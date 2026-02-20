Il Cagliari ora è per metà americano. Ma Giulini ha ancora la maggioranza (di pochissimo)

Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, il Cagliari ha confermato come il fondo statunitense Praxis abbia acquisito il 49% delle quote azionarie del club. La conferma nella serata del 20 febbraio vede ora i rossoblù per metà USA, nonostante Giulini abbia ancora la maggioranza: per pochissimo, considerando il 51% del club isolano.
"L'operazione si inserisce nel percorso di crescita e sviluppo strategico intrapreso dalla Società e consolida una partnership fondata su una visione industriale condivisa" si legge nel comunicato. "La collaborazione è orientata a sostenere il progetto del nuovo stadio e il rafforzamento strutturale, patrimoniale e organizzativo del Cagliari Calcio, in un quadro di piena continuità gestionale".
In questo modo il gruppo capitanato dal vice-presidente rossoblù Maurizio Fiori è passato dal 20%, con l'annuncio dell'investimento arrivato alcune settimane fa, all'attuale 49% che rende il Cagliari sempre più a stelle e strisce.