Il Brasile torna alla vittoria: Croazia k.o. in amichevole, Ancelotti può sorridere dopo quattro mesi

Il match si è trascinato sull'1-0 fino al minuto 84, quando un contrattacco della Croazia ha completamente preso d'infilata la difesa brasiliana: a sorprendere tutti è stato Majer con una zampata degna di un attaccante.

Il giocatore del Wolfsburg ha sorpreso centralmente sia Marquinhos che Danilo (stavolta sì l'ex juventino), superando Bento con un tocco beffardo e in netto anticipo.