Pubblicità
Pubblicità
Jose Mourinho Benfica 2025Getty Images
Leonardo Gualano

Il Benfica delude ancora, Mourinho attacca duramente i suoi giocatori: “Non mi piacciono quelli che tradiscono”

Il Benfica supera a fatica una squadra di terza divisione in Coppa del Portogallo, Mourinho: “Ne avrei cambiati nove, è una cosa inaccettabile”.

Pubblicità

Approdato a metà settembre sulla panchina del Benfica in sostituzione di Bruno Lage, José Mourinho sta trovando più difficoltà di quante da molti previste, per far invertire la rotta ad una squadra che sin qui ha deluso le aspettative.

Le Aquile hanno perso tutte le partite giocate in Champions League e in campionato sono staccate di sei punti dal Porto capolista.

Il Benfica, che prima della sosta era incappato in un incredibile pareggio interno contro il Casa Pia dopo essere stato in vantaggio per 2-0, venerdì sera ha avuto l’occasione per tornare a brillare in Coppa di Portogallo contro una squadra di terza divisione come l’Atletico ma, ancora una volta, ha proposto una prestazione ampiamente insufficiente.

La compagine di Lisbona ha vinto a fatica per 2-0 e, dopo il triplice fischio finale, lo Special One ha apertamente criticato i suoi giocatori.

  • “SCARSI NELL’ATTEGGIAMENTO”

    “Noi abbiamo fatto un primo tempo scarso, nel senso che mi fa male più in assoluto. L’atteggiamento della squadra è stato scarso, ho visto giocatori non seri che non hanno affrontato la partita come avrebbero dovuto”.

    • Pubblicità

  • “AVREI VOLUTO CAMBIARNE NOVE”

    “Nel corso dell’internato ho fatto quattro sostituzioni, ma avrei voluto farne nove. Ai giocatori ho detto che solo in due stavano rispettando l’impegno e meritavano di restare in campo. Nel secondo tempo siamo migliorati e abbiamo messo maggiore qualità perché l’atteggiamento è migliorato”.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • “NON È UN PROBLEMA DI MODULO”

    “Il problema non è stato il modulo, ho dovuto cambiarlo solo per togliere alcuni giocatori e per metterne altri. Quello che non ha funzionato sono stati i calciatori e per me è inaccettabile”.

  • “NON MI PIACCIONO I GIOCATORI CHE MI TRADISCONO”

    “A me non piacciono i giocatori che mi tradiscono, quelli che non giocano al massimo delle loro potenzialità. Il mio messaggio deve essere molto chiaro: loro hanno delle responsabilità nei miei confronti e in quelli dei tifosi. Io sono l’allenatore e la responsabilità è mia, ci sono delle cose nell’atteggiamento di alcuni che sono inaccettabili. Ho già detto ad alcuni di loro di non venire a bussare alla mia porta per chiedermi perché non giocano”. 

  • Pubblicità
    Pubblicità
Primeira Liga
Benfica crest
Benfica
BEN
Sporting CP crest
Sporting CP
SCP
Liga 3
Caldas crest
Caldas
CAL
Atletico crest
Atletico
ATL