Konstantinos Karetsas, classe 2007, è ormai uno dei nomi più caldi di questa sessione estiva di mercato. Il diciottenne trequartista greco del Genk, reduce da una stagione clamorosa in Belgio (49 presenze e ben 18 assist complessivi, di cui 11 nella sola Jupiler Pro League), ha incantato mezza Europa. Mancino naturale, baricentro basso e una spiccata visione di gioco tra le linee, Karetsas è attualmente al centro di un vero e proprio intrigo di mercato che vede contrapporsi Borussia Dortmund e Milan.
Il Borussia Dortmund alza l'offerta per Karetsas: sfondato il muro dei 30 milioni, l'ipotesi Milan si allontana
LA NUOVA OFFERTA DEL DORTMUND
I segnali provenienti dalla Germania indicano un pressing fortissimo del Borussia Dortmund, che ha l'obiettivo di chiudere l'affare in tempi brevi. Come riportato da Sky Sport DE, i vertici gialloneri Ricken e Book sono volati in Belgio nei giorni scorsi per negoziare direttamente con il direttore sportivo del Genk, Dimitri De Condé.
Il vertice si è svolto in un clima positivo e rispettoso. Il club tedesco ha alzato la posta, mettendo sul tavolo un pacchetto migliorato da poco più di 30 milioni di euro, comprensivo di bonus variabili e una percentuale su un'eventuale futura rivendita. Il Genk, bottega notoriamente cara, fa però muro, puntando a una valutazione complessiva che tocchi i 35-40 milioni di euro. Il grande asso nella manica del Dortmund resta la volontà del ragazzo: Karetsas e il suo entourage hanno già raggiunto un'intesa di massima con il BVB per un contratto fino al 2031, fortemente attratti dal rinomato progetto di sviluppo dei giovani del club tedesco.
IL MILAN DEVE PRIMA VENDERE
Il Milan osserva interessato la situazione e non molla la presa, anche se ormai il Borussia Dortmund sembra aver staccato i rossoneri. La dirigenza rossonera vede in Karetsas il trequartista ideale per innescare il nuovo acquisto Gonçalo Ramos e dialogare nello stretto con Christian Pulisic.
Nonostante il forte gradimento tecnico, la strada per i rossoneri appare in salita. Le alte richieste del Genk (35-40 milioni di euro) rappresentano uno scoglio finanziario enorme, che la dirigenza del Milan potrebbe scavalcare solo attraverso un perfetto incastro di mercato, legato all'uscita di un top player come Rafael Leao.
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DIREZIONE BUNDESLIGA
L'inerzia della trattativa pende decisamente verso la Germania. Il Borussia Dortmund si trova in pole position, forte della liquidità immediata e dell'accordo blindato con il giocatore. Se il Milan non riuscirà a sferrare il controsorpasso in tempi brevissimi, il "sinistro magico" del prodigio greco sarà destinato a illuminare il prato del Signal Iduna Park.
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