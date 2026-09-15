Il baby fenomeno JJ Gabriel vuole lasciare il Manchester United: il perché della clamorosa decisione e dove può andare

Due giorni dopo la sconfitta nel derby contro il City, il Manchester United si ritrova costretto a venire a patti con una pessima notizia. Anche se questa riguarda solo di riflesso la prima squadra.
JJ Gabriel, il grande talento delle giovanili dei Red Devils e uno dei migliori gioielli del panorama europeo, ha chiesto di lasciare il club. A rivelarlo è talkSPORT.
La decisione del giovanissimo attaccante, che compirà appena 16 anni ad ottobre, ha creato il caos all'interno dello United.
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