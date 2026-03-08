Il Benfica di Mourinho rimonta contro il Porto, espulso il tecnico portoghese: "Mi ha chiamato traditore"

"L'arbitro ha detto di avermi espulso perché ho calciato un pallone verso la panchina del Porto. È completamente falso", ha dichiarato Mourinho dopo la partita come riportato da A-Bola. "Molte volte, nelle nostre porte, calcio la palla verso gli spalti per dare una possibilità a un tifoso fortunato. So di non essere molto bravo tecnicamente, ma era destinato agli spalti".

Il tecnico ha poi proseguito: "Sono stato espulso, il quarto uomo ha fatto un pessimo lavoro durante la partita e ha continuato a farlo anche quando ho detto all'arbitro che avevo tirato una palla",