Il Barcellona, come detto, si laurea dunque campione di Spagna per la ventinovesima volta nella sua storia, la seconda consecutiva e la terza negli ultimi quattro anni.

Un trionfo, quello della squadra guidata da Hansi Flick, di fatto mai realmente in discussione, visto che il Real Madrid non è mai riuscito ad impensierire i Blaugrana nella corsa al titolo, cosa che invece gli era riuscita nella scorsa stagione, l'ultima della gestione Carlo Ancelotti, quando chiusero il torneo staccati di sei lunghezze.

I Blancos non hanno mai dato l'impressione di poter impensierire i rivali di sempre e nemmeno il cambio in panchina dello scorso 12 febbraio, dopo la risoluzione di comune accordo del contratto che legava Xabi Alonso al Real Madrid, ha dato i frutti sperati, visto che Álvaro Arbeloa aveva ereditato una squadra staccata di appena quattro lunghezze dalla vetta.

Tra i trascinatori del Barça, ovviamente Lamine Yamal (la cui stagione si è chiusa in anticipo a causa di un infortunio), ma anche Ferran Torres (15 goal per lui), il solito Lewandowski (15 reti) e i tanti giovani che compongono una rosa che non ha ancora espresso tutto il suo potenziale.