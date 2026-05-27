Il Barcellona piazza il colpo da 80 milioni: accordo col Newcastle per Anthony Gordon, battuta la concorrenza di Bayern Monaco e Liverpool

Il primo grande colpo del mercato estivo porta la firma del Barcellona. Dopo giorni di trattative serrate, il club blaugrana ha raggiunto l’accordo con il Newcastle per Anthony Gordon.
L’esterno offensivo inglese era individuato come rinforzo prioritario da Hansi Flick e dal direttore sportivo Deco.
Il Barça ha presentato un’offerta da 80 milioni di euro complessivi tra parte fissa e bonus, proposta accettata dal club inglese.
Gordon è atteso in Spagna nei prossimi giorni per visite mediche e firma sul contratto che lo legherà ai catalani per cinque stagioni.