Il Barcellona domina in Liga, la squadra di Flick è una macchina da goal e Raphinha segna a raffica da vero 9

A balzare all'occhio è principalmente lo straordinario potenziale offensivo di una squadra che, pur avendo perso nella medesima sessione di calciomercato Robert Lewandowski e Ferran Torres (185 reti in due), trova la via della porta avversaria con impressionante regolarità. Considerando le prime sei gare di campionato e l'unica disputata ad oggi in Champions League, il computo complessivo dei goal realizzati è di 33.