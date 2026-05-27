Il Barcellona piazza il colpo da 80 milioni: accordo col Newcastle per Anthony Gordon, battuta la concorrenza di Bayern Monaco e Liverpool

Il Barcellona si è aggiudicato una corsa che vedeva coinvolti diversi top club europei. Secondo The Athletic,Bayern Monaco e Chelsea seguivano Gordon già dal mese scorso, mentre l’Arsenal monitorava da tempo la situazione dell’esterno inglese in vista della ricerca di un attaccante mancino.

I bavaresi sembravano inizialmente in vantaggio, ma il club tedesco non era disposto a spingersi fino agli 80 milioni richiesti dai Magpies e stava valutando alternative sul mercato.

Anche il Liverpool ha tentato un inserimento nelle ultime ore della trattativa. I Reds hanno provato a sfruttare il forte legame del giocatore con la città, dove Gordon è nato e cresciuto calcisticamente.

Già nell’estate 2024 Newcastle e Liverpool avevano trattato un possibile trasferimento da 75 milioni di sterline con Joe Gomez come contropartita tecnica, ma l’operazione non si era concretizzato. “Non è successo, ed è stato difficile accettarlo”, aveva dichiarato Gordon.



