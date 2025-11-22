Il Benfica delude ancora, Mourinho attacca duramente i suoi giocatori: “Non mi piacciono quelli che tradiscono”

Approdato a metà settembre sulla panchina del Benfica in sostituzione di Bruno Lage, José Mourinho sta trovando più difficoltà di quante da molti previste, per far invertire la rotta ad una squadra che sin qui ha deluso le aspettative.

Le Aquile hanno perso tutte le partite giocate in Champions League e in campionato sono staccate di sei punti dal Porto capolista.

Il Benfica, che prima della sosta era incappato in un incredibile pareggio interno contro il Casa Pia dopo essere stato in vantaggio per 2-0, venerdì sera ha avuto l’occasione per tornare a brillare in Coppa di Portogallo contro una squadra di terza divisione come l’Atletico ma, ancora una volta, ha proposto una prestazione ampiamente insufficiente.

La compagine di Lisbona ha vinto a fatica per 2-0 e, dopo il triplice fischio finale, lo Special One ha apertamente criticato i suoi giocatori.