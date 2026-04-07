Il Benfica pareggia ancora e perde le speranze di titolo, Mourinho attacca: "Giocatori senza carattere"

In un'anomalia statistica, il Benfica rimane l'unica squadra imbattuta nella Liga Portugal in questa stagione, eppure occupa il terzo posto a causa di ben nove pareggi. Otto di questi pareggi si sono verificati sotto la guida di Mourinho, compresi i punti persi contro il Tondela e il Rio Ave.
Riflettendo sulla compiacenza della squadra dopo aver preso il vantaggio, Mourinho ha dichiarato: "Siamo migliorati molto nel secondo tempo, abbiamo creato molte occasioni. Ma quando stai vincendo contro un avversario che non ha tirato nemmeno una volta in porta, oserei dire che abbiamo avuto il 75 o l'80 per cento di possesso palla, il che è assurdo, e poi dopo essere passati in vantaggio per 1-0, concordo sul fatto che ci sia stata compiacenza. Non c'è quell'energia, quella fame di una squadra che sta giocando molto bene, dando il massimo. Direi che per finire terzi potremmo anche perdere tutte le partite, o quasi tutte. Per una squadra che sta dando il massimo, quell'unico goal è qualcosa che non può succedere".
Ha concluso con una valutazione schietta dei suoi giocatori: "Senza aver mai provato la tristezza della sconfitta finora, abbiamo avuto molti pareggi con la tristezza della sconfitta, molti con influenze esterne. Non ci sono persone cattive lì, persone irrispettose, non esistono lì Ciò che esiste sono certi profili, che a prescindere dal loro conto in banca e dai titoli, sono affamati, e altre persone che sembrano prendere questa vita alla leggera. Questo mi rattrista. Non sono persone cattive, cattivi professionisti, ma mancano davvero di quel carattere."