Maglia bruciata, maiale e soldi finti: Dembele 'risponde' ai tifosi ed elimina il Barcellona

Accoglienza particolare per il francese in occasione del suo ritorno in Catalogna per i quarti di Champions: lui risponde con goal e rigore procurato.

La sfida tra Barcellona e PSG, secondo atto dei quarti di finale di Champions League, rappresenta anche - tra gli altri temi - il ritorno per la prima volta di Ousmane Dembelé in Catalogna. I tifosi blaugrana non hanno affatto dimenticato l’addio del francese e gli hanno riservato un’accoglienza molto particolare. Un rapporto mai decollato tra il calciatore e la tifoseria del Barcellona, già ai tempi della permanenza al Camp Nou, e definitivamente incrinato dopo il trasferimento a suon di milioni della scorsa estate proprio al Paris Saint-Germain dell’ex azulgrana Luis Enrique. L'articolo prosegue qui sotto Banconote finte con il suo volto, ma non solo: i tifosi del Barça si sono ingegnati con idee stravaganti per il ritorno in Spagna di Ousmane Dembelé. Il francese, però, ha risposto a modo suo, sul campo, prima con il goal del momentaneo 1-1 e poi con il calcio di rigore procurato, sfruttando un'ingenuità di Cancelo, e trasformato da Mbappé. Uscito tra gli applausi dei tifosi parigini presente a Montjuic, Dembelé si è lasciato andare ad un sorriso tra i fischi piovuti dagli spalti.