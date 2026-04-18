Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Kanye WestGetty Images
Francesco Schirru

Il Basilea annulla il concerto di Kanye West: non si esibirà al Sankt Jakob-Park dopo il caos mediatico

Il tour europeo dell'artista statunitense ha visto alcune date cancellate o rinviate in seguito a provvedimenti e proteste. Nel mirino c'è anche la data italiana di luglio.

Pubblicità

Al Sankt Jakob-Park, stadio che ospita le partite del Basilea, non è più prevista l'esibizione di Kanye West, vista la cancellazione del concerto per volere dello stesso club svizzero. La società ha infatti deciso di annullare l'evento di giugno perchè il rapper statunitense non si allinea con i “valori” del club. Dopo un'attenta analisi, è arrivato lo stop.

Un portavoce del club elvetico ha parlato aThe Athletic, spiegando come nonostante il Basilea voglia ospitare sempre più eventi extra-calcio nel proprio impianto, rimanga attentissimo alle indagini sugli artisti e a ciò che pensano lontano dalle proprie esibizioni:

"Dopo una revisione approfondita, abbiamo deciso di non procedere con il progetto, in quanto non possiamo, in conformità con i nostri valori, fornire una piattaforma per l’artista in questione all’interno di questo contesto" fanno sapere dal Basilea.

  • MARCHI E STADI

    Negli ultimi anni diversi marchi hanno deciso di allontanarsi da Kanye West, mentre diversi stadi hanno eliminato le canzoni dell'artista nelle varie playlist diffuse dagli altoparlanti prima dei match e durante l'intervallo.

    Adidas e Vogue sono tra tra le aziende che hanno tagliato i legami con il cantante statunitense, mentre negli ultimi mesi sono stati cancellati eventi nel Regno Unito e in Polonia, mentre in Francia il live di Kanye West è stato per ora rinviato.

    L'evento nel Regno Unito è stato cancellato in virtù dalla decisione governativa di bloccare l'ingresso nel paese al cantante.

    Anche in Italia si sta facendo un gran parlare del concerto in cui dovrebbe esibirsi il classe 1977, ora conosciuto come Ye: l'evento contro il quale si stanno scagliando in tantissimi, è attualmente previsto alla RCF Arena di Reggio Emilia il prossimo 18 luglio.

    • Pubblicità

  • LE POLEMICHE CONTRO KANYE WEST

    Negli ultimi anni Kanye West è finito nel mirino per alcune sue frasi pubbliche, contro l'aborto, antisemite e giudicate di ammirazione per il nazismo.

    Lo scorso febbraio Kanye West aveva commercializzato magliette con svastica, poi ritirate dalla piattaforma Shopify.

    Qualche settimana prima aveva pubblicato un messaggio a pagamento sul Wall Street Journal: "Non sono un nazista né un antisemita. Amo il popolo ebraico". Nello stesso evidenziava come la perdita di contatto con la realtà fosse "dovuta al suo disturbo bipolare".

  • Pubblicità
    Pubblicità