Igli Tare spegne le voci su Allegri: "Ha un contratto lungo e stiamo programmando insieme il futuro"

Una sfida che mette in palio punti pesanti per raggiungere l'obiettivo dichiarato da tempo: la qualificazione alla prossima Champions League.
Il Milan affronta il Verona sapendo di non poter contare su grandi margini di errore e che anzi ha la possibilità di sfruttare la sconfitta patita dal Napoli contro la Lazio per agganciare nuovamente il secondo posto, ma anche le frenate di Como e Roma per poter allungare su due dirette concorrenti.
Il direttore sportivo rossonero, Igli Tare, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' del momento che sta vivendo la squadra ed anche delle voci relative al futuro di Allegri.