Nonostante una stagione eccellente con il Real Madrid, culminata nella doppietta Liga-Champions, Vinicius non ha vinto il premio individuale più prestigioso del calcio. La sua prova in nazionale, infatti, ha vanificato le sue chance.
Alla Copa America 2024 il Brasile si aspettava il suo meglio, ma una squalifica per cumulo di gialli lo ha tenuto fuori nei quarti contro l’Uruguay. I verdeoro hanno perso ai rigori e Vinicius, in panchina, si è assunto la responsabilità del ko.
Quello sarebbe dovuto essere il suo momento con la maglia del Brasile, ma se l’è lasciato sfuggire. Due anni e zero Palloni d’Oro dopo, eccoci ai Mondiali. Vinicius è ancora il protagonista del Brasile (anche se Neymar è tornato in squadra) ed è sempre tra i giocatori più talentuosi del pianeta. Ancora una volta le speranze di una nazione pesano sulle sue spalle. È il momento di dare il meglio di sé per entrare definitivamente tra i grandi del calcio brasiliano.