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Worst PL managers GFXGOAL

Igor Tudor, David Moyes e le 10 peggiori esperienze degli allenatori in Premier League, la classifica

Premier League
Analysis
I. Tudor
A. Postecoglou
D. Moyes
Tottenham Hotspur
Manchester United
Nottingham Forest
F. Magath
F. de Boer
A. Shearer
P. Jewell
R. Hodgson
R. Garde
N. Jones
Southampton
Fulham
Crystal Palace
Newcastle United
Derby County
Watford
Aston Villa
Storie

Per parafrasare il grande Homer Simpson, criticare non solo è facile, ma è anche divertente. È piuttosto semplice stare seduti a giudicare dalla propria torre d’avorio, ma ehi, dopotutto il calcio è solo un gioco di opinioni. Essere un allenatore della Premier League deve essere uno dei lavori più solitari al mondo, soprattutto quando i risultati sono altalenanti e la sicurezza del proprio posto di lavoro è oggetto di speculazioni a livello internazionale.

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Per questi motivi, dovrebbe essere facile provare compassione per queste persone, che in fin dei conti conservano ancora un briciolo di umanità. Ahimè, qualcuno deve pur stilare una classifica come questa.

Prima di iniziare, dobbiamo sottolineare alcune distinzioni importanti per la creazione di questa "hall of infamy". Non si tratta semplicemente di classificare gli allenatori con le peggiori percentuali di vittorie, ma piuttosto quelli che hanno deluso le aspettative in misura così sbalorditiva da risultare quasi impressionante. Ad esempio, Kieran McKenna ha la peggiore percentuale di vittorie tra tutti gli allenatori della Premier League che hanno guidato una squadra per un'intera stagione di 38 partite, con il 10,5%, ma qualcuno si aspettava davvero che l'Ipswich Town, che aveva conquistato due promozioni consecutive, riuscisse a mantenere la categoria?

Senza ulteriori indugi, ecco la selezione di GOAL dei peggiori mandati da allenatore della Premier League di sempre:

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    10RÉMI GARDE (ASTON VILLA)

    Il declino dell'Aston Villa e la sua successiva retrocessione dalla Premier League nel 2016 sono iniziati di fatto con la nomina di Tim Sherwood un anno prima, ma lui era riuscito a tenere la squadra fuori dalla zona retrocessione alla fine della stagione 2014-15 e l'aveva condotta a un'inaspettata finale di FA Cup. Quando l'ex stella dell'Arsenal Remi Garde è stato chiamato a sostituirlo, c'era una sincera speranza e fiducia che potesse mettere insieme una squadra di disadattati.

    Quella squadra dell'Aston Villa includeva nomi come Jack Grealish, Idrissa Gueye, Jordan Veretout e Jordan Amavi, che avrebbero poi avuto ottime carriere altrove, ma alla fine la squadra mancava di qualità a sufficienza intorno a loro, come Garde ha scoperto. Nonostante abbia ottenuto un credibile pareggio per 0-0 contro il Manchester City, favorito per il titolo, durante la sua prima partita in panchina, Garde è uscito vincitore solo in due delle sue 20 partite di Premier League alla guida della squadra, con autogol segnati in entrambe le occasioni a favorire le possibilità dell'Aston Villa.

    È stato uno strano fallimento, considerando che Garde aveva guidato il Lione attraverso il periodo di transizione successivo ai titoli di Ligue 1 e aveva lasciato il club solo nel 2014 per motivi personali. Questa breve esperienza nelle West Midlands lo ha però reso di fatto inoccupabile in Europa, con il suo successivo – e ad oggi ultimo – incarico nella MLS con il Montreal Impact dal 2017 al 2019.

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  • FBL-EUR-C1-BAYERN-MUNICH-MANCHESTER-UNITEDAFP

    9DAVID MOYES (MANCHESTER UNITED)

    Senti, è forse troppo severo includere David Moyes in questa lista, considerando quanto siano stati disastrosi tutti gli allenatori del Manchester United dopo il suo mandato? Sì, ma dobbiamo anche ricordare come si percepiva la sua gestione in quel momento.

    I Red Devils erano i campioni in carica. Non era un segreto che avessero voluto altri allenatori al posto di Sir Alex Ferguson – José Mourinho, Jürgen Klopp e Pep Guardiola erano tra i nomi che circolavano all’epoca – e così Moyes si è trovato in una situazione tutt’altro che ideale fin dall’inizio. Questo ha anche leggermente ridotto il peso delle aspettative su di lui, eppure è riuscito comunque a non essere all’altezza.

