Il Barcellona si conferma un autentico rullo compressore in questo inizio di stagione.Il successo per 7-2 contro il neopromosso Racing Santander nella sesta giornata di Liga consente agli uomini di Hansi Flick di mantenere la vetta solitaria della classifica, con un vantaggio di 3 punti sul Real Madrid e di 5 sull'Atletico, che domenica prossima si sfideranno nel primo derby di questa annata.
Il Barcellona domina in Liga, la squadra di Flick è una macchina da goal e Raphinha segna a raffica da vero 9
MACCHINA DA GOAL
A balzare all'occhio è principalmente lo straordinario potenziale offensivo di una squadra che, pur avendo perso nella medesima sessione di calciomercato Robert Lewandowski e Ferran Torres (185 reti in due), trova la via della porta avversaria con impressionante regolarità. Considerando le prime sei gare di campionato e l'unica disputata ad oggi in Champions League, il computo complessivo dei goal realizzati è di 33.
RAPHINHA E' UN VERO NOVE
L'ultima partita prima della sosta per le nazionali sarà contro il Siviglia ed offrirà l'opportunità al Barcellona di incrementare ulteriormente il proprio bottino. Spicca in maniera evidente il rendimento super di Raphinha, nonostante l'inedita posizione di attaccante centrale. Grazie alla tripletta contro il Racing Santander, il brasiliano è già a quota 11 reti messe a segno in tutte le competizioni. Alle sue spalle c'è Lamine Yamal, che pur sbagliando un calcio di rigore contro i cantabri ha trovato il goal del definitivo 7-2 ed è salito a 7.
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