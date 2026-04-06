Il Benevento torna in Serie B dopo tre anni: la cavalcata con Floro Flores e la vittoria decisiva a Salerno

Il Benevento si è regalato il miglior modo possibile per festeggiare la promozione in Serie B: vincere il derby sul campo della Salernitana.

In un Arechi con tanti spazi vuoti sugli spalti, la compagine sannita ha provato fin da subito a fare la partita senza alzare troppo i ritmi. Nel primo quarto d'ora ci ha provato per due volte con Tumminello e Lamesta, per poi gestire il resto della prima frazione senza particolari affanni.

Il vero momento di svolta del match è arrivato al 66' quando un fallo di mano di Quirini su cross dalla sinistra di Della Morte è stato punito con un calcio di rigore: sul dischetto si è dunque presentato Salvemini che ha battuto Donnarumma per lo 0-1.

Un risultato questo che non è più cambiato fino al triplice fischio finale e che dunque ha regalato al Benevento i tre punti che valgono la certa matematica della promozione.