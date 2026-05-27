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Newcastle United v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport
Alessandro De Felice

Il Barcellona piazza il colpo da 80 milioni: accordo col Newcastle per Anthony Gordon, battuta la concorrenza di Bayern Monaco e Liverpool

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I blaugrana chiudono il primo grande colpo dell’estate: accordo totale con il Newcastle e contratto quinquennale per l’inglese classe 2001.

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Il primo grande colpo del mercato estivo porta la firma del Barcellona. Dopo giorni di trattative serrate, il club blaugrana ha raggiunto l’accordo con il Newcastle per Anthony Gordon.

L’esterno offensivo inglese era individuato come rinforzo prioritario da Hansi Flick e dal direttore sportivo Deco.

Il Barça ha presentato un’offerta da 80 milioni di euro complessivi tra parte fissa e bonus, proposta accettata dal club inglese.

Gordon è atteso in Spagna nei prossimi giorni per visite mediche e firma sul contratto che lo legherà ai catalani per cinque stagioni.

  • ACCORDO BARCELLONA-NEWCASTLE: I DETTAGLI

    Secondo The Athletic, il Barcellona verserà inizialmente circa 70 milioni di euro più bonus legati a rendimento e titoli, cifra che potrà superare gli 80 milioni complessivi.

    I 10 milioni di variabili saranno corrisposti soltanto in caso di successi importanti, come Liga e Champions League, e con un’alta partecipazione del giocatore nelle gare stagionali.

    L’intesa definitiva tra i club è arrivata dopo il pressing condotto dal DS Deco, che nelle ultime ore ha accelerato in maniera decisiva per chiudere l’operazione.

    Il viaggio di Deco insieme a Bojan Krkic e Joao Amaral è stato determinante per sbloccare la trattativa con il Newcastle.

    Già nelle prime ore della giornata era stato trovato l’accordo totale con il giocatore sui termini del contratto. Gordon ha dato priorità assoluta al trasferimento in Catalogna, spingendo personalmente per la rapida definizione dell’affare.

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  • GORDON AL POSTO DI RASHFORD

    Hansi Flick e Deco considerano Gordon il profilo ideale per occupare il ruolo che in questa stagione è stato di Marcus Rashford. L’attaccante inglese, arrivato in prestito dal Manchester United, ha chiuso l’annata con 14 goal e 14 assist in 49 presenze.

    Il Barcellona mantiene un’opzione da 30 milioni di euro per riscattare Rashford entro il 15 giugno, ma il club catalano non ha ancora preso una decisione definitiva.

    Secondo The Athletic, la dirigenza ritiene che l’investimento su Gordon, pur più elevato a livello di cartellino, possa avere un impatto economico simile grazie all’ingaggio inferiore richiesto dall’ex Everton e alla possibilità di spalmarne il costo su un contratto più lungo.

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  • SUPERATA LA CONCORRENZA DI BAYERN E LIVERPOOL

    Il Barcellona si è aggiudicato una corsa che vedeva coinvolti diversi top club europei. Secondo The Athletic,Bayern Monaco e Chelsea seguivano Gordon già dal mese scorso, mentre l’Arsenal monitorava da tempo la situazione dell’esterno inglese in vista della ricerca di un attaccante mancino.

    I bavaresi sembravano inizialmente in vantaggio, ma il club tedesco non era disposto a spingersi fino agli 80 milioni richiesti dai Magpies e stava valutando alternative sul mercato.

    Anche il Liverpool ha tentato un inserimento nelle ultime ore della trattativa. I Reds hanno provato a sfruttare il forte legame del giocatore con la città, dove Gordon è nato e cresciuto calcisticamente.

    Già nell’estate 2024 Newcastle e Liverpool avevano trattato un possibile trasferimento da 75 milioni di sterline con Joe Gomez come contropartita tecnica, ma l’operazione non si era concretizzato. “Non è successo, ed è stato difficile accettarlo”, aveva dichiarato Gordon.


  • I NUMERI DI GORDON E IL MONDIALE CON L'INGHILTERRA

    Gordon arriva in Catalogna dopo una stagione da protagonista con il Newcastle. L’inglese ha disputato 46 partite stagionali, partendo titolare in 36 occasioni nonostante alcuni problemi all’anca accusati a inizio campionato.

    Il bilancio è di 17 goal e 5 assist, con 10 reti segnate in 12 gare di Champions League, alternandosi tra il ruolo naturale di esterno sinistro e quello di centravanti.

    Dal suo arrivo dal Everton nel gennaio 2023 per circa 40 milioni di sterline, Gordon ha totalizzato 152 presenze con la maglia del Newcastle.

    Con l’Inghilterra, Gordon è stato convocato da Thomas Tuchel nel marzo scorso e ha collezionato la sua diciassettesima presenza con l’Inghilterra nell’amichevole contro il Giappone. Inoltre è stato inserito nella lista definitiva dei 26 convocati inglesi per il Mondiale.

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