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Leonardo Gualano

Il Barcellona si arrende alla maledizione Atletico Madrid: tre confronti di Champions League e tre eliminazioni

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Atletico Madrid vs Barcellona
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Il Barcellona ancora una volta vede concludersi il suo cammino in Champions League al cospetto dell'Atletico Madrid: era già accaduto due volte.

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È andato a un passo dallo scalare la montagna che si era trovato di fronte dopo la sconfitta dell'andata, il Barcellona però, ancora una volta, si è dovuto fermare a un passo dalla vetta.

Alla compagine blaugrana non è bastato imporsi per 2-1 in un Metropolitano incandescente per riuscire a prolungare il suo cammino in Champions League ed eliminare un Atletico Madrid che, alla fine, è riuscito a passare grazie a un goal dell'ex atalantino Ademola Lookman e soprattutto grazie al 2-0 con il quale si era imposto al Camp Nou.

Il Barça si è dovuto arrendere a quella che, nel corso degli ultimi anni, è diventata per lui una vera maledizione in Champions League.

  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    TANTO GIOCO, MA PASSA L'ATLETICO

    Quella che si è giocata al Metropolitano è stata una partita nella quale il Barcellona ha dato tutto ciò che aveva per passare il turno e regalarsi una semifinale contro una tra Arsenal e Sporting Lisbona.

    I blaugrana hanno spinto sull'acceleratore fin dai primissimi minuti, giocando quasi tutta la contesa nella metà campo avversaria.

    I goal siglati da Yamal e Ferran Torres nei primi 24' sembravano avergli regalato lo slancio giusto per completare quella che sarebbe stata una straordinaria rimonta, ma all'Atletico Madrid è bastato poi difendere la rete alla mezz'ora di Lookman per far suo l'ambito pass.

    Una difesa strenua fino al triplice fischio finale contro un avversario che, nonostante l'espulsione di Eric Garcia al 79', anche nell'ultima porzione di gara ha attaccato a testa bassa alla ricerca di quel goal che avrebbe potuto quantomeno portare il discorso ai supplementari.

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  • UNA MALEDIZIONE PER IL BARCELLONA

    Il Barcellona, ancora una volta, si è dovuto arrendere a quella che per lui è diventata una sorta di maledizione.

    La compagine blaugrana, infatti, nel corso della sua storia, per tre volte ha affrontato l'Atletico Madrid in Champions League e per tre volte è stata eliminata, tra l'altro sempre nei quarti di finale.

    La prima volta era accaduto nell'edizione 2013-2014 della massima competizione continentale, quando ai Colchoneros bastò una vittoria per 1-0 al ritorno in casa per avere la meglio dopo l'1-1 dell'andata.

    Nell'edizione 2015-2016 la storia si è poi ripetuta, con l'Atletico che, nella seconda delle due sfide, ha ribaltato con un 2-0 il 2-1 patito a Barcellona.

    Ora, dieci anni dopo, la ripetizione di un film già visto, con l'unica differenza che questa volta a risultare decisivo è stato il successo dell'Atletico Madrid al Camp Nou.

    Il bilancio complessivo tra le due squadre nella massima competizione continentale per club parla di due vittorie blaugrana, un solo pareggio e tre successi per i Colchoneros.


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  • L'ATLETICO IN SEMIFINALE DOPO NOVE ANNI

    L'Atletico Madrid, grazie al successo complessivo per 3-2 contro il Barcellona, tornerà a giocare una semifinale di Champions League dopo nove anni di attesa.

    L'ultima volta ci era riuscito nell'edizione 2016-2017, quando in semifinale si arrese al Real Madrid, al termine di una doppia sfida che aveva visto i Blancos (che poi batterono 4-1 la Juventus in finale) vincere 3-0 all'andata in casa e poi perdere 2-1 al ritorno.

    In quel caso si trattò del 'remake' della finale dell'anno precedente, quando ancora il Real riuscì ad imporsi ai rigori in un Derby di Madrid giocato a San Siro.

    L'Atletico questa volta affronterà una tra Arsenal e Sporting Lisbona e questo vuol dire che, comunque andranno le cose, all'ultimo atto di Budapest prenderà parte una squadra che non ha mai vinto la Champions League (contro una tra PSG, Bayern e Real Madrid).

  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    "MERITAVAMO DI ANDARE AVANTI"

    Il tecnico del Barcellona, Hansi Flick, dopo il triplice fischio finale della sfida con l'Atletico Madrid, non ha nascosto la sua delusione.

    "Siamo delusi, potevamo portarci sul 3-0 e poi abbiamo subito quel goal. Abbiamo avuto molte occasioni, ma non le abbiamo sfruttate. Abbiamo giocato una partita fantastica, i ragazzi sono stati fantastici, ma non abbiamo avuto fortuna e dobbiamo accettarlo. La squadra ha dato il massimo, ma non abbiamo raggiunto l'obiettivo. Avremmo dovuto segnare di più, nell'ambito delle due partite meritavamo noi di andare in semifinale. Vincere la Champions League è un sogno, dobbiamo imparare dai nostri errori ma siamo una squadra giovane e l'anno prossimo saremo ancora più forti".

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