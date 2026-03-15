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Marc Andre ter StegenGetty
Leonardo Gualano

Il Barcellona sceglie il nuovo presidente: Ter Stegen si presenta al seggio, ma gli viene impedito di votare

Situazione particolare quella che si è venuta a creare al seggio del Camp Nou: Ter Stegen voleva votare, ma non ha potuto farlo.

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E’ una giornata molto importante, quella che si sta vivendo in casa Barcellona.

Si sono infatti aperte alla nove di domenica mattina, le elezioni che stabiliranno chi sarà il prossimo presidente blaugrana.

A contendersi l’ambita poltrona sono Joan Laporta, ovvero il presidente uscente, e Victor Font con il quale si era già affidato nel 2021.

I seggi verranno chiusi alle 21,00 di questa sera e poco dopo verrà annunciato il nome dei viciniori.

Dopo una campagna elettorale scandita da promesse (anche clamorose), frecciate ed anche l’intervento di grandi ex del passato, in migliaia si stanno recando allo Spotify Camp Nou, per esprimere il loro voto.

Tra essi anche Marc-André ter Stegen, portiere tedesco che è ancora legato contrattualmente al Barça e che dalla squadra catalana è stato negli anni scorsi anche pilastro e capitano.

Ebbene, all’estremo difensore, che lo scorso gennaio si è trasferito in prestito al Girona, è stato clamorosamente impedito di votare.

  • L’ARRIVO AL SEGGIO

    Ter Stegen, come tutti coloro aventi diritto al voto, si è recato presso il seggio per dare la sua preferenza ad uno tra Laporta e Font.

    Incredibilmente, nonostante la lunga militanza al Barça, gli è stata negata la consegna della tessera elettorale.

    Una situazione che ha creato un certo imbarazzo che è andato poi a farsi via via sempre più evidente, nel corso dei dieci minuti abbondati passati davanti all’urna.

    Ter Stegen non ha poi potuto far altro che prendere atto della situazione e rinunciare al voto.

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  • TUTTI I GIOCATORI SONO SOCI DEL CLUB

    Secondo quanto trapelato, tutti i giocatori che entrano a far parte del Barcellona, diventano automaticamente soci del club.

    Una cosa che ovviamente è spettata anche a Ter Stegen che, nonostante il trasferimento al Girona, credeva di poter esercitare tranquillamente il suo voto.

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  • ISCRIZIONE NON AGGIORNATA

    Come riportato da ‘ESPN’, ogni giocatore del Barcellona diventa socio del club, ma poi è sua responsabilità assicurarsi che l’iscrizione resti attiva.

    Ebbene, Ter Stegen non ha potuto votare poiché non ha aggiornato la sua e quindi il suo nome non risultava più iscritto nel registro elettorale. 

  • NULLI TUTTI GLI SFORZI

    Come spiegato da ‘AS’, il portiere tedesco e i suoi consulenti, hanno provato in ogni modo a risolvere la situazione, ma non c’è stato nulla da fare.

    Nonostante tutta la sua documentazione sia stata rivista, ha dovuto lasciare il Camp Nou senza poter esprimere la sua preferenza. 

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