Il declino dell'Aston Villa e la sua successiva retrocessione dalla Premier League nel 2016 sono iniziati di fatto con la nomina di Tim Sherwood un anno prima, ma lui era riuscito a tenere la squadra fuori dalla zona retrocessione alla fine della stagione 2014-15 e l'aveva condotta a un'inaspettata finale di FA Cup. Quando l'ex stella dell'Arsenal Remi Garde è stato chiamato a sostituirlo, c'era una sincera speranza e fiducia che potesse mettere insieme una squadra di disadattati.

Quella squadra dell'Aston Villa includeva nomi come Jack Grealish, Idrissa Gueye, Jordan Veretout e Jordan Amavi, che avrebbero poi avuto ottime carriere altrove, ma alla fine la squadra mancava di qualità a sufficienza intorno a loro, come Garde ha scoperto. Nonostante abbia ottenuto un credibile pareggio per 0-0 contro il Manchester City, favorito per il titolo, durante la sua prima partita in panchina, Garde è uscito vincitore solo in due delle sue 20 partite di Premier League alla guida della squadra, con autogol segnati in entrambe le occasioni a favorire le possibilità dell'Aston Villa.

È stato uno strano fallimento, considerando che Garde aveva guidato il Lione attraverso il periodo di transizione successivo ai titoli di Ligue 1 e aveva lasciato il club solo nel 2014 per motivi personali. Questa breve esperienza nelle West Midlands lo ha però reso di fatto inoccupabile in Europa, con il suo successivo – e ad oggi ultimo – incarico nella MLS con il Montreal Impact dal 2017 al 2019.