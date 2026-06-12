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Vinicius Junior stella a metà: guida il Brasile ai Mondiali, ma deve migliorare un bilancio mediocre con Seleção

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L'attaccante del Real Madrid ha sempre faticato con la maglia della propria Nazionale. E ora è chiamato a dare qualcosa in più per provare a regalare al Brasile il sesto titolo.

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Vinicius Junior ha promesso che l'avrebbe fatto "10 volte" se necessario. Così ha dichiarato dopo non aver vinto il Pallone d'Oro 2024, nonostante una stagione individuale straordinaria. In effetti, il brasiliano aveva motivi validi per rivendicare il trofeo: Rodri forse se lo meritava, ma in pochi avrebbero protestato se Vinicius lo avesse vinto.

Nonostante una stagione eccellente con il Real Madrid, culminata nella doppietta campionato-Champions League, Vinicius non ha invece alzato il premio individuale più prestigioso del calcio. Il rendimento in Nazionale, infatti, ha vanificato le sue chance.

Alla Copa America 2024 il Brasile contava sul suo contributo, ma una squalifica per cumulo di gialli gli ha fatto saltare i quarti contro l’Uruguay. La Seleção è uscita ai rigori e Vinicius, in panchina, si è assunto parte della colpa.

Quello sarebbe dovuto essere il suo momento con la maglia verdeoro, ma gli sfuggì. Due anni e zero Palloni d’Oro dopo arriviamo ai Mondiali. Vinicius è ancora l’uomo di punta del Brasile (con Neymar tornato in squadra) ed è sempre tra i giocatori più talentuosi del pianeta. Ancora una volta, le speranze di una nazione pesano sulle sue spalle. È il momento di dare il meglio di sé per entrare definitivamente tra i grandi del calcio brasiliano.

  • Vinicius Jr and NeymarGetty

    Il rendimento modesto col Brasile

    La carriera di Vinicius nel suo club mostra un miglioramento costante. Arrivato al Real Madrid acerbo e guardato con scetticismo da una stella della squadra, in poche stagioni è diventato il migliore della Liga, un vero Galactico, e viene inserito tra i “migliori al mondo”. È la normale evoluzione dei grandi giocatori.

    Con il Brasile, però, non ha mai fatto il salto di qualità. In 49 presenze con il Brasile ha segnato 9 volte: 6 in amichevoli e 2 in una goleada contro il Paraguay in Copa America. Ha fornito 9 assist, ma solo 2 in competizioni ufficiali. Quando contano davvero, con la maglia gialla Vinicius si spegne.

    Parte del motivo è tattica: con Neymar spesso infortunato, su di lui si raddoppia e lo si marca stretto, lasciandogli appena spazio per respirare. La lucidità sotto porta svanisce e la frustrazione cresce.

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  • Vinicius Jr Brasil 6x2 Panama 2026Getty/GOAL

    Dover farsi avanti

    Non sarebbe un problema se il Brasile avesse altre stelle come lui. In passato la Seleção ne era piena. Neutralizzare Ronaldinho? C’era Ronaldo. Fermare Kakà? C'era Adriano al top. Oggi quella profondità manca.

    Negli ultimi tempi, Neymar ha spesso incarnato l’unica stella. Ai Mondiali 2014, se non si fosse infortunato alla schiena, chissà come sarebbe andata. Con tutti i suoi difetti, in campo e fuori, si è sempre fatto trovare pronto per il Brasile, tanto da superare Pelé come miglior marcatore della storia del Paese.

    Oggi però Neymar invecchia e si infortuna spesso. La rottura del legamento crociato anteriore nel 2023 ha segnato l’inizio della fine. Pur avendo mostrato sprazzi di forma al Santos, gli infortuni muscolari ne limitano l’impatto. Convocato per la rosa di quest’anno, un problema al polpaccio lo rende incerto per l’esordio contro il Marocco.

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  • Brazil v Panama - International FriendlyGetty Images Sport

    A chi altri rivolgersi?

    Vinicius dovrà cavarsela da solo, per dimostrare di saperlo fare. E il Brasile ha altre stelle pronte a emergere. Raphinha, ad esempio, sa che questa è la sua occasione per prendersi la squadra e conosce le aspettative di un Mondiale.

