Il Bayern Monaco ha fatto un affare d'oro grazie a Kompany: uno dei più grandi colpi di mercato di Hasan Salihamidzic si sta rivelando sempre più un fallimento

A poco meno di sei anni e mezzo di distanza, Zirkzee non ha mantenuto quella promessa – e non ha ancora trovato la sua fortuna calcistica nemmeno altrove. L’olandese, che ora ha quasi 25 anni, ha sì compiuto quello che sembrava un grande salto di carriera con il trasferimento al Manchester United nel 2024, ma lì oscilla tra la formazione titolare e la panchina. Anche se in questa stagione l’ago della bilancia pende sempre più chiaramente verso la panchina.

Dall'esonero di Ruben Amorim e dall'insediamento dell'allenatore Michael Carrick a gennaio, la situazione già difficile per il sei volte nazionale si è ulteriormente peggiorata. Da allora, in dieci partite di Premier League ha totalizzato solo 28 minuti di gioco, senza segnare né fornire assist.

E al momento poco fa pensare che la situazione possa cambiare entro la fine della stagione. Infatti, nelle suddette dieci partite il ManUnited ha conquistato ben 23 punti e, al terzo posto in classifica, è di nuovo in corsa per la qualificazione alla Champions League per la prima volta dal 2023. Carrick ha trovato il suo nucleo e i concorrenti Benjamin Sesko (cinque gol), Bryan Mbeumo (tre gol, due assist) e Matheus Cunha (tre gol, tre assist) stanno fornendo prestazioni costanti sotto la guida del nuovo allenatore.







