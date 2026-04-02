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Kylian Mbappe Icons 2018 (without WCHQ)Getty/GOAL
Gabriele Stragapede

Icons - Kylian Mbappé, il giovane 'cacciatore' di record: come la stella del Real Madrid ha emulato due volte Pelé nella vittoria della Francia ai Mondiali del 2018

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Kylian Mbappé aveva solo diciannove anni quando ha trasformato i Mondiali del 2018 nella sua personale presentazione al mondo, battendo record, eguagliando imprese che non si vedevano dai tempi di Pelé e portando Les Bleus a un titolo che sembrava l'inizio di qualcosa di storico. In questo episodio, riviviamo i goal che hanno cambiato la sua vita, la notte in cui ha eclissato Lionel Messi, la finale che ha confermato la sua ascesa e i momenti in cui persino Pelé lo ha accolto nel club più esclusivo del calcio.

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“Non voglio essere di passaggio nel mondo del calcio”.

La profondità delle parole di Kylian Mbappé all'indomani della finale dei Mondiali 2018 smentiva la sua giovane età, ma non aveva motivo di preoccuparsi. A 19 anni, aveva appena portato la Francia alla gloria sul palcoscenico più importante del calcio, emulando due volte uno dei più grandi di tutti i tempi, e da allora è rimasto sotto la luce dei riflettori.

Mbappé non era esattamente uno sconosciuto quando è arrivato in Russia come nuovo volto della Nazionale francese di Didier Deschamps. Destinato al successo dopo il Monaco, Mbappé era entrato a far parte un anno prima del club della sua città natale, il Paris Saint-Germain, con un prestito iniziale - prima di un trasferimento definitivo già previsto - per l'enorme cifra di 180 milioni di euro