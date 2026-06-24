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Pulisic MilanGOAL
Matteo Occhiuto

Il bivio di Capitan America: Pulisic fra le idee di Amorim e la tentazione americana, cosa può succedere dopo l'interesse MLS

C. Pulisic
Milan
Serie A
Calciomercato

Il 27enne rossonero tentato dal ritorno in patria: da New York potrebbe arrivare un’offerta XXL, mentre Amorim spera di farne un pilastro del suo Milan.

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Il futuro di Chris Pulisic è, improvvisamente, diventato argomento di grande discussione in casa Milan.

La notizia delle ultime ore, infatti, è che il trequartista a stelle e strisce abbia ricevuto una proposta importante dal New York City FC. Un’offerta capace di generare in Pulisic delle riflessioni, che in realtà sono partite dal giorno del fatidico Milan-Cagliari, che estromise il Diavolo dalla Champions League 2026/27.

I rossoneri ritengono, chiaramente, l’ex Chelsea e BVB un giocatore fondamentale, nonostante una seconda parte di stagione alquanto deludente per l’americano, e lo stesso neo allenatore Amorim ha già pensato a una squadra costruita intorno a Pulisic.

Ma il 27enne nato in Pennsylvania rischia di non esserci. 

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    SIRENE DA NEW YORK PER PULISIC

    Partiamo dalla notizia: il New York FC ha messo nel mirino il trequartista del Milan. La proposta è di quelle grosse, da far tremare i polsi: 50 milioni per cinque anni, 10 per ogni stagione trascorsa nella Grande Mela. Cifre assolutamente fenomenali, frutto anche di un crescente interesse a stelle e strisce per il calcio.

    Numeri che il Milan, semplicemente, non potrebbe mai garantire: oggi, a Milano, l’ex Chelsea percepisce un ingaggio da 4 milioni di euro, meno della metà di quella che sarebbe l’offerta proveniente da oltre oceano.

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  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    UOMO COPERTINA DI UN MOVIMENTO

    Pulisic, inoltre, sta vivendo un Mondiale da protagonista, sebbene abbia saltato la seconda partita contro l’Australia. Gli Stati Uniti sono già ai sedicesimi di finale: lui ha brillato nel primo match contro il Paraguay, per poi rimanere fermo per precauzione contro i Socceroos. Ma, in generale, gli USA hanno di lui la percezione dell’uomo simbolo de.l calcio: è il 10 della Nazionale, l’uomo per distacco più determinante. Naturale, dunque, che il movimento a stelle e strisce voglia riportare Capitan America a casa, per farne la figura iconica della Major League Soccer.


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  • Tomori Pulisic MilanGetty

    IL DIAVOLO NON LO MOLLA: LE IDEE DI AMORIM

    L’altro lato della medaglia è un Milan che si rifiuta di lasciar andare uno dei migliori giocatori della rosa. Cardinale, in tempi non sospetti, lo ha sempre pensato come l’incedibile numero uno, il giocatore da utilizzare come totem. Merito, ovviamente, del suo rendimento in campo, certo, ma anche della possibilità di “commercializzare” Pulisic, il suo essere americano in un club di proprietà americana. 

    Amorim, in più, ha già varato un Milan appoggiato tatticamente sulle sue qualità, in cui Pulisic sarebbe uno dei due trequartisti di un Milan schierato con un 3-4-2-1 estremamente differente, per atteggiamento e spirito, rispetto al 3-5-2 Allegri, in cui Chris non sembrava esattamente a suo agio.

  • Christian Pulisic Milan Lecce Coppa Italia 23092025Getty Images

    FUTURO DA SCRIVERE E CONTRATTO IN SCADENZA

    Per quanto, però, Cardinale e Ibrahimovic puntino su Pulisic, è anche vero che è proprio il giocatore ad avere in mano il suo futuro. Il suo contratto, infatti, scadrà fra un anno, a giugno 2027. E questo permetterebbe al giocatore, in caso di volontà di addio, di forzare la mano col club, che aveva inizialmente proposto un rinnovo a 5 milioni fino al 2028, per poi non chiudere e firmare i nuovi accordi.

    Il futuro di Capitan America al Milan, dunque, resta un grande rebus: sarà centrale con Amorim o vincerà il richiamo da madre patria? Ai posteri (e al mercato) l’ardua sentenza. 

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