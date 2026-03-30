L'ultimo arrivato in questa lista, Igor Tudor, è stato il primo ad avere il solo compito di salvare il Tottenham dalla retrocessione in Championship nella stagione 2025-26, dopo l'esonero di Thomas Frank. Tuttavia, non ha fatto altro che accelerare la caduta della squadra in classifica.
Tudor è stato ingaggiato come "pompiere", con la consapevolezza che tende a ottenere risultati nel breve termine piuttosto che nel lungo periodo. Fondamentalmente, però, non aveva mai allenato in Inghilterra prima d'ora e aveva sottovalutato la gravità della situazione in cui versavano gli Spurs. È stato solo dopo la sua prima partita, una sconfitta per 4-1 contro l'Arsenal nel derby di Londra, che il croato dal carattere forte si è reso conto di cosa si fosse cacciato. "Questa è una situazione che non avevo mai visto", è stata la sua valutazione.
Per essere onesti con Tudor, è arrivato nel bel mezzo di una crisi di infortuni senza precedenti che lo ha visto disporre di soli 13 giocatori di movimento in forma per la sua prima partita, e il problema si è attenuato solo alla fine del suo regno di 44 giorni. Ma in quel periodo, si dice che abbia deluso gran parte della rosa che gli era rimasta a disposizione, non da ultimo il portiere Antonin Kinsky, che è stato sostituito dopo 17 minuti nella sconfitta per 5-2 contro l'Atletico Madrid in Champions League.
Sembrava che un pareggio all'ultimo respiro a Liverpool potesse essere la scintilla di cui Tudor aveva bisogno per dare il via alla campagna di salvezza degli Spurs, ma quella si è rivelata la sua penultima partita in Premier League alla guida della squadra, poiché una settimana dopo è arrivata la sconfitta per 3-0 in casa contro i rivali per la retrocessione del Nottingham Forest. Tragicamente, il padre di Tudor è venuto a mancare proprio durante quella partita, e tutte le parti hanno deciso che sarebbe stato meglio separarsi di comune accordo, non avendo vinto nessuna delle cinque partite di Premier League disputate sotto la sua guida.