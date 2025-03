Igor Tudor allenatore Juve, in attacco gioca Vlahovic o Kolo Muani? Modulo a una punta

Il nuovo allenatore della Juventus risponde al nome di Igor Tudor, scelto come post Motta: ora dovrà risolvere la questione Kolo Muani-Vlahovic.

La Juventus cambia in panchina, ufficialmente. Igor Tudor sostituisce Thiago Motta per questi ultimi mesi di 2024/2025, in attesa di capire cosa deciderà la società per la prossima annata dei bianconeri. Con l'arrivo di un nuovo allenatore, tifosi e fanta-allenatori si fanno innumerevoli domande, tra cui chi giocherà in avanti tra Kolo Muani e Vlahovic.

Vlahovic ha perso il posto da titolare con Thiago Motta negli ultimi mesi, con Kolo Muani che al contrario si è preso il ruolo da imprescindibile, nonostante un periodo di magra su cui Tudor dovrà lavorare come nuovo allenatore della Juventus.

Chi giocherà in attacco dunque? Vlahovic e Kolo Muani a duello, con un solo posto disponibile (in teoria) nel 3-4-2-1 di Igor Tudor.