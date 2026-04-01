Il Bayern Monaco ha fatto un affare d'oro grazie a Kompany: uno dei più grandi colpi di mercato di Hasan Salihamidzic si sta rivelando sempre più un fallimento

Non si potrebbe iniziare meglio una carriera da professionista: Quando Joshua Zirkzee, all'età di soli 18 anni, esordisce per la prima volta nella squadra professionistica del Bayern Monaco il 19 dicembre 2019, gli basta pochissimo tempo per mettersi in luce: 104 secondi dopo essere subentrato a Philippe Coutinho, contro l'SC Freiburg segna con il suo primo tocco di palla l'importante gol del vantaggio per 2-1. Alla fine il Bayern vince addirittura per 3-1 e il giovane olandese è l'uomo della partita.
Solo tre giorni dopo, contro il VfL Wolfsburg, la storia si ripete: ancora una volta il Bayern ha bisogno di un gol, ancora una volta l'allenatore Hansi Flick fa entrare il giovane al posto di Coutinho nella fase finale della partita – e ancora una volta Zirkzee segna con il suo primo tocco il gol del vantaggio per l'FCB, che questa volta vince per 2-0. "È semplicemente fantastico vederlo", dice entusiasta il compagno di squadra David Alaba. Zirkzee è improvvisamente sulla bocca di tutti e molti credono che il Bayern abbia già nelle proprie file il successore di Robert Lewandowski.