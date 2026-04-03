Il blocco Inter ha deluso in Nazionale: dall'espulsione di Bastoni al rigore sbagliato da Pio Esposito, operazione riscatto per vincere lo Scudetto

Nella disfatta della Nazionale sono crollati un po' tutti. Ma a deludere maggiormente sono stati soprattutto i giocatori della squadra giudicata in modo unanime la più forte del campionato, ovvero l'Inter.
Anche perché la partita contro la Bosnia è stata fortemente influenzata dall'espulsione di Alessandro Bastoni nel finale del primo tempo.
Come se non bastasse poi Pio Esposito ha sbagliato il primo rigore della lotteria finale. Ma anche Barella e Dimarco non hanno certo brillato, anzi.
Toccherà dunque a Chivu restituire morale e fiducia agli azzurri dell'Inter in vista di una corsa Scudetto ad oggi ancora aperta.