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Bastoni EspositoGetty Images
Lelio Donato

Il blocco Inter ha deluso in Nazionale: dall'espulsione di Bastoni al rigore sbagliato da Pio Esposito, operazione riscatto per vincere lo Scudetto

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
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I giocatori dell'Inter dovevano trascinare la Nazionale invece sono risultati tra i peggiori. E gli errori di Bastoni e Pio Esposito hanno pesato moltissimo contro la Bosnia. Ora cercano il riscatto in nerazzurro.

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Nella disfatta della Nazionale sono crollati un po' tutti. Ma a deludere maggiormente sono stati soprattutto i giocatori della squadra giudicata in modo unanime la più forte del campionato, ovvero l'Inter.

Anche perché la partita contro la Bosnia è stata fortemente influenzata dall'espulsione di Alessandro Bastoni nel finale del primo tempo.

Come se non bastasse poi Pio Esposito ha sbagliato il primo rigore della lotteria finale. Ma anche Barella e Dimarco non hanno certo brillato, anzi.

Toccherà dunque a Chivu restituire morale e fiducia agli azzurri dell'Inter in vista di una corsa Scudetto ad oggi ancora aperta.

  • BASTONI NEL TUNNEL

    Alessandro Bastoni, di fatto, non si è mai totalmente ripreso dalla sera di Inter-Juventus.

    Il difensore in quell'occasione ha ottenuto l'espulsione di Pierre Kalulu ma si è anche attirato le antipatie di tutti i tifosi delle altre squadre che lo hanno fischiato sonoramente nelle settimane successive.

    Tanto che qualcuno aveva addirittura chiesto che Bastoni non venisse neppure convocato per i playoff mondiali.

    Nonostante un problema fisico accusato nel derby, che gli ha fatto saltare le successive due partite di campionato con l'Inter, Bastoni ha invece giocato sia contro l'Irlanda del Nord che contro la Bosnia.

    Ma nella finale playoff è incappato in un errore grave per un giocatore della sua esperienza, atterrando Dedic lanciato a rete e lasciando la Nazionale in 10 per tutto il secondo tempo.

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  • IL RIGORE SBAGLIATO DA ESPOSITO

    Pio Esposito era e resta uno dei punti fermi della Nazionale futura.

    Ma forse la scelta di fargli calciare il primo rigore contro la Bosnia Erzegovina è stata avventata considerata la giovanissima età e soprattutto la scarsissima esperienza internazionale.

    D'altronde per l'attaccante dell'Inter si tratta della prima vera stagione in Serie A. E peraltro Esposito ad oggi non è neppure un titolare fisso in nerazzurro.

    Non va poi dimenticato come Esposito abbia comunque già segnato tre goal in sette presenze in Nazionale. Le sue qualità, insomma, non sono in discussione.

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  • BARELLA E DIMARCO SOTTOTONO

    Nicolò Barella e Federico Dimarco sono invece due dei giocatori dai quali era lecito aspettarsi molto di più.

    Il primo ha servito l'assist a Kean per il goal del momentaneo vantaggio contro la Bosnia. Ma per il resto si è visto poco. E in questa stagione non ha mai raggiunto i picchi del recente passato.

    Peggio ha fatto l'esterno, assist-man in campionato con l'Inter ma decisamente inoffensivo in Nazionale. Dove anzi ha sofferto tantissimo in fase difensiva.

    Entrambi ancora under 30, Barella e Dimarco faranno quasi certamente parte anche del prossimo ciclo azzurro. A patto di tornare sui loro livelli di rendimento.

  • FRATTESI NON INCIDE

    Infine c'è il caso Davide Frattesi.

    Convocato anche da Gattuso nonostante all'Inter giochi sempre meno, l'ex Sassuolo in Nazionale solitamente si trasformava. E specie con Spalletti aveva spesso fatto benissimo.

    Contro la Bosnia è subentrato a gara in corso ma in 35' non è riuscito mai a rendersi pericoloso e ha pasticciato parecchio confermando un'involuzione preoccupante.

    La sensazione è che per tornare in Nazionale adesso Frattesi abbia bisogna di alzare la marcia anche all'Inter. O altrove se deciderà di cambiare aria durante l'estate.

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