Igli Tare spegne le voci su Allegri: "Ha un contratto lungo e stiamo programmando insieme il futuro"

"Allegri? Inutile parlare adesso di certe situazioni, dobbiamo orientare tutte le nostre energie verso il nostro obiettivo che è la Champions League. Dobbiamo raggiungerlo perché vuol dire tanto per il futuro e la programmazione di questa società. Su Massimiliano Allegri non c'è nulla da discutere, ha fatto un ottimo lavoro in questa stagione ed ha un contratto ancora lungo. Come ha detto anche lui ieri gli piace programmare e stiamo lavorando insieme sul futuro".