AFP
Il Benfica guarda in Premier League per sostituire José Mourinho: idea Marco Silva, sulla lista anche del Chelsea
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I GRANDI CLUB PORTOGHESI PUNTANO SUL RITORNO DI SILVA
Secondo indiscrezioni, il Benfica si prepara all’addio di Mourinho, candidato al ritorno al Real Madrid nonostante un contratto fino al 2027. Per sostituirlo, le Aquile puntano a Silva, entrando in concorrenza con il Chelsea, che dopo l’esonero di Rosenior valuta lo stesso tecnico per nominare un successore a giugno.
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CHELSEA ALLA RICERCA
Dopo aver affidato a Calum McFarlane la guida ad interim della squadra per il resto della stagione 2025-26, il Chelsea cerca un allenatore con forte personalità ed esperienza. Il club cerca un leader capace di calmare uno spogliatoio irrequieto e di evitare un altro incarico temporaneo. Silva è in cima alla lista, ma l’interesse del Benfica, unito alla speranza del Fulham di trattenerlo, complica la trattativa.
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I DUBBI
Silva è apprezzato per il suo calcio offensivo al Fulham, ma al Chelsea si discute ancora della sua scarsa esperienza in un club della “Big Six”. Le sue esperienze all’Everton, al Watford e all’Hull City sono state altalenanti e, a differenza di altri candidati come Xabi Alonso, non ha mai guidato una squadra in una campagna europea di rilievo. Nonostante le voci su un possibile ritorno di Mourinho, l’attuale clima a Stamford Bridge esclude un terzo mandato per il leggendario allenatore.
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DIPENDE DA...MOURINHO
Con il contratto di Silva al Fulham valido fino al 2026, le prossime settimane decideranno se tornerà in Portogallo o resterà in Premier League. Il Chelsea continuerà a valutarlo sotto McFarlane, ma potrebbe accelerare se il Benfica ufficializzerà il proprio interesse. Molto dipenderà dal futuro di Mourinho alla guida del Benfica: se l’allenatore portoghese dovesse trasferirsi a Madrid, si profilerebbe una lotta serrata per assicurarsi Silva, visto che entrambe le squadre vogliono rinnovare la rosa.
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