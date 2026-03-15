Il Barcellona sceglie il nuovo presidente: Ter Stegen si presenta al seggio, ma gli viene impedito di votare

E’ una giornata molto importante, quella che si sta vivendo in casa Barcellona.

Si sono infatti aperte alla nove di domenica mattina, le elezioni che stabiliranno chi sarà il prossimo presidente blaugrana.

A contendersi l’ambita poltrona sono Joan Laporta, ovvero il presidente uscente, e Victor Font con il quale si era già affidato nel 2021.

I seggi verranno chiusi alle 21,00 di questa sera e poco dopo verrà annunciato il nome dei viciniori.

Dopo una campagna elettorale scandita da promesse (anche clamorose), frecciate ed anche l’intervento di grandi ex del passato, in migliaia si stanno recando allo Spotify Camp Nou, per esprimere il loro voto.

Tra essi anche Marc-André ter Stegen, portiere tedesco che è ancora legato contrattualmente al Barça e che dalla squadra catalana è stato negli anni scorsi anche pilastro e capitano.

Ebbene, all’estremo difensore, che lo scorso gennaio si è trasferito in prestito al Girona, è stato clamorosamente impedito di votare.