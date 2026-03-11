Il Bodo/Glimt non si ferma più: travolto anche lo Sporting, quinta vittoria di fila in Champions

Un sogno ad occhi aperti. O più semplicemente la più entusiasmante delle realtà. Il Bodo/Glimt, dopo aver eliminato l'Inter, travolge anche lo Sporting nella gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League.
Davanti al pubblico di casa, i norvegesi hanno dominato il primo atto contro i lusitani imponendosi con il risultato di 3-0 che vale qualcosa di più di una semplice ipoteca. A Lisbona, infatti, la squadra di Kjetil Knutsen potrebbe addirittura concedersi il 'lusso' di perdere con due goal di scarto.
È evidente che parlare di sorpresa, a questo punto, suona davvero forzato. Entrare tra le migliori otto del continente non è più un miraggio, bensì un obiettivo ampiamente alla portata. E nel percorso europeo del Bodo non c'è nulla di casuale o piovuto dal cielo.