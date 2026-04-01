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Brazil Croatia friendlyGetty
Vittorio Rotondaro

Il Brasile torna alla vittoria: Croazia k.o. in amichevole, Ancelotti può sorridere dopo quattro mesi

Amichevoli
Brasile vs Croazia
Brasile
Croazia

Il Brasile torna a ruggire nell'amichevole di preparazione ai Mondiali: battuta la Croazia di Modric grazie a due reti nel finale.

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Altra amichevole di prestigio per il Brasile che, dopo la Francia, ha affrontato la Croazia, sua carnefice agli ultimi Mondiali in Qatar.

A differenza della sfida persa contro 'Les Bleus', stavolta è arrivata una vittoria fondamentale per il morale, a meno di tre mesi dall'inizio della rassegna iridata in Nordamerica.

A Orlando, in Florida, i verdeoro hanno avuto la meglio in un finale di gara decisamente elettrico: dall'amarezza per il pari subìto alla forza di rialzarsi e rimettere tutto a posto, un'iniezione di fiducia in vista dell'impegno estivo.

  • PRIMO GOAL PER DANILO

    Ancelotti ha dato fiducia a Danilo, solo omonimo dell'ex capitano della Juventus: seconda presenza in nazionale per il 24enne del Botafogo, schierato in mezzo al campo in tandem con Casemiro.

    Il classe 2001 ha sbloccato il match durante il recupero del primo tempo, capitalizzando al meglio l'ottima iniziativa personale di Vinicius Junior: rigore in movimento perfetto e palla in fondo alla rete.

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  • IL PARI DELLA CROAZIA

    Il match si è trascinato sull'1-0 fino al minuto 84, quando un contrattacco della Croazia ha completamente preso d'infilata la difesa brasiliana: a sorprendere tutti è stato Majer con una zampata degna di un attaccante.

    Il giocatore del Wolfsburg ha sorpreso centralmente sia Marquinhos che Danilo (stavolta sì l'ex juventino), superando Bento con un tocco beffardo e in netto anticipo.

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  • LA 'FURIA' DEL BRASILE NEL FINALE

    Il Brasile ha però avuto la forza di reagire immediatamente all'imprevisto: merito del nuovo entrato Endrick, letteralmente indiavolato e decisivo in entrambe le ultime due reti della Seleçao.

    L'attaccante del Lione (in prestito del Real Madrid) si è infatti guadagnato il calcio di rigore del 2-1 dopo un contatto in area con Sutalo: onere della trasformazione lasciato a Igor Thiago, perfetto nello spiazzare Livakovic. Anche per lui prima gioia personale in nazionale.

    Nel recupero spazio anche per il definitivo 3-1 di Martinelli, a segno su assist di Endrick.

  • IL GIRONE DEL BRASILE AI MONDIALI

    Gruppo C

    Brasile

    Marocco

    Haiti

    Scozia

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  • IL GIRONE DELLA CROAZIA AI MONDIALI

    Gruppo L

    Inghilterra

    Croazia

    Ghana

    Panama