Vinicius dovrà cavarsela da solo, per dimostrare di potercela fare. E in Brasile altre stelle aspettano il loro turno. Raphinha, ad esempio, sa che questa è la sua occasione per prendersi la squadra e conosce le aspettative di un Mondiale.

"La pressione è alta, ma rappresentare il proprio Paese è speciale. È la Nazionale con più titoli mondiali", ha detto a GOAL ad aprile. "Rappresentare un'intera nazione richiede un impegno enorme ed è un onore".

Pur essendo un giocatore di livello, al Barcellona è sempre stato una seconda opzione, mai la stella unica: un tassello complementare, ideale accanto a Lamine Yamal. Sì, segna e fornisce assist, ma è soprattutto un ingranaggio fondamentale in una macchina ben oliata. Non è il solo: Endrick è rinato grazie al prestito al Lione, Estevao, reduce da un grave infortunio al tendine del ginocchio, è già proiettato verso la ribalta, e persino Rodrygo, dimenticato e fuori per infortunio, potrebbe lasciare il segno.

E anche le leggende del passato hanno sostenuto Vinicius.

"Ha disputato una grande stagione, ma al Real Madrid se non vinci è sempre un flop", ha detto Kakà aGOAL.