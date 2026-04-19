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Bologna FC 1909 v AC Milan - Serie AGetty Images Sport
Leonardo Gualano

Igli Tare spegne le voci su Allegri: "Ha un contratto lungo e stiamo programmando insieme il futuro"

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Hellas Verona vs Milan
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Il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, ai microfoni di DAZN spiega: "Raggiunto l'obiettivo Champions proveremo a fare un progetto vincente".

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Una sfida che mette in palio punti pesanti per raggiungere l'obiettivo dichiarato da tempo: la qualificazione alla prossima Champions League.

Il Milan affronta il Verona sapendo di non poter contare su grandi margini di errore e che anzi ha la possibilità di sfruttare la sconfitta patita dal Napoli contro la Lazio per agganciare nuovamente il secondo posto, ma anche le frenate di Como e Roma per poter allungare su due dirette concorrenti.

Il direttore sportivo rossonero, Igli Tare, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' del momento che sta vivendo la squadra ed anche delle voci relative al futuro di Allegri.

  • "ALLEGRI HA UN CONTRATTO LUNGO CON NOI"

    "Allegri? Inutile parlare adesso di certe situazioni, dobbiamo orientare tutte le nostre energie verso il nostro obiettivo che è la Champions League. Dobbiamo raggiungerlo perché vuol dire tanto per il futuro e la programmazione di questa società. Su Massimiliano Allegri non c'è nulla da discutere, ha fatto un ottimo lavoro in questa stagione ed ha un contratto ancora lungo. Come ha detto anche lui ieri gli piace programmare e stiamo lavorando insieme sul futuro".

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  • "QUELLO CHE CONTA E' RAGGIUNGERE L'OBIETTIVO"

    "Il mio futuro legato a quello di Allegri? Non penso a queste situazioni che fanno parte del calcio. Quando i risultati mancano si mette tutto in discussione e ne siamo consapevoli. La cosa più importante per noi è raggiungere l'obiettivo e una volta fatto ci siederemo insieme a Furlani, Ibra e gli altri e proveremo a fare un progetto vincente per la prossima stagione".


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  • "ADESSO ABBIAMO SEI FINALI"

    "Adesso abbiamo sei finali e quella di oggi è la più importante. Massimo rispetto per il Verona che non ha nulla da perdere, dobbiamo fare una grande prestazione per avere un bonus importante per il resto della stagione".

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