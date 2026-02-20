Il Cagliari ora è per metà americano. Ma Giulini ha ancora la maggioranza (di pochissimo)

Il gruppo statunitense che detiene ora il 49% è capitanato da Fiori, vice-presidente del Cagliari originario di Carbonia che ha fatto fortuna negli Stati Uniti, dove si è trasferito nel 1990.

"Ringrazio Tommaso Giulini e tutta l’organizzazione del Cagliari Calcio per la loro fiducia e collaborazione" aveva detto Fiori lo scorso autunno. "Da sardo orgoglioso, questo momento porta con sé un significato profondo. Cagliari racchiude resilienza, passione e senso di appartenenza, valori che uniscono tutti i sardi nell’Isola e nel mondo. Punto a contribuire alla crescita e ai successi della società, dentro e fuori dal campo".

Prashant Gupta, altro nome fondamentale del nuovo Cagliari, è un imprenditore che ha "oltre 25 anni di esperienza nel mondo degli investimenti. È co-fondatore di Lancium Inc., azienda di infrastrutture tecnologiche specializzata nell’integrazione di data center su larga scala nei sistemi elettrici".