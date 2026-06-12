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Vini Jr Brazil GFXGOAL
Thomas Hindle

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Il Brasile punta su Vinicius Jr. per trovare ispirazione in vista dei Mondiali, ma il suo rendimento con la Seleção deve migliorare se la squadra vuole puntare al sesto titolo nel 2026

Analysis
Brasile
Vinicius Junior
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Brasile vs Marocco

Vinicius Jr ha promesso che l'avrebbe fatto «dieci volte» se necessario. Così ha dichiarato dopo non aver vinto il Pallone d'Oro 2024, nonostante una stagione individuale straordinaria. In effetti, il brasiliano aveva motivi validi per rivendicare il trofeo: Rodri forse se lo meritava, ma in pochi avrebbero protestato se Vinicius lo avesse vinto.

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Nonostante una stagione eccellente con il Real Madrid, culminata nella doppietta Liga-Champions, Vinicius non ha vinto il premio individuale più prestigioso del calcio. La sua prova in nazionale, infatti, ha vanificato le sue chance.

Alla Copa America 2024 il Brasile si aspettava il suo meglio, ma una squalifica per cumulo di gialli lo ha tenuto fuori nei quarti contro l’Uruguay. I verdeoro hanno perso ai rigori e Vinicius, in panchina, si è assunto la responsabilità del ko.

Quello sarebbe dovuto essere il suo momento con la maglia del Brasile, ma se l’è lasciato sfuggire. Due anni e zero Palloni d’Oro dopo, eccoci ai Mondiali. Vinicius è ancora il protagonista del Brasile (anche se Neymar è tornato in squadra) ed è sempre tra i giocatori più talentuosi del pianeta. Ancora una volta le speranze di una nazione pesano sulle sue spalle. È il momento di dare il meglio di sé per entrare definitivamente tra i grandi del calcio brasiliano.

  • Vinicius Jr and NeymarGetty

    Un risultato modesto per il Brasile

    La carriera di Vinicius nel suo club mostra un miglioramento costante. Arrivato al Real Madrid acerbo e poco apprezzato, in poche stagioni è diventato il migliore della Liga, un vero Galactico, e viene inserito tra i migliori al mondo.

    Con il Brasile, però, non ha mai fatto il salto di qualità. In 49 presenze con il Brasile ha segnato 9 volte: 6 in amichevoli e 2 nel 4-0 al Paraguay in Copa America. Ha fornito 9 assist, ma solo 2 in gare ufficiali. Quando contano, Vinicius sparisce.

    Parte del motivo è tattica: con Neymar spesso infortunato, su di lui si raddoppia e si limita ogni spazio. La calma svanisce e la precisione pure.

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  • Vinicius Jr Brasil 6x2 Panama 2026Getty/GOAL

    Dover farsi avanti

    Non sarebbe un problema se il Brasile avesse altre stelle come lui. In passato la Seleção ne era piena: neutralizzare Ronaldinho? C’era Ronaldo Nazario. Fermare Kakà? Ricordiamo Adriano al massimo. Oggi quella profondità manca.

    Neymar ha provato a essere l’unica stella, ma gli infortuni ne limitano il contributo. Ai Mondiali 2014 una lesione alla schiena ne interruppe il torneo; nonostante i difetti, in campo e fuori, ha sempre risposto presente per il Brasile, superando Pelé come miglior marcatore della storia del Paese.

    Oggi però Neymar invecchia e si infortuna spesso. La rottura del legamento crociato anteriore nel 2023 è stato l’inizio della fine. Pur avendo mostrato sprazzi di forma al Santos, gli infortuni muscolari ne limitano l’impatto. Convocato per la rosa di quest’anno, un problema al polpaccio ne mette a rischio la presenza contro il Marocco.

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  • Brazil v Panama - International FriendlyGetty Images Sport

    A chi altro possono rivolgersi?

    Vinicius dovrà cavarsela da solo, per dimostrare di potercela fare. E in Brasile altre stelle aspettano il loro turno. Raphinha, ad esempio, sa che questa è la sua occasione per prendersi la squadra e conosce le aspettative di un Mondiale.

