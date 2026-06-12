Vinicius Junior stella a metà: guida il Brasile ai Mondiali, ma deve migliorare un bilancio mediocre con Seleção

Vinicius Junior ha promesso che l'avrebbe fatto "10 volte" se necessario. Così ha dichiarato dopo non aver vinto il Pallone d'Oro 2024, nonostante una stagione individuale straordinaria. In effetti, il brasiliano aveva motivi validi per rivendicare il trofeo: Rodri forse se lo meritava, ma in pochi avrebbero protestato se Vinicius lo avesse vinto.
Nonostante una stagione eccellente con il Real Madrid, culminata nella doppietta campionato-Champions League, Vinicius non ha invece alzato il premio individuale più prestigioso del calcio. Il rendimento in Nazionale, infatti, ha vanificato le sue chance.
Alla Copa America 2024 il Brasile contava sul suo contributo, ma una squalifica per cumulo di gialli gli ha fatto saltare i quarti contro l’Uruguay. La Seleção è uscita ai rigori e Vinicius, in panchina, si è assunto parte della colpa.
Quello sarebbe dovuto essere il suo momento con la maglia verdeoro, ma gli sfuggì. Due anni e zero Palloni d’Oro dopo arriviamo ai Mondiali. Vinicius è ancora l’uomo di punta del Brasile (con Neymar tornato in squadra) ed è sempre tra i giocatori più talentuosi del pianeta. Ancora una volta, le speranze di una nazione pesano sulle sue spalle. È il momento di dare il meglio di sé per entrare definitivamente tra i grandi del calcio brasiliano.