    La filosofia dello United sotto Fergie era "vincere a tutti i costi". Andava oltre le formazioni e i giocatori. Sotto Moyes, hanno cercato di fare il contrario ed è stato il primo di una lunga serie di fallimenti all'Old Trafford. Ruben Amorim potrebbe ancora entrare in questa lista quando tutto sarà detto e fatto, mentre gli ultimi 18 mesi di Erik ten Hag, in cui l'atmosfera è andata a rotoli, meritano un posto qui, ma la nomination per lo United deve andare all'uomo che ha dato il via a questa serie.

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  • West Ham United v Watford - Premier LeagueGetty Images Sport

    8ROY HODGSON (WATFORD)

    Roy Hodgson si è guadagnato la meritata reputazione di allenatore capace di portare le squadre fuori dalla zona retrocessione e di renderle competitive contro le formazioni di vertice. È facile capire perché il Watford abbia puntato su di lui nel gennaio 2022, dopo aver già esonerato Xisco Muñoz e Claudio Ranieri con la squadra in bilico sull’orlo della zona retrocessione.

    Il piano sembrava abbastanza semplice. Hodgson, che in questa fase ha battuto il suo stesso record di allenatore più anziano nella storia della Premier League, avrebbe portato principi solidi a una squadra bisognosa di stabilità e insieme avrebbero raccolto abbastanza punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. In teoria sembrava fantastico, ma nella realtà non lo è stato altrettanto.

    l'allenatore non è riuscito a ricomporre uno spogliatoio diviso e, semmai, ha peggiorato i rapporti tra il club e la tifoseria. Dopo la sconfitta per 1-0 contro il suo ex (e futuro) club, il Crystal Palace, Hodgson ha applaudito il pubblico di casa al Selhurst Park, ma ha ignorato il settore ospiti, sostenendo che fossero troppo lontani per poterli salutare.

    Sorprendentemente, Hodgson, che non è riuscito a ottenere nemmeno una vittoria in casa al Watford, è rimasto in carica fino all'estate, prima di essere licenziato dalla famiglia Pozzo, pronta a prendere decisioni drastiche, e sembrava destinato al ritiro prima di tornare al Palace in nome dei vecchi tempi.

  • Derby v Middlesbrough - Premier LeagueGetty Images Sport

    7PAUL JEWELL (DERBY COUNTY)

    Uno dei più grandi rivelazioni della Premier League sarà ricordato anche come uno dei peggiori allenatori di sempre. Com'è possibile? Diamo un'occhiata al caso di Paul Jewell.

    Da allenatore esordiente, Jewell portò il Bradford City nella massima serie nel 1998 e riuscì persino a mantenerlo in classifica nell'ultima giornata della sua stagione d'esordio in Premier League. In seguito sarebbe tornato nella massima serie come allenatore del Wigan Athletic nel 2005, portando la squadra al miglior piazzamento di sempre nella sua prima stagione a quel livello ed evitando per un soffio la retrocessione un anno dopo, prima di dimettersi.

    La squadra del Derby County del 2007-08 ha chiamato Jewell per salvarla nel novembre di quella stagione, avendo vinto fino a quel momento solo una partita di Premier League. Jewell non aggiunse alcuna vittoria a quel bottino e i Rams furono retrocessi con un totale record di soli 11 punti. Fu esonerato a metà della stagione successiva, tornati in Championship, e dopo aver lasciato Pride Park ricoprì un solo incarico da allenatore, guidando l'Ipswich dal 2011 al 2012.

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  • Brentford FC v Southampton FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    6NATHAN JONES (SOUTHAMPTON)

    Nessun allenatore ha mai fornito alla Premier League così tanti spunti in così poco tempo come l'ex tecnico del Southampton Nathan Jones. Le sue dichiarazioni degne di nota basterebbero a riempire un libro.

    Questo è un allenatore che ha detto che la sua squadra ha sprecato un vantaggio di 1-0 contro i Wolves in 10 uomini perché la pressione di avere un giocatore in più era troppo forte. Questo è un allenatore che invocava costantemente Dio e Gesù nella speranza che le sue tattiche funzionassero. Questo è un allenatore che ha insistito nel dire di essere uno dei migliori in Europa quando il Southampton lo ha preso dal Luton Town. Questo è un allenatore che ha detto di amare il ruolo di allenatore perché stare a casa e "sposare una bella ragazza gallese" sarebbe stato troppo facile.

    Ebbene, una sola vittoria in otto partite di campionato ha dipinto un quadro piuttosto duro della realtà: il Southampton è precipitato in fondo alla classifica ed è lì che avrebbe concluso la stagione 2022-23. Nella sua ultima partita, i tifosi dei Saints hanno portato un gigantesco P45 (modulo di licenziamento) in segno di protesta contro Jones. Ben presto, ne ha trovato uno vero nella cassetta della posta.

