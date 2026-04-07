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Jose Mourinho Benfica 2025-26Getty
Adhe Makayasa e Andrea Ajello

Il Benfica pareggia ancora e perde le speranze di titolo, Mourinho attacca: "Giocatori senza carattere"

Primeira Liga
Benfica
J. Mourinho
Casa Pia AC vs Benfica
Casa Pia AC

Un José Mourinho visibilmente abbattuto ha di fatto rinunciato alla corsa al titolo della Liga Portugal dopo il frustrante pareggio per 1-1 del Benfica contro la Casa Pia.

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Il Benfica commette un passo falso decisivo per abbandonare le ultime chance di vincere il titolo.


Solo un punto contro il Casa Pia per la squadra di José Mourinho che ha messo in discussione la fame di vittoria di alcuni membri della rosa, suggerendo che "non respirano calcio" dopo che una disattenzione difensiva ha fatto sfumare il vantaggio, nonostante il dominio del possesso palla.

  • ADDIO ALLE SPERANZE DI TITOLO

    La corsa del Benfica verso il titolo portoghese ha subito un colpo quasi fatale a Rio Maior, dove la squadra è stata bloccata sull’1-1 da una tenace Casa Pia. Nonostante abbia dominato la partita con 18 tiri e un schiacciante 78% di possesso palla, alle Aquile è mancata la freddezza sotto porta e sono riusciti a mandare solo tre tiri in porta. Richard Rios ha finalmente sbloccato il risultato al 68', ma un errore difensivo catastrofico di Antonio Silva dieci minuti dopo ha permesso a Rafael Brito di pareggiare, lasciando il Benfica a sette punti dalla vetta.

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    LE CRITICHE DI MOURINHO

    Al fischio finale, Mourinho ha espresso un giudizio molto critico sul risultato, lamentando la perdita del controllo sul destino del Benfica nella corsa al secondo posto. Ha rivelato di aver tenuto un discorso molto diretto durante l'intervallo, in cui ha messo in discussione la disciplina tattica dei giocatori e il loro impegno complessivo nei confronti delle esigenze dello sport.

    Parlando a Sport TV, Mourinho ha dichiarato: "Non abbiamo perso solo due punti, ma le ultime possibilità che avevamo di lottare per il titolo, e abbiamo perso il controllo del nostro destino per finire secondi. Non mi è piaciuto il primo tempo; all'intervallo abbiamo parlato di cosa avremmo dovuto cambiare tatticamente, e ho cercato di far loro capire... perché ci sono alcuni che a volte sembrano non mangiare calcio, non respirare calcio; sembra che a volte si dimentichino della realtà. Ho fatto un po' di conti per loro. Se non avessimo vinto questa partita, la difficile ma possibile lotta per il titolo sarebbe finita, e non avremmo più potuto contare sulle nostre forze per arrivare secondi; era questa la posta in gioco."

    Ha aggiunto: "L'arbitro non ha influenzato il risultato, ma ha influito molto su una partita scadente. Il Benfica è stato scarso nel primo tempo, in termini di atteggiamento, poi è migliorato su tutti i livelli, ma poi la partita finisce e, per così dire, il campionato finisce con una situazione di disattenzione, cosa che non può capitare quando si sta vincendo 1-0."

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  • BENFICA IMBATTUTO MA FRENATO DAI PAREGGI

    In un'anomalia statistica, il Benfica rimane l'unica squadra imbattuta nella Liga Portugal in questa stagione, eppure occupa il terzo posto a causa di ben nove pareggi. Otto di questi pareggi si sono verificati sotto la guida di Mourinho, compresi i punti persi contro il Tondela e il Rio Ave.

    Riflettendo sulla compiacenza della squadra dopo aver preso il vantaggio, Mourinho ha dichiarato: "Siamo migliorati molto nel secondo tempo, abbiamo creato molte occasioni. Ma quando stai vincendo contro un avversario che non ha tirato nemmeno una volta in porta, oserei dire che abbiamo avuto il 75 o l'80 per cento di possesso palla, il che è assurdo, e poi dopo essere passati in vantaggio per 1-0, concordo sul fatto che ci sia stata compiacenza. Non c'è quell'energia, quella fame di una squadra che sta giocando molto bene, dando il massimo. Direi che per finire terzi potremmo anche perdere tutte le partite, o quasi tutte. Per una squadra che sta dando il massimo, quell'unico goal è qualcosa che non può succedere".

    Ha concluso con una valutazione schietta dei suoi giocatori: "Senza aver mai provato la tristezza della sconfitta finora, abbiamo avuto molti pareggi con la tristezza della sconfitta, molti con influenze esterne. Non ci sono persone cattive lì, persone irrispettose, non esistono lì Ciò che esiste sono certi profili, che a prescindere dal loro conto in banca e dai titoli, sono affamati, e altre persone che sembrano prendere questa vita alla leggera. Questo mi rattrista. Non sono persone cattive, cattivi professionisti, ma mancano davvero di quel carattere."


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    VALUTAZIONI PER IL FUTURO

    Sebbene il Benfica non sia ancora matematicamente fuori dalla corsa al titolo, ci vorrebbe una serie incredibile di risultati per superare sia lo Sporting che il Porto. Supponendo che Mourinho rimanga alla guida della squadra, nonostante le voci insistenti che lo vorrebbero alla guida della nazionale portoghese dopo i Mondiali, dovrà trovare un modo per ridare slancio a una rosa che ha pubblicamente messo in discussione. L'allenatore sfrutterà probabilmente le ultime settimane per valutare quali giocatori "vivono davvero di calcio", in vista di un calciomercato estivo in cui sembrano inevitabili cambiamenti significativi alla rosa.

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