    "La pressione è alta, ma rappresentare il proprio Paese è speciale. È la Nazionale con più titoli mondiali", ha detto a GOAL ad aprile. "Rappresentare un'intera nazione richiede un impegno enorme ed è un onore".

    Pur essendo un giocatore di livello, al Barcellona è sempre stato una seconda opzione, mai la stella unica: un tassello complementare, ideale accanto a Lamine Yamal. Sì, segna e fornisce assist, ma è soprattutto un ingranaggio fondamentale in una macchina ben oliata. Non è il solo: Endrick è rinato grazie al prestito al Lione, Estevao, reduce da un grave infortunio al tendine del ginocchio, è già proiettato verso la ribalta, e persino Rodrygo, dimenticato e fuori per infortunio, potrebbe lasciare il segno.

    E anche le leggende del passato hanno sostenuto Vinicius.

    "Ha disputato una grande stagione, ma al Real Madrid se non vinci è sempre un flop", ha detto Kakà aGOAL.

  • Vinicius Jr Brazil 2024Getty Images

    Le stesse conversazioni nel 2024

    Nel 2024 il dibattito era identico: Neymar era fuori, Endrick ancora acerbo e Raphinha non aveva ancora ritrovato la forma al Barcellona, tanto che si parlava di cessione. In quel torneo, però, Raphinha ha giocato quattro volte da titolare e ha interrotto un digiuno di quattro anni con la Seleção. Pur con meno riflettori addosso, ha mostrato il suo valore.

    Nel frattempo Vinicius faticava: due gol in tre partite, ma un avvio opaco nel pareggio 0-0 col Costa Rica. Poi la sua prima tripletta in nazionale nella goleada contro il Paraguay.

    Contro la Colombia è arrivato in ritardo su James Rodríguez e ha ricevuto un cartellino giallo dopo soli sette minuti, saltando così la partita successiva. Nei quarti di finale il Brasile ne ha sentito la mancanza.

    "Ho rovinato tutto con due gialli evitabili. Ancora una volta ho visto l'eliminazione dalla panchina, ma stavolta è colpa mia. Chiedo scusa", ha ammesso dopo il torneo.

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  • FBL-WC-2026-TRAINING-BRAAFP

    Ancelotti: un motivo di speranza?

    Quest'anno potrebbe essere diverso. Carlo Ancelotti, nuovo ct del Brasile, è la scelta ideale per Vinicius: è stato lui a far emergere il meglio di lui al Real Madrid.

    L’allenatore ha sempre cercato di infondere nell’ala una fiducia fondamentale. Giovedì ha affermato che Vinicius possiede “gli stessi doni speciali dei grandi campioni brasiliani di tutti i tempi” e lo ha ripetutamente sostenuto affinché diventi protagonista della Seleção ai Mondiali.

    Consapevole di ciò, Vinicius sa di dover brillare: «Se vado ai Mondiali, segno quattro o cinque gol e diventiamo campioni, tutta la storia cambia. Allora tutti diranno che mi stavo preparando fin dall’inizio, anche quando non giocavo bene», ha dichiarato il mese scorso.

  • Vinicius Jr Brazil 2026Getty Images

    La tensione è svanita

    Eppure, questa potrebbe essere una sorta di “colpo a vuoto”. Se si dovesse stilare una lista delle favorite del torneo, il Brasile probabilmente non figurerebbe tra queste. È una squadra di livello leggermente inferiore a Spagna, Francia, Inghilterra e Argentina. La familiarità con le condizioni climatiche estive potrebbe aiutare, ma non ha più la qualità delle rose di un tempo.

    Alla Copa America si vincono, ai Mondiali le attese sono alte, ma stavolta c’è consapevolezza che sarà dura, con la squadra di Ancelotti in fase di transizione.

    Nei prossimi 40 giorni Vinicius potrebbe quindi imporsi: gli altri sono infortunati o non ancora pronti. Questa potrebbe essere la sua estate.

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