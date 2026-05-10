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Barcellona campione HDGOAL
Leonardo Gualano

Il Barcellona è campione di Spagna per la 29ª volta: i blaugrana fanno festa nel Clasico col Real Madrid, un trionfo da dominatore assoluto

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Il Barcellona si è laureato campione di Spagna per la ventinovesima volta nella storia conquistando aritmeticamente il titolo proprio nella supersfida contro i rivali di sempre.

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Tra tutte le cose possibili, è forse quella che il Real Madrid più avrebbe voluto evitare, ma di fatto, nel Clasico, si è verificata qualcosa destinato ad entrare nella storia.

Il Barcellona ha vinto la Liga numero 29 della sua storia proprio nello scontro diretto contro i rivali di sempre nella cornice suggestiva del Camp Nou.

Sì perché la compagine catalana si presentava alla sfida con il primo match point tra le mani. Alla squadra di Flick, del resto, bastava non perdere ed è arrivata una vittoria: la festa a tinte blaugrana è esplosa, dunque, nella notte più attesa.

  • IL RISULTATO DI BARCELLONA-REAL

    Il Barcellona ha chiuso la pratica Clasico nel giro di diciotto minuti.

    Alla squadra di Flick come detto sarebbe bastato solo un pareggio, ma le reti di Rashford e Ferran Torres hanno subito indirizzato la gara.

    Il Real Madrid sprofonda così a -14 quando mancano solo tre turni alla fine della Liga.

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  • TITOLO NUMERO 29

    Il Barcellona ha dunque vinto il ventinovesimo titolo di campione di Spagna della sua gloriosa storia, vivendo una domenica semplicemente indimenticabile.

    La compagine guidata da Hansi Flick si era presentata all'appuntamento con la storia con 11 punti di vantaggio sul Real Madrid di Arbeloa.

    Ai catalani, di conseguenza, è bastato ..... per rendere incolmabile il gap contro gli acerrimi rivali. Morale della favola, certezza matematica del titolo proprio nel Clasico.

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  • UN CAMPIONATO DOMINATO

    Il Barcellona, come detto, si laurea dunque campione di Spagna per la ventinovesima volta nella sua storia, la seconda consecutiva e la terza negli ultimi quattro anni.

    Un trionfo, quello della squadra guidata da Hansi Flick, di fatto mai realmente in discussione, visto che il Real Madrid non è mai riuscito ad impensierire i Blaugrana nella corsa al titolo, cosa che invece gli era riuscita nella scorsa stagione, l'ultima della gestione Carlo Ancelotti, quando chiusero il torneo staccati di sei lunghezze.

    I Blancos non hanno mai dato l'impressione di poter impensierire i rivali di sempre e nemmeno il cambio in panchina dello scorso 12 febbraio, dopo la risoluzione di comune accordo del contratto che legava Xabi Alonso al Real Madrid, ha dato i frutti sperati, visto che Álvaro Arbeloa aveva ereditato una squadra staccata di appena quattro lunghezze dalla vetta.

    Tra i trascinatori del Barça, ovviamente Lamine Yamal (la cui stagione si è chiusa in anticipo a causa di un infortunio), ma anche Ferran Torres (15 goal per lui), il solito Lewandowski (15 reti) e i tanti giovani che compongono una rosa che non ha ancora espresso tutto il suo potenziale.

  • ALTRA STAGIONE DELUDENTE PER IL REAL

    Se per il Barcellona quella che si avvia alla conclusione sarà una stagione ovviamente da ricordare (ha messo in bacheca anche la Supercoppa di Spagna), per il Real Madrid si chiude invece una delle annate più deludenti della sua storia recente.

    I Blancos infatti non hanno messo in bacheca alcun trofeo, venendo eliminati ai quarti di UEFA Champions League (dal Bayern Monaco), agli ottavi di Coppa del Re (dall'Albacete) e battuti in finale di Supercoppa di Spagna proprio dal Barcellona.

    Il Real della gestione Xabi Alonso e successivamente Arbeloa ha dunque fatto peggio dell'ultimo di Ancelotti che invece, nell'annata 2024-2025, aveva comunque vinto la Supercoppa Europea e la Coppa Intercontinentale FIFA.

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