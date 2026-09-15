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JJ Gabriel Manchester United youth teamGetty
Stefano Silvestri

Il baby fenomeno JJ Gabriel vuole lasciare il Manchester United: il perché della clamorosa decisione e dove può andare

Premier League
Manchester United
Calciomercato
J. Gabriel

Il giovanissimo talento dello United, che compirà 16 anni a ottobre, ha chiesto al club di andarsene. In corsa diverse formazioni europee, dal Barcellona al Chelsea.

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Due giorni dopo la sconfitta nel derby contro il City, il Manchester United si ritrova costretto a venire a patti con una pessima notizia. Anche se questa riguarda solo di riflesso la prima squadra.

JJ Gabriel, il grande talento delle giovanili dei Red Devils e uno dei migliori gioielli del panorama europeo, ha chiesto di lasciare il club. A rivelarlo è talkSPORT.

La decisione del giovanissimo attaccante, che compirà appena 16 anni ad ottobre, ha creato il caos all'interno dello United.


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  • LA RICHIESTA FORMALE

    Secondo talkSPORT, JJ Gabriel ha inoltrato formalmente la propria richiesta al Manchester United, provocando uno stato di choc all'interno della società e della dirigenza.

    L'intenzione del baby calciatore è quella di risolvere immediatamente il contratto con i Red Devils, diventando quindi un parametro zero e potendo così firmare con un qualsiasi altro club.

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  • JJ Gabriel Manchester United 2026 pre-season Atletico MadridGetty

    IL MOTIVO DELLA DECISIONE

    JJ Gabriel non ha comunicato ufficialmente il motivo della propria decisione al Manchester United. Ma il sospetto è che dietro ci sia l'ombra di un altro club.

    Il talento del quindicenne attaccante, paragonato addirittura a Leo Messi, non è infatti passato inosservato dentro e fuori dall'Inghilterra, dove diversi club gli hanno messo concretamente gli occhi addosso.

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  • DAL BARCELLONA AL CHELSEA: DOVE PUÒ ANDARE

    In prima fila ci sarebbero due delle società più importanti del panorama continentale e mondiale: il Barcellona e il Real Madrid, entrambe molto interessate.

    Ma JJ Gabriel piace anche all'interno dei confini inglesi: il Chelsea sta monitorando la sua situazione, in attesa di capire se potrà affondare il colpo.

    Le gesta del baby campione dello United, infine, sono arrivate anche in Germania: anche il Bayern si sarebbe mosso in tal senso.

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  • CHI È JJ GABRIEL

    Esterno offensivo dalle doti esplosive, JJ Gabriel ha come detto appena 15 anni. Ma il suo nome è da tempo sul taccuino degli addetti ai lavori, grazie alle prestazioni nelle giovanili del Manchester United, dov'è arrivato dopo aver giocato anche in quelle di Chelsea, Arsenal e West Ham.

    JJ Gabriel non ha ancora esordito in prima squadra. Ma l'intenzione del manager Michael Carrick, prima che il giovane calciatore decidesse di provocare il caos, era quella di inserirlo nell'elenco dei convocati per la gara di Carabao Cup contro il Brighton, in programma mercoledì sera.

    La scorsa settimana, intanto, JJ Gabriel ha deciso di non smentirsi nemmeno in Youth League con l'Under 19 dello United: all'esordio assoluto nella competizione ha segnato una tripletta nel 5-0 al Sabah Baku.

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