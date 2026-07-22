Il Borussia Dortmund alza l'offerta per Karetsas: sfondato il muro dei 30 milioni, l'ipotesi Milan si allontana

I segnali provenienti dalla Germania indicano un pressing fortissimo del Borussia Dortmund, che ha l'obiettivo di chiudere l'affare in tempi brevi. Come riportato da Sky Sport DE, i vertici gialloneri Ricken e Book sono volati in Belgio nei giorni scorsi per negoziare direttamente con il direttore sportivo del Genk, Dimitri De Condé.

Il vertice si è svolto in un clima positivo e rispettoso. Il club tedesco ha alzato la posta, mettendo sul tavolo un pacchetto migliorato da poco più di 30 milioni di euro, comprensivo di bonus variabili e una percentuale su un'eventuale futura rivendita. Il Genk, bottega notoriamente cara, fa però muro, puntando a una valutazione complessiva che tocchi i 35-40 milioni di euro. Il grande asso nella manica del Dortmund resta la volontà del ragazzo: Karetsas e il suo entourage hanno già raggiunto un'intesa di massima con il BVB per un contratto fino al 2031, fortemente attratti dal rinomato progetto di sviluppo dei giovani del club tedesco.