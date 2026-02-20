Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Giulini CagliariGetty Images
Francesco Schirru

Il Cagliari ora è per metà americano. Ma Giulini ha ancora la maggioranza (di pochissimo)

Le quote degli investitori statunitensi, capitanati dal vice-presidente Fiori, sono passate dal 20 al 49%: "Collaborazione orientata a sostenere il progetto del nuovo stadio e il rafforzamento strutturale".

Pubblicità

Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, il Cagliari ha confermato come il fondo statunitense Praxis abbia acquisito il 49% delle quote azionarie del club. La conferma nella serata del 20 febbraio vede ora i rossoblù per metà USA, nonostante Giulini abbia ancora la maggioranza: per pochissimo, considerando il 51% del club isolano.

"L'operazione si inserisce nel percorso di crescita e sviluppo strategico intrapreso dalla Società e consolida una partnership fondata su una visione industriale condivisa" si legge nel comunicato. "La collaborazione è orientata a sostenere il progetto del nuovo stadio e il rafforzamento strutturale, patrimoniale e organizzativo del Cagliari Calcio, in un quadro di piena continuità gestionale".

In questo modo il gruppo capitanato dal vice-presidente rossoblù Maurizio Fiori è passato dal 20%, con l'annuncio dell'investimento arrivato alcune settimane fa, all'attuale 49% che rende il Cagliari sempre più a stelle e strisce.

  • FIORI E GUPTA

    Il gruppo statunitense che detiene ora il 49% è capitanato da Fiori, vice-presidente del Cagliari originario di Carbonia che ha fatto fortuna negli Stati Uniti, dove si è trasferito nel 1990.

    "Ringrazio Tommaso Giulini e tutta l’organizzazione del Cagliari Calcio per la loro fiducia e collaborazione" aveva detto Fiori lo scorso autunno. "Da sardo orgoglioso, questo momento porta con sé un significato profondo. Cagliari racchiude resilienza, passione e senso di appartenenza, valori che uniscono tutti i sardi nell’Isola e nel mondo. Punto a contribuire alla crescita e ai successi della società, dentro e fuori dal campo".

    Prashant Gupta, altro nome fondamentale del nuovo Cagliari, è un imprenditore che ha "oltre 25 anni di esperienza nel mondo degli investimenti. È co-fondatore di Lancium Inc., azienda di infrastrutture tecnologiche specializzata nell’integrazione di data center su larga scala nei sistemi elettrici".

    • Pubblicità
Serie A
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Lazio crest
Lazio
LAZ
0