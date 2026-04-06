Il Benevento torna in Serie B dopo tre anni: la cavalcata con Floro Flores e la vittoria decisiva a Salerno

Il secondo match point è stato quello giusto: il Benevento nella prossima stagione sarà tra le squadre protagoniste della Serie B.
La compagine sannita, che nelle scorse settimane aveva rallentato la sua corsa, dopo aver a lungo dominato il Girone C di Serie C, aveva bisogno di un risultato positivo, ma anche di una combinazione che riguardava il Catania secondo, per assicurarsi la promozione nel campionato cadetto e nel trentacinquesimo turno, tutto è andato esattamente come doveva andare.
A premiare il Benevento è stata la vittoria ottenuta nel derby sul campo della Salernitana.