Il Bologna può vincere la Coppa Italia: ha già battuto Inter e Milan ma Italiano deve sfatare il tabù finali

Il Bologna travolge l'Empoli ed è ad un passo dalla finale di Coppa Italia: Italiano può davvero sognare il primo trofeo in carriera.

Chiamare il Bologna "sorpresa" sarebbe ingiusto per quanto fatto vedere dai rossoblù nelle ultime due stagioni. Senza dubbio però in pochi si sarebbero immaginati a questo punto dell'anno la squadra di Italiano quarta in campionato e vicinissima alla finale di Coppa Italia.

L'andata della semifinale è senza storia; il Bologna supera facilmente l'Empoli per 3-0 in trasferta; un passo che si rivelerà a meno di clamorose rimonte decisivo per raggiungere l'atto finale della competizione a Roma.

Ma adesso i rossoblù non si accontenteranno di arrivare alla finale ma possono davvero pensare di alzare il trofeo, pur sapendo di trovare dall'altra parte una tra Inter e Milan. Ad alimentare la fiducia, oltre alla continua crescita evidenziata dalla squadra, ci sono i precedenti con le due squadre di Milano, che negli ultimi anni hanno spesso sofferto il Bologna.