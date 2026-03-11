Il Bodo/Glimt non si ferma più: travolto anche lo Sporting, quinta vittoria di fila in Champions

E pensare che la Champions League del Bodo/Glimt era iniziata completamente in salita. Nelle prime sei gare della League Phase, infatti, gli scandinavi non avevano mai vinto, collezionando soltanto tre pareggi (contro Slavia Praga, Tottenham e Borussia Dortmund) e tre sconfitte (Galatasaray, Monaco e Juventus).

Alle ultime due partite della prima fase, giocate a fine gennaio, il Bodo si presentava con appena tre punti e con una situazione ormai apparentemente compromessa. E invece le clamorose vittorie contro Manchester City e Atletico Madrid sono valse il pass, quasi insperato, per i playoff.