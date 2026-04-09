Il Barcellona furibondo per il 'caso Pubill' nella sfida di Champions con l'Atletico Madrid: "Rigore chiarissimo, faremo reclamo"

Si è complicato non poco il cammino del Barcellona in Champions League.
La compagine blaugrana infatti, tra le mura amiche del Camp Nou, mercoledì sera è stata battuta per 2-0 dall'Atletico Madrid nell'andata dei quarti di finale.
Una partita che ha lasciato in eredità non solo una montagna da scalare, ma anche molte polemiche legate all'arbitraggio del direttore di gara Kovacs.
Il presidente ad interim del Barcellona, Rafa Yuste, all'indomani del match ha annunciato che il club è pronto a presentare un reclamo formale alla UEFA in particolare per un episodio che ha avuto per protagonista Pubill e così è stato. Poco dopo infatti è arrivata la nota ufficiale della società.