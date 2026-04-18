Il Basilea annulla il concerto di Kanye West: non si esibirà al Sankt Jakob-Park dopo il caos mediatico

Al Sankt Jakob-Park, stadio che ospita le partite del Basilea, non è più prevista l'esibizione di Kanye West, vista la cancellazione del concerto per volere dello stesso club svizzero. La società ha infatti deciso di annullare l'evento di giugno perchè il rapper statunitense non si allinea con i “valori” del club. Dopo un'attenta analisi, è arrivato lo stop.
Un portavoce del club elvetico ha parlato aThe Athletic, spiegando come nonostante il Basilea voglia ospitare sempre più eventi extra-calcio nel proprio impianto, rimanga attentissimo alle indagini sugli artisti e a ciò che pensano lontano dalle proprie esibizioni:
"Dopo una revisione approfondita, abbiamo deciso di non procedere con il progetto, in quanto non possiamo, in conformità con i nostri valori, fornire una piattaforma per l’artista in questione all’interno di questo contesto" fanno sapere dal Basilea.