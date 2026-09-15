Il baby fenomeno JJ Gabriel vuole lasciare il Manchester United: il perché della clamorosa decisione e dove può andare

JJ Gabriel non ha comunicato ufficialmente il motivo della propria decisione al Manchester United. Ma il sospetto è che dietro ci sia l'ombra di un altro club.

Il talento del quindicenne attaccante, paragonato addirittura a Leo Messi, non è infatti passato inosservato dentro e fuori dall'Inghilterra, dove diversi club gli hanno messo concretamente gli occhi addosso.