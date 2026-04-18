Il Basilea annulla il concerto di Kanye West: non si esibirà al Sankt Jakob-Park dopo il caos mediatico

Negli ultimi anni diversi marchi hanno deciso di allontanarsi da Kanye West, mentre diversi stadi hanno eliminato le canzoni dell'artista nelle varie playlist diffuse dagli altoparlanti prima dei match e durante l'intervallo.

Adidas e Vogue sono tra tra le aziende che hanno tagliato i legami con il cantante statunitense, mentre negli ultimi mesi sono stati cancellati eventi nel Regno Unito e in Polonia, mentre in Francia il live di Kanye West è stato per ora rinviato.

L'evento nel Regno Unito è stato cancellato in virtù dalla decisione governativa di bloccare l'ingresso nel paese al cantante.

Anche in Italia si sta facendo un gran parlare del concerto in cui dovrebbe esibirsi il classe 1977, ora conosciuto come Ye: l'evento contro il quale si stanno scagliando in tantissimi, è attualmente previsto alla RCF Arena di Reggio Emilia il prossimo 18 luglio.