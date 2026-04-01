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Hasan SalihamidzicGetty Images
Tobias Empl

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Il Bayern Monaco ha fatto un affare d'oro grazie a Kompany: uno dei più grandi colpi di mercato di Hasan Salihamidzic si sta rivelando sempre più un fallimento

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Al Bayern Monaco ha avuto un inizio da sogno. Da allora, però, la carriera di Joshua Zirkzee ha avuto alti e bassi. Ormai sta diventando sempre più un fallimento, mentre la sua cessione è stata probabilmente uno dei colpi più importanti dell’era Salihamidzic presso il club campione di Germania.

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Non si potrebbe iniziare meglio una carriera da professionista: Quando Joshua Zirkzee, all'età di soli 18 anni, esordisce per la prima volta nella squadra professionistica del Bayern Monaco il 19 dicembre 2019, gli basta pochissimo tempo per mettersi in luce: 104 secondi dopo essere subentrato a Philippe Coutinho, contro l'SC Freiburg segna con il suo primo tocco di palla l'importante gol del vantaggio per 2-1. Alla fine il Bayern vince addirittura per 3-1 e il giovane olandese è l'uomo della partita.

Solo tre giorni dopo, contro il VfL Wolfsburg, la storia si ripete: ancora una volta il Bayern ha bisogno di un gol, ancora una volta l'allenatore Hansi Flick fa entrare il giovane al posto di Coutinho nella fase finale della partita – e ancora una volta Zirkzee segna con il suo primo tocco il gol del vantaggio per l'FCB, che questa volta vince per 2-0. "È semplicemente fantastico vederlo", dice entusiasta il compagno di squadra David Alaba. Zirkzee è improvvisamente sulla bocca di tutti e molti credono che il Bayern abbia già nelle proprie file il successore di Robert Lewandowski.

  • A poco meno di sei anni e mezzo di distanza, Zirkzee non ha mantenuto quella promessa – e non ha ancora trovato la sua fortuna calcistica nemmeno altrove. L’olandese, che ora ha quasi 25 anni, ha sì compiuto quello che sembrava un grande salto di carriera con il trasferimento al Manchester United nel 2024, ma lì oscilla tra la formazione titolare e la panchina. Anche se in questa stagione l’ago della bilancia pende sempre più chiaramente verso la panchina.

    Dall'esonero di Ruben Amorim e dall'insediamento dell'allenatore Michael Carrick a gennaio, la situazione già difficile per il sei volte nazionale si è ulteriormente peggiorata. Da allora, in dieci partite di Premier League ha totalizzato solo 28 minuti di gioco, senza segnare né fornire assist.

    E al momento poco fa pensare che la situazione possa cambiare entro la fine della stagione. Infatti, nelle suddette dieci partite il ManUnited ha conquistato ben 23 punti e, al terzo posto in classifica, è di nuovo in corsa per la qualificazione alla Champions League per la prima volta dal 2023. Carrick ha trovato il suo nucleo e i concorrenti Benjamin Sesko (cinque gol), Bryan Mbeumo (tre gol, due assist) e Matheus Cunha (tre gol, tre assist) stanno fornendo prestazioni costanti sotto la guida del nuovo allenatore.



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    "Joshua è uno di quelli che a volte salta solo quanto basta"

    Il problema principale di Zirkzee: gli manca l'efficacia richiesta a un attaccante di alto livello. Sebbene il suo inizio da sogno con la squadra campione di Germania lasciasse presagire il contrario, a ben guardare già allora ci si sarebbe potuti insospettire. Infatti, nella squadra di terza divisione, per la quale Zirkzee all'epoca giocava ancora principalmente, era rimasto a secco di gol in 13 partite di campionato fino al suo debutto da professionista, avendo fornito solo due assist.

    Anche subito dopo il suo esordio da favola, le cose non sono andate come sperato. Nella stagione del triplete, nel frattempo interrotta a causa della pandemia di coronavirus, ha segnato altre due volte con la prima squadra, ma non ha più avuto un ruolo di primo piano. Non è sceso in campo nella fase finale della Champions League in Portogallo.

    Già nella primavera del 2020, Jochen Sauer, all’epoca responsabile del settore giovanile del Bayern Monaco e nel 2017 la forza trainante dietro l’ingaggio del talento proveniente dalle giovanili del Feyenoord Rotterdam, aveva avvertito il kicker: “Joshua a volte è un tipo che salta solo quanto deve”. Doveva ancora acquisire meglio la "fame e la volontà di collaborare e di cercare il gol", inoltre bisognava "tirarlo fuori dalla sua zona di comfort di tanto in tanto".

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  • Hansi Flick ha criticato pubblicamente l'atteggiamento di Zirkzee

    Quando, nella stagione successiva, sotto la guida di Flick continuò a giocare solo sporadicamente, l’allora allenatore del Bayern lo criticò anche pubblicamente. "Il talento da solo non basta sempre", ha detto Flick, che come sostituto di Lewandowski ha preferito puntare sul veterano Eric Maxim Choupo-Moting, e in questo è sembrato severo quasi quanto Hermann Gerland. Ha aggiunto: "Ha la qualità per giocare in Bundesliga, ne siamo tutti convinti. Ma si tratta anche un po' di mentalità, di atteggiamento, della volontà incondizionata di dimostrare ciò che si sa fare".

    Il periodo di Zirkzee a Monaco non è stato una storia di successo. In inverno è stato inizialmente ceduto in prestito al Parma Calcio, squadra della Serie A italiana. Lì non è riuscito a conquistarsi un posto da titolare, poi si è anche infortunato, totalizzando solo quattro presenze, e la sua squadra è retrocessa dalla Serie A alla fine della stagione, chiudendo all'ultimo posto in classifica.

