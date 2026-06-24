Il bivio di Capitan America: Pulisic fra le idee di Amorim e la tentazione americana, cosa può succedere dopo l'interesse MLS

Il futuro di Chris Pulisic è, improvvisamente, diventato argomento di grande discussione in casa Milan.

La notizia delle ultime ore, infatti, è che il trequartista a stelle e strisce abbia ricevuto una proposta importante dal New York City FC. Un’offerta capace di generare in Pulisic delle riflessioni, che in realtà sono partite dal giorno del fatidico Milan-Cagliari, che estromise il Diavolo dalla Champions League 2026/27.

I rossoneri ritengono, chiaramente, l’ex Chelsea e BVB un giocatore fondamentale, nonostante una seconda parte di stagione alquanto deludente per l’americano, e lo stesso neo allenatore Amorim ha già pensato a una squadra costruita intorno a Pulisic.

Ma il 27enne nato in Pennsylvania rischia di non esserci.