Il blocco Inter ha deluso in Nazionale: dall'espulsione di Bastoni al rigore sbagliato da Pio Esposito, operazione riscatto per vincere lo Scudetto

Nicolò Barella e Federico Dimarco sono invece due dei giocatori dai quali era lecito aspettarsi molto di più.

Il primo ha servito l'assist a Kean per il goal del momentaneo vantaggio contro la Bosnia. Ma per il resto si è visto poco. E in questa stagione non ha mai raggiunto i picchi del recente passato.

Peggio ha fatto l'esterno, assist-man in campionato con l'Inter ma decisamente inoffensivo in Nazionale. Dove anzi ha sofferto tantissimo in fase difensiva.

Entrambi ancora under 30, Barella e Dimarco faranno quasi certamente parte anche del prossimo ciclo azzurro. A patto di tornare sui loro livelli di rendimento.