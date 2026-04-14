Il Barcellona si arrende alla maledizione Atletico Madrid: tre confronti di Champions League e tre eliminazioni

È andato a un passo dallo scalare la montagna che si era trovato di fronte dopo la sconfitta dell'andata, il Barcellona però, ancora una volta, si è dovuto fermare a un passo dalla vetta.
Alla compagine blaugrana non è bastato imporsi per 2-1 in un Metropolitano incandescente per riuscire a prolungare il suo cammino in Champions League ed eliminare un Atletico Madrid che, alla fine, è riuscito a passare grazie a un goal dell'ex atalantino Ademola Lookman e soprattutto grazie al 2-0 con il quale si era imposto al Camp Nou.
Il Barça si è dovuto arrendere a quella che, nel corso degli ultimi anni, è diventata per lui una vera maledizione in Champions League.