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Leonardo Gualano

Il Benevento torna in Serie B dopo tre anni: la cavalcata con Floro Flores e la vittoria decisiva a Salerno

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Il Benevento vince sul campo della Salernitana e si assicura la promozione in Serie B: decisiva la contemporanea sconfitta interna del Catania.

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Il secondo match point è stato quello giusto: il Benevento nella prossima stagione sarà tra le squadre protagoniste della Serie B.

La compagine sannita, che nelle scorse settimane aveva rallentato la sua corsa, dopo aver a lungo dominato il Girone C di Serie C, aveva bisogno di un risultato positivo, ma anche di una combinazione che riguardava il Catania secondo, per assicurarsi la promozione nel campionato cadetto e nel trentacinquesimo turno, tutto è andato esattamente come doveva andare.

A premiare il Benevento è stata la vittoria ottenuta nel derby sul campo della Salernitana.


  • LA VITTORIA DECISIVA ALL'ARECHI

    Il Benevento si è regalato il miglior modo possibile per festeggiare la promozione in Serie B: vincere il derby sul campo della Salernitana.

    In un Arechi con tanti spazi vuoti sugli spalti, la compagine sannita ha provato fin da subito a fare la partita senza alzare troppo i ritmi. Nel primo quarto d'ora ci ha provato per due volte con Tumminello e Lamesta, per poi gestire il resto della prima frazione senza particolari affanni.

    Il vero momento di svolta del match è arrivato al 66' quando un fallo di mano di Quirini su cross dalla sinistra di Della Morte è stato punito con un calcio di rigore: sul dischetto si è dunque presentato Salvemini che ha battuto Donnarumma per lo 0-1.

    Un risultato questo che non è più cambiato fino al triplice fischio finale e che dunque ha regalato al Benevento i tre punti che valgono la certa matematica della promozione.

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  • BENEVENTO ORMAI IRRAGIUNGIBILE

    Come detto, al Benevento era rimasta una sola vera rivale nella strada che conduceva alla promozione: il Catania.

    Le due squadre si sono presentate ai blocchi di partenza del 35° turno staccate di nove lunghezze e quindi con ogni discorso potenzialmente ancora aperto, dal punto di vista matematico, a quattro giornate dalla fine del torneo.

    Al Benevento di Floro Flores bastava dunque fare almeno un punto in più rispetto ai rivali impegnati in casa contro un Picerno impegnato in una tiratissima lotta salvezza, e la combinazione sperata si è verificata.

    Ebbene il Catania nono solo non è riuscito a rispondere ai sanniti tenendo dunque aperto il campionato, ma è caduto clamorosamente al Massimino. Alla rete del vantaggio etneo siglato da D'Ausilio al 15', hanno risposto Abreu al 24' e Bianchi al 35'.

    In virtù di questo risultato, il Benevento è volato a +12, quando mancano tre sole giornate, e dunque nove punti a disposizione, alla fine della regular season.

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  • IN SERIE B DOPO TRE ANNI

    Per il Benevento, che solo cinque anni fa era tra le protagoniste della Serie A, si chiude così un triennio vissuto nel purgatorio della Serie C.

    La compagine sannita, che al termine della stagione 2021-2022 era stata anche vicina all'immediato ritorno in massima serie (era stata sconfitta nelle semifinali dei playoff), nell'annata successiva era incappata in una clamorosa retrocessione in C, piazzandosi all'ultimo posto con appena sette vittorie ottenute in trentotto turni.

    Da lì l'inizio di una lunga rincorsa, scandita da due eliminazioni ai playoff (dopo un terzo e sesto posto in campionato), prima di questa meritata promozione diretta.

  • FLORO FLORES PROMOSSO AL PRIMO TENTATIVO

    Tra i grandi protagonisti della promozione del Benevento in Serie B, anche Antonio Floro Flores.

    L'ex attaccante, tra le altre, di Napoli, Udinese e Sassuolo, dopo essere stato promosso ad inizio stagione tecnico della Primavera giallorossa, lo scorso 11 settembre è subentrato a Gaetano Auteri sulla panchina della prima squadra che allora occupava il terzo posto in classifica.

    Da lì l'inizio di un lungo inseguimento che è culminato, ad inizio gennaio, con il sorpasso sul Catania e la conquista della vetta in solitaria della classifica.

    Un primato che da quel momento in poi non ha più lasciato, inanellando qualcosa come undici vittorie, accompagnate tre pareggi ed una sola sconfitta.

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