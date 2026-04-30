Il Benfica guarda in Premier League per sostituire José Mourinho: idea Marco Silva, sulla lista anche del Chelsea

Silva è apprezzato per il suo calcio offensivo al Fulham, ma al Chelsea si discute ancora della sua scarsa esperienza in un club della “Big Six”. Le sue esperienze all’Everton, al Watford e all’Hull City sono state altalenanti e, a differenza di altri candidati come Xabi Alonso, non ha mai guidato una squadra in una campagna europea di rilievo. Nonostante le voci su un possibile ritorno di Mourinho, l’attuale clima a Stamford Bridge esclude un terzo mandato per il leggendario allenatore.