Il Benfica di Mourinho rimonta contro il Porto, espulso il tecnico portoghese: "Mi ha chiamato traditore"

Il calcio portoghese si è fermato per il big match tra Benfica e Porto, che oltre alla storica rivalità metteva in palio punti fondamentali nella corsa al titolo.
Alla fine è finito in pareggio, in una gara però dove non sono mancate le emozioni. Il Porto si fa rimontare da 2-0 e non allunga sul Benfica ma comunque mantiene il vantaggio in classifica di più sette e può ritenersi quindi soddisfatto.
Niente avvicinamento per il Benfica di José Mourinho che si rende come spesso accade protagonista nel finale di partita. Il tecnico è stato espulso poco dopo la rete del 2-2 prendendola con la panchina avversaria e in particolare membri dello staff di Francesco Farioli.