Igea Virtus-Siracusa dove vederla: Tris o Vivo Azzurro? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Igea Virtus vs Siracusa Calcio

Duello al fotofinish per la promozione fra Reggina e Siracusa: aretusei in campo contro l’Igea Virtus. Formazioni, canale tv e streaming.

Un arrivo al fotofinish. Nel girone I di Serie D, c’è grande attesa per capire chi sarà la squadra promossa in C: a 90 minuti dalla fine la classifica dice Siracusa 75, Reggina 74.

Nell’ultima giornata, gli aretusei saranno impegnati a Barcellona Pozzo di Gotto: per la squadra di Turati serve la vittoria, che consegnerebbe agli azzurri il ritorno nel professionismo.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.