  • Newcastle United's Manager Alan ShearerAFP

    5ALAN SHEARER (NEWCASTLE UNITED)

    Povero Alan Shearer. Una società competente non avrebbe mai affidato a un uomo senza esperienza la guida di una squadra che lottava disperatamente contro una retrocessione davvero inaspettata. Eppure, lui ha accettato l'incarico e ne ha pagato le conseguenze.

    I tifosi del Newcastle non amano nessuno più di Shearer, ed è per questo che Mike Ashley ha cercato di risollevare il morale a St James' Park con un'assunzione così azzardata nell'aprile 2009, quando mancavano solo otto partite alla fine della stagione. La squadra aveva iniziato la stagione con Kevin Keegan, che se n'era andato all'inizio di settembre, mentre Joe Kinnear aveva assunto la guida per un breve periodo prima che problemi di salute lo costringessero a farsi da parte. Chris Hughton, che in seguito avrebbe ottenuto l'incarico a tempo indeterminato, era subentrato come allenatore ad interim in due occasioni, ma era stato scartato per il ruolo di primo piano prima che la squadra fosse retrocessa in Championship.

    Shearer riuscì a ottenere una sola vittoria - un 1-0 contro i rivali per la retrocessione del Middlesbrough, allenato da Gareth Southgate - e i suoi amati Geordies furono retrocessi nell'ultima giornata di campionato a causa di una deludente sconfitta per 1-0 in trasferta contro l'Aston Villa. Quando i tifosi del Newcastle parlano della sua leggenda, si assicurano di tralasciare questo capitolo.

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  • Stoke City v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    4FELIX MAGATH (FULHAM)

    Giocatore incredibilmente creativo e figura fondamentale della squadra dell’Amburgo che conquistò le competizioni europee tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta, Felix Magath ha poi riscosso grande successo come allenatore nella sua Germania natale, dove ha vinto titoli di Bundesliga con il Bayern Monaco e il Wolfsburg. Erano passati solo cinque anni da quel trionfo con Edin Dzeko e compagni quando ha assunto la guida del Fulham.

    Magath ha effettivamente vinto tre delle sue 12 partite di Premier League, il che è ben lungi dall'essere il peggior record per una squadra a rischio retrocessione, ma ha avuto un impatto così negativo anche fuori dal campo da dover essere inserito nella nostra lista. Brede Hangeland, un vero e proprio Barclaysman in tutti i sensi, ha raccontato una storia su come il suo allenatore volesse che lui provasse a spalmarsi del formaggio sulla coscia per combattere un infortunio muscolare. Inutile dire che Magath si è trovato in disaccordo con i giocatori al Craven Cottage e, dopo poche partite della stagione 2014-15 con la squadra all'ultimo posto in Championship, si è ritrovato anche senza lavoro.

    Dopo aver lasciato il Fulham, Magath è stato nominato allenatore della squadra cinese Shandong Taishan nel 2016, rimanendo in carica solo un anno, prima di tornare in patria con l'Hertha Berlino nel 2022, con il club della capitale che è riuscito a evitare la retrocessione solo dopo il suo mandato di nove partite.

  • Tottenham Hotspur v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    3IGOR TUDOR (TOTTENHAM)

    L'ultimo arrivato in questa lista, Igor Tudor, è stato il primo ad avere il solo compito di salvare il Tottenham dalla retrocessione in Championship nella stagione 2025-26, dopo l'esonero di Thomas Frank. Tuttavia, non ha fatto altro che accelerare la caduta della squadra in classifica.

    Tudor è stato ingaggiato come "pompiere", con la consapevolezza che tende a ottenere risultati nel breve termine piuttosto che nel lungo periodo. Fondamentalmente, però, non aveva mai allenato in Inghilterra prima d'ora e aveva sottovalutato la gravità della situazione in cui versavano gli Spurs. È stato solo dopo la sua prima partita, una sconfitta per 4-1 contro l'Arsenal nel derby di Londra, che il croato dal carattere forte si è reso conto di cosa si fosse cacciato. "Questa è una situazione che non avevo mai visto", è stata la sua valutazione.

    Per essere onesti con Tudor, è arrivato nel bel mezzo di una crisi di infortuni senza precedenti che lo ha visto disporre di soli 13 giocatori di movimento in forma per la sua prima partita, e il problema si è attenuato solo alla fine del suo regno di 44 giorni. Ma in quel periodo, si dice che abbia deluso gran parte della rosa che gli era rimasta a disposizione, non da ultimo il portiere Antonin Kinsky, che è stato sostituito dopo 17 minuti nella sconfitta per 5-2 contro l'Atletico Madrid in Champions League.