  • SOCCER JPL D3 RSC ANDERLECHT VS RFC SERAINGAFP

    Sotto la guida di Vincent Kompany, Zirkzee riesce a sfondare

    Tuttavia, l'attaccante alto 1,93 metri ha dimostrato di possedere qualità davvero speciali nella sua successiva destinazione in prestito. All'RSC Anderlecht, nella stagione 2021/22, ha incontrato un allenatore che ha puntato tutto su di lui. Il suo nome: Vincent Kompany. Ad Anderlecht, Zirkzee è stato schierato fin dall'inizio come centravanti e ha disputato la sua migliore stagione in termini di numeri: ha giocato 47 delle 48 partite possibili e ha totalizzato 31 punti (18 gol, 13 assist).

    Dopo l'ingaggio di Kompany come allenatore del Bayern, Zirkzee ha parlato con entusiasmo del suo mentore in un'intervista al quotidiano inglese Mirror: "Kompany è stato l'allenatore che mi ha spiegato così tanto sul gioco e sui piccoli dettagli. L'anno sotto la sua guida è stato molto importante per la mia crescita - e ha anche fatto in modo che giocassi sempre".

    Tuttavia, nemmeno il belga era sempre soddisfatto dell'atteggiamento e del linguaggio del corpo del giovane attaccante, come si può vedere in un video di rabbia diventato virale all'inizio del mandato di Kompany.

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  • La clausola di rivendita frutta ingenti guadagni al Bayern Monaco

    Nonostante la buona stagione in Belgio, nemmeno il nuovo allenatore del Bayern Julian Nagelsmann ha puntato su Zirkzee. Il Bayern lo ha ceduto nel 2022 al Bologna per 8,5 milioni di euro; secondo le informazioni di Sky, per ogni 25 partite disputate dovrebbe aggiungersi un ulteriore milione. Inoltre, il Bayern si è assicurato un'opzione di riacquisto e una lucrosa clausola di rivendita.

    Dal punto di vista economico, hanno quindi concluso un ottimo affare. Dopo alcune difficoltà iniziali, Zirkzee è riuscito a convincere a Bologna, suscitando in parte l'entusiasmo della stampa italiana e qualificandosi addirittura in modo sensazionale con la sua squadra per la Champions League nel 2024.

    Il ManUnited, non proprio noto per essere un cacciatore di occasioni, ha poi speso ben 42,5 milioni di euro per il suo ingaggio, metà dei quali sono andati a Monaco. Così, l'olandese, ingaggiato un tempo per un indennizzo di formazione di 100.000 euro, ha fruttato al Bayern Monaco un totale di oltre 30 milioni di euro di indennizzo. Poiché l'allora direttore sportivo Hasan Salihamidzic aveva insistito per ottenere una quota consistente sulla rivendita di Zirkzee, questo trasferimento è considerato ancora oggi uno dei suoi colpi più grandi.

    "Brazzo" tiene "sempre d'occhio le condizioni economiche generali", ha elogiato il presidente Herbert Hainer. "Hasan merita un 10 per i trasferimenti - e un asterisco per le vendite", disse all'epoca anche Lothar Matthäus, recordman di presenze in Nazionale.

  • Germany v Netherlands - UEFA Nations League 2024/25 League A Group A3Getty Images Sport

    Zirkzee dovrebbe lasciare il Manchester per dare una svolta alla sua carriera

    Dal punto di vista finanziario, il trasferimento sembra essere stato vantaggioso anche per lo stesso Zirkzee, ma non dal punto di vista sportivo. Sotto la guida di tre diversi allenatori (Erik ten Hag, Amorim, Carrick) non è riuscito ad affermarsi, nonostante qualche sporadico momento di gloria. La mancanza di efficacia continua ad accompagnarlo. Con lo United ha segnato sette gol in tutte le competizioni nella sua stagione d'esordio, mentre nella stagione in corso ne ha aggiunti solo altri due. Nella sua intera carriera da professionista ha totalizzato finora 45 gol.

    I critici del suo trasferimento in Premier League, per i quali sembra mancare un po' di dinamismo, possono quindi sentirsi confermati. Un trasferimento in estate è probabile, nonostante un contratto in corso fino al 2029.

    Un ritorno a Monaco, dove in estate dovrebbe liberarsi il posto di riserva dietro Harry Kane, avrebbe un certo fascino grazie al ricongiungimento con il suo ex mentore Kompany. Molto più probabile è un trasferimento in Italia, dove Zirkzee gode di un'ottima reputazione sin dai tempi di Bologna e avrebbe migliori prospettive di conquistarsi un posto da titolare.

    Già in inverno circolavano voci su un trasferimento all'AS Roma e alla Juventus, squadre attualmente in lizza per la qualificazione alla Champions League. Anche il Milan e la rivale cittadina Inter erano già stati fatti.

    In Serie A, l'olandese potrebbe dare nuovo slancio alla sua carriera, ultimamente in stallo, e tornare a proporsi per la nazionale. Il partecipante agli Europei del 2024 non viene convocato da quasi un anno e mezzo.

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  • Joshua Zirkzee: le tappe della sua carriera


    Club

    Periodo

    Partite

    Gol

    Assist

    FC Bayern

    2019-2021

    17

    4

    1

    Parma Calcio

    2021

    4

    0

    0

    RSC Anderlecht

    2021-2022

    47

    18

    13

    FC Bologna

    2022-2024

    58

    14

    9

    Manchester United

    2024-oggi

    69

    9

    4