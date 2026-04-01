Il Brasile torna alla vittoria: Croazia k.o. in amichevole, Ancelotti può sorridere dopo quattro mesi

Altra amichevole di prestigio per il Brasile che, dopo la Francia, ha affrontato la Croazia, sua carnefice agli ultimi Mondiali in Qatar.
A differenza della sfida persa contro 'Les Bleus', stavolta è arrivata una vittoria fondamentale per il morale, a meno di tre mesi dall'inizio della rassegna iridata in Nordamerica.
A Orlando, in Florida, i verdeoro hanno avuto la meglio in un finale di gara decisamente elettrico: dall'amarezza per il pari subìto alla forza di rialzarsi e rimettere tutto a posto, un'iniezione di fiducia in vista dell'impegno estivo.