    Sembrava che un pareggio all'ultimo respiro a Liverpool potesse essere la scintilla di cui Tudor aveva bisogno per dare il via alla campagna di salvezza degli Spurs, ma quella si è rivelata la sua penultima partita in Premier League alla guida della squadra, poiché una settimana dopo è arrivata la sconfitta per 3-0 in casa contro i rivali per la retrocessione del Nottingham Forest. Tragicamente, il padre di Tudor è venuto a mancare proprio durante quella partita, e tutte le parti hanno deciso che sarebbe stato meglio separarsi di comune accordo, non avendo vinto nessuna delle cinque partite di Premier League disputate sotto la sua guida.

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  • FBL-ENG-PR-NOTTINGHAM FOREST-CHELSEAAFP

    2ANGE POSTECOGLOU (NOTTINGHAM FOREST)

    Ange Postecoglou sarà quasi certamente ricordato dai tifosi inglesi per essere riuscito in qualche modo a vincere l’Europa League e a chiudere al 17° posto con il Tottenham nella stessa stagione. Coloro che sono e sono sempre stati scettici nei confronti dell’australiano, tuttavia, punteranno invece il dito contro la sua esperienza al Nottingham Forest.

    L'enigmatico e motivante Postecoglou era quasi destinato a fallire, il che la dice lunga sui problemi più ampi del Forest. Nuno Espirito Santo è stato licenziato senza tanti complimenti dopo tre partite della stagione 2025-26, nonostante avesse portato la squadra alla qualificazione europea, dichiarando pubblicamente che il suo rapporto con il controverso proprietario Evangelos Marinakis era crollato e secondo alcune notizie ciò sarebbe dovuto all'arrivo di Edu Gaspar dall'Arsenal come responsabile globale del calcio.

    Marinakis ha spianato la strada all'arrivo di Postecoglou durante l'estate, quando ha premiato l'ex allenatore degli Spurs in Grecia, ma aspettare fino a poco dopo la chiusura del calciomercato per effettuare un cambio di gestione così diametralmente opposto ha dato l'impressione di qualcuno che non sapeva cosa stesse facendo. Senza una preparazione precampionato e con giocatori e tifosi contrari alla partenza di Nuno, Postecoglou non ha potuto nemmeno beneficiare di alcun "effetto nuovo allenatore" e ha perso quattro delle cinque partite di Premier League, mentre ha raccolto un solo punto nelle due partite di Europa League e ha visto sfumare un vantaggio di 2-1 nei minuti di recupero a Swansea in Carabao Cup.

    A coronare il tutto, l'addio di Postecoglou è stato confermato dal Forest 18 minuti dopo il fischio finale della sconfitta per 3-0 contro il Chelsea, con notizie secondo cui avrebbe visto rapidamente i giocatori negli spogliatoi prima di essere scortato fuori dallo stadio e allontanarsi in auto. Una conclusione poco dignitosa per un'era durata 39 giorni.

  • Crystal Palace v Huddersfield Town - Premier LeagueGetty Images Sport

    1FRANK DE BOER (CRYSTAL PALACE)

    Se José Mourinho ritiene che tu sia il peggior allenatore della storia della Premier League, probabilmente lo sei davvero. Chiedo scusa a Frank de Boer e a chiunque lo difenda su questo punto.

    Il Crystal Palace si è rivolto all'olandese con l'obiettivo di evolversi da una squadra che lottava costantemente per evitare la retrocessione a una squadra piacevole da vedere. Il successo precedente di De Boer e la sua filosofia dimostrativa all'Ajax erano il punto di forza, e la sua incapacità di dare una scossa all'Inter nel 2016 ha fatto sì che il suo valore fosse abbastanza basso da prendere in considerazione il ruolo a Selhurst Park.

    Durante tutta l'estate del 2017, i tifosi del Palace hanno creduto in ciò che De Boer stava cercando di costruire, implementando un sistema 3-4-3 con l'obiettivo di mantenere il possesso palla. È bastata una sconfitta per 3-0 in casa contro il neopromosso Huddersfield Town nella giornata inaugurale della stagione per far andare il club nel panico. La pressione è ricaduta immediatamente su De Boer, la cui squadra ha perso le tre partite di campionato successive senza segnare un gol. Il presidente Steve Parish ne ha avuto abbastanza e ha posto fine prematuramente all'esperimento a settembre, nominando Hodgson.

    Ad oggi, De Boer rimane non solo l'unico allenatore a tempo pieno ad aver perso tutte le partite di Premier League che ha diretto, ma anche l'unico la cui squadra non ha mai segnato nemmeno un gol in quel periodo.

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