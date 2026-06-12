Vinicius Junior stella a metà: guida il Brasile ai Mondiali, ma deve migliorare un bilancio mediocre con Seleção

Vinicius dovrà cavarsela da solo, per dimostrare di saperlo fare. E il Brasile ha altre stelle pronte a emergere. Raphinha, ad esempio, sa che questa è la sua occasione per prendersi la squadra e conosce le aspettative di un Mondiale.

"La pressione è alta, ma rappresentare il proprio Paese è speciale. È la Nazionale con più titoli al mondo. Indossare questa maglia richiede un impegno enorme ed è un onore", ha detto a GOAL ad aprile.

Tuttavia, il giocatore del Barcellona è sempre stato una seconda opzione d’élite, mai la stella unica: un tassello complementare perfetto, ad esempio, per Lamine Yamal. Sì, segna e fornisce assist, ma è soprattutto un ingranaggio fondamentale in una macchina ben oliata. Non è il solo: Endrick è rinato dopo il prestito al Lione, Estevao, guarito dal grave infortunio al tendine, punta alla ribalta, e persino Rodrygo, dimenticato e out per infortunio, potrebbe incidere.

Anche le leggende del passato hanno sostenuto Vinicius.

"Ha disputato una grande stagione, ma al Real Madrid se non vinci sei un flop. Ha segnato tanto, ha giocato bene, però il Real non ha vinto nulla", ha detto Kakà a GOAL il mese scorso.