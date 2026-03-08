Goal.com
FBL-POR-LIGA-BENFICA-FC PORTOAFP
Andrea Ajello

Il Benfica di Mourinho rimonta contro il Porto, espulso il tecnico portoghese: "Mi ha chiamato traditore"

Da 2-0 a 2-2, il Benfica evita la sconfitta contro il Porto, tensioni nel finale, espulso Mourinho che non ci sta: "Completamente falso".

Il calcio portoghese si è fermato per il big match tra Benfica e Porto, che oltre alla storica rivalità metteva in palio punti fondamentali nella corsa al titolo.

Alla fine è finito in pareggio, in una gara però dove non sono mancate le emozioni. Il Porto si fa rimontare da 2-0 e non allunga sul Benfica ma comunque mantiene il vantaggio in classifica di più sette e può ritenersi quindi soddisfatto. 

Niente avvicinamento per il Benfica di José Mourinho che si rende come spesso accade protagonista nel finale di partita. Il tecnico è stato espulso poco dopo la rete del 2-2 prendendola con la panchina avversaria e in particolare membri dello staff di Francesco Farioli. 

  • BENFICA-PORTO 2-2: LA PARTITA

    A sbloccare il match è stato Victor Froholdt al decimo minuto; poi il raddoppio del Porto prima dell'intervallo con Oskar Pietuszewski che sembrava aver messo definitivamente in discesa la gara per la squadra di Farioli.

    La reazione del Benfica nel secondo tempo; a riaprire tutto è Andreas Schjelderup a 20 dalla fine. A pochi minuti dal novantesimo, il goal di Leandro Barreiro che regala il pareggio ai padroni di casa tenendo in vita Mourinho nella corsa al titolo.

  • L'ESPULSIONE DI MOURINHO

    Mourinho non ha finito la partita perché è stato espulso subito dopo il goal del 2-2, con gli animi a bordo campo che si erano scaldati. 

    Il portoghese uscendo dal campo ha poi discusso con la panchina avversaria e in particolare il vice allenatore del Porto Lucho Gonzalez. 

  • "COMPLETAMENTE FALSO"

    "L'arbitro ha detto di avermi espulso perché ho calciato un pallone verso la panchina del Porto. È completamente falso", ha dichiarato Mourinho dopo la partita come riportato da A-Bola. "Molte volte, nelle nostre porte, calcio la palla verso gli spalti per dare una possibilità a un tifoso fortunato. So di non essere molto bravo tecnicamente, ma era destinato agli spalti". 

    Il tecnico ha poi proseguito: "Sono stato espulso, il quarto uomo ha fatto un pessimo lavoro durante la partita e ha continuato a farlo anche quando ho detto all'arbitro che avevo tirato una palla",

  • "MI HA CHIAMATO TRADITORE"

    Mourinho ha poi spiegato la discussione avuta con Lucho Gonzalez, vice allenatore del Porto: "Mi ha chiamato traditore 50 volte. Vorrei che mi spiegasse cosa significa traditore? Sono andato al Porto , ho dato l'anima al Porto , sono andato al Chelsea , sono andato all'Inter, al Real Madrid , ho girato il mondo e ho dato 24 ore della mia vita ogni giorno. Questo si chiama professionalità. Quando è andato al Marsiglia, ha tradito il Porto? Avrebbe potuto insultarmi in un altro modo, forse avrebbe pensato meglio, ma penso che sia un attacco alla mia professionalità".

