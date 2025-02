Il Bayern mai in rosso in Champions in questa stagione: la disposizione della UEFA

Il Bayern non ha potuto ancora sfoggiare la maglia rossa in questa edizione della Champions League: a volerlo è stata la UEFA.

Quando si pensa al Bayern Monaco il primo colore che viene in mente non può non essere il rosso.

E’ questo il colore (accompagnato dal bianco) che ormai da decenni caratterizza la sua prima maglia tuttavia, nel corso di questa stagione, in Champions League la compagine bavarese è sempre scesa in campo o con la tenuta da trasferta, o con la terza maglia e le sue sfumature più retro.

Una scelta che non ha a che fare con la scaramanzia o cose del genere, bensì con uno specifico divieto.

Il Bayern non ha potuto indossare la prima maglia nelle otto partite sin qui giocate in Europa e questo per preciso volere della UEFA.