    "La pressione è alta, ma rappresentare il proprio Paese è speciale. È la Nazionale con più titoli al mondo. Indossare questa maglia richiede un impegno enorme ed è un onore", ha detto a GOAL ad aprile.

    Tuttavia, il giocatore del Barcellona è sempre stato una seconda opzione d’élite, mai la stella unica: un tassello complementare perfetto, ad esempio, per Lamine Yamal. Sì, segna e fornisce assist, ma è soprattutto un ingranaggio fondamentale in una macchina ben oliata. Non è il solo: Endrick è rinato dopo il prestito al Lione, Estevao, guarito dal grave infortunio al tendine, punta alla ribalta, e persino Rodrygo, dimenticato e out per infortunio, potrebbe incidere.

    Anche le leggende del passato hanno sostenuto Vinicius.

    "Ha disputato una grande stagione, ma al Real Madrid se non vinci sei un flop. Ha segnato tanto, ha giocato bene, però il Real non ha vinto nulla", ha detto Kakà a GOAL il mese scorso.

  • Vinicius Jr Brazil 2024Getty Images

    Gli stessi discorsi nel 2024

    Nel 2024 il dibattito era identico. Neymar era fuori. Endrick era acerbo. Raphinha, ancora in attesa di esplodere al Barcellona, sembrava destinato alla partenza. Eppure, in quel torneo, Raphinha ha brillato: quattro gare da titolare e un digiuno di gol con la Seleção interrotto dopo quattro anni. Pur con meno riflettori addosso, ha mostrato il suo valore.

    Nel frattempo Vinicius faticava: due gol in tre partite, ma un avvio opaco nel pareggio 0-0 col Costa Rica. Poi la sua stella ha brillato nella goleada contro il Paraguay, dove è stato eletto uomo partita.

    Contro la Colombia è arrivato in ritardo su James Rodríguez e dopo soli sette minuti ha ricevuto un giallo che gli è costato la squalifica. Ha giocato gli altri 83 minuti sapendo di saltare il match successivo. Non ha segnato e il Brasile ne ha sentito la mancanza nei quarti di finale.

    "Ho rovinato tutto con due gialli evitabili. Ancora una volta ho visto l'eliminazione dalla panchina. Questa volta è colpa mia. Chiedo scusa", ha ammesso dopo il torneo.

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  • FBL-WC-2026-TRAINING-BRAAFP

    Ancelotti: un motivo di speranza?

    Quest'anno potrebbe essere diverso. Carlo Ancelotti, nuovo ct del Brasile, è la scelta ideale per Vinicius: è stato l'italiano a far emergere il meglio di lui al Real Madrid.

    L’ex allenatore del Milan ha sempre cercato di infondere fiducia nell’esterno. Giovedì ha dichiarato che Vinicius ha “gli stessi doni speciali dei grandi campioni brasiliani di tutti i tempi” e lo ha incoraggiato a essere protagonista della Seleção ai Mondiali.

    Consapevole di ciò, Vinicius sa di dover brillare: "Se vado ai Mondiali, segno quattro o cinque gol e diventiamo campioni, tutta la storia cambia. Allora tutti diranno che mi stavo preparando fin dall’inizio, anche quando non giocavo bene", ha dichiarato il mese scorso.

  • Vinicius Jr Brazil 2026Getty Images

    La tensione è svanita

    Eppure, questa potrebbe essere una sorta di “colpo a vuoto”. Se si dovesse stilare una lista delle favorite del torneo, il Brasile probabilmente non figurerebbe tra queste. È una squadra di livello leggermente inferiore a Spagna, Francia, Inghilterra e Argentina. La familiarità con le condizioni climatiche estive potrebbe aiutare, ma non ha più la qualità delle rose di un tempo.

    Ai Mondiali le attese sono alte, ma qui molti sanno che sarà dura, anche perché la squadra di Ancelotti è in fase di transizione.

    Nei prossimi 40 giorni Vinicius potrebbe quindi imporsi: gli altri sono infortunati o non ancora pronti. Questa potrebbe essere la sua estate.

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