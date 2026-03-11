Goal.com
FK Bodo/Glimt v Sporting Clube de Portugal - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Michael Di Chiaro

Il Bodo/Glimt non si ferma più: travolto anche lo Sporting, quinta vittoria di fila in Champions

La rivelazione della Champions 2025/26 è inarrestabile e ora intravede i quarti: da gennaio i norvegesi hanno battuto Manchester City, Atletico Madrid, due volte l'Inter e, ora, anche lo Sporting.

Un sogno ad occhi aperti. O più semplicemente la più entusiasmante delle realtà. Il Bodo/Glimt, dopo aver eliminato l'Inter, travolge anche lo Sporting nella gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League.

Davanti al pubblico di casa, i norvegesi hanno dominato il primo atto contro i lusitani imponendosi con il risultato di 3-0 che vale qualcosa di più di una semplice ipoteca. A Lisbona, infatti, la squadra di Kjetil Knutsen potrebbe addirittura concedersi il 'lusso' di perdere con due goal di scarto.

È evidente che parlare di sorpresa, a questo punto, suona davvero forzato. Entrare tra le migliori otto del continente non è più un miraggio, bensì un obiettivo ampiamente alla portata. E nel percorso europeo del Bodo non c'è nulla di casuale o piovuto dal cielo. 

  • CHE SHOW CONTRO LO SPORTING

    Contro lo Sporting è andata in scena l'ennesima gara di grandissimo spessore e dall'alto contenuto di qualità da parte del Bodo. Nel fortino di casa dell'Aspmyra Stadion non c'è stata proprio storia: il rigore di Fet e il blitz vincente di Blomberg hanno indirizzato una sfida poi ulteriormente impreziosita dal tap-in vincente di Hoegh, ispirato dall'ex Milan Hauge, ancora una volta assoluto protagonista pur senza segnare.

  • AVVIO COMPLESSO, POI DA GENNAIO LA SVOLTA

    E pensare che la Champions League del Bodo/Glimt era iniziata completamente in salita. Nelle prime sei gare della League Phase, infatti, gli scandinavi non avevano mai vinto, collezionando soltanto tre pareggi (contro Slavia Praga, Tottenham e Borussia Dortmund) e tre sconfitte (Galatasaray, Monaco e Juventus). 

    Alle ultime due partite della prima fase, giocate a fine gennaio, il Bodo si presentava con appena tre punti e con una situazione ormai apparentemente compromessa. E invece le clamorose vittorie contro Manchester City e Atletico Madrid sono valse il pass, quasi insperato, per i playoff.

  • CINQUE VITTORIE DI FILA IN CHAMPIONS

    Il Bodo, come detto, si è sbloccato in Champions a partire dall'inizio del 2026. Le due vittorie di prestigio contro Manchester City (3-1 in Norvegia) e Atletico (battuto 2-1 a Madrid) hanno letteralmente sbloccato una squadra che da quel momento ha iniziato a viaggiare su frequenze altissime.

    Prima della netta affermazione contro lo Sporting, infatti, sono arrivate altre due vittorie di prestigio contro l'Inter ai playoff: dopo il 3-1 dell'andata, in quel di Bodo, Hauge e compagni hanno rubato la scena anche a San Siro imponendosi 2-1. Imprese di grande spessore che impreziosiscono un percorso da urlo: cinque vittorie di fila che hanno spinto la rivelazione della Champions 2025/26 ad un passo da una clamorosa qualificazione ai quarti.

  • L'ULTIMA SCONFITTA A NOVEMBRE CON LA JUVE

    Per andare a scovare l'ultima sconfitta del Bodo/Glimt bisogna riavvolgere il nastro allo scorso 25 novembre quando i norvegesi vennero piegati a tempo letteralmente scaduto contro la Juventus.

    In Norvegia, Openda e McKennie ribaltano l'iniziale vantaggio di Blomberg, poi Fet pareggia su rigore a tre minuti dal novantesimo. Sembra finita, ma il guizzo di Yildiz a tempo letteralmente scaduto propizia il tap-in da tre punti di David. Una doccia gelata per il Bodo che, però, ha saputo rialzarsi subito e da quel momento non ha più perso.

0