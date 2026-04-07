Il Benfica pareggia ancora e perde le speranze di titolo, Mourinho attacca: "Giocatori senza carattere"

Al fischio finale, Mourinho ha espresso un giudizio molto critico sul risultato, lamentando la perdita del controllo sul destino del Benfica nella corsa al secondo posto. Ha rivelato di aver tenuto un discorso molto diretto durante l'intervallo, in cui ha messo in discussione la disciplina tattica dei giocatori e il loro impegno complessivo nei confronti delle esigenze dello sport.

Parlando a Sport TV, Mourinho ha dichiarato: "Non abbiamo perso solo due punti, ma le ultime possibilità che avevamo di lottare per il titolo, e abbiamo perso il controllo del nostro destino per finire secondi. Non mi è piaciuto il primo tempo; all'intervallo abbiamo parlato di cosa avremmo dovuto cambiare tatticamente, e ho cercato di far loro capire... perché ci sono alcuni che a volte sembrano non mangiare calcio, non respirare calcio; sembra che a volte si dimentichino della realtà. Ho fatto un po' di conti per loro. Se non avessimo vinto questa partita, la difficile ma possibile lotta per il titolo sarebbe finita, e non avremmo più potuto contare sulle nostre forze per arrivare secondi; era questa la posta in gioco."

Ha aggiunto: "L'arbitro non ha influenzato il risultato, ma ha influito molto su una partita scadente. Il Benfica è stato scarso nel primo tempo, in termini di atteggiamento, poi è migliorato su tutti i livelli, ma poi la partita finisce e, per così dire, il campionato finisce con una situazione di disattenzione, cosa che non può capitare quando si sta vincendo 1-0."