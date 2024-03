La compagine bavarese torna a proporre una prestazione straripante: Kane trascinatore assoluto e a caccia di un record personale.

La vittoria ottenuta martedì scorso in Champions League contro la Lazio ha evidentemente risvegliato il Bayern.

La compagine bavarese infatti, è tornata al successo anche in campionato e lo ha fatto proponendo una prestazione in ‘vecchio stile’.

L’8-1 contro il Mainz è di quelli che ovviamente non concede appelli e che invece regala qualche speranza in più per un finale di stagione all’altezza delle aspettative.