Il Bologna di Italiano rischia di non andare in Europa: finale di Coppa Italia e Fiorentina, tutto in una settimana

La sconfitta con il Milan può essere fatale per la Champions ma complica in generale la rincorsa all'Europa.

Al termine di una stagione che era iniziata con il freno a mano tirato e che poi si è sviluppata come pochi potevano immaginare, il Bologna adesso si trova nel momento decisivo dove può ancora raccogliere tantissimo ma anche finire con le mani vuote.

La squadra di Vincenzo Italiano è ancora in corsa per un posto nelle coppe europee tramite il posizionamento in campionato ma soprattutto si giocherà la finale di Coppa Italia con il Milan tra pochi giorni.

La sconfitta subita proprio con i rossoneri nell'ultima partita di campionato però rende la finale di Coppa Italia ancora più importante perché vincerla può diventare cruciale anche per confermarsi in Europa la prossima stagione.