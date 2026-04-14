Il Barcellona si arrende alla maledizione Atletico Madrid: tre confronti di Champions League e tre eliminazioni

Quella che si è giocata al Metropolitano è stata una partita nella quale il Barcellona ha dato tutto ciò che aveva per passare il turno e regalarsi una semifinale contro una tra Arsenal e Sporting Lisbona.

I blaugrana hanno spinto sull'acceleratore fin dai primissimi minuti, giocando quasi tutta la contesa nella metà campo avversaria.

I goal siglati da Yamal e Ferran Torres nei primi 24' sembravano avergli regalato lo slancio giusto per completare quella che sarebbe stata una straordinaria rimonta, ma all'Atletico Madrid è bastato poi difendere la rete alla mezz'ora di Lookman per far suo l'ambito pass.

Una difesa strenua fino al triplice fischio finale contro un avversario che, nonostante l'espulsione di Eric Garcia al 79', anche nell'ultima porzione di gara ha attaccato a testa bassa alla ricerca di quel goal che avrebbe potuto quantomeno portare il discorso ai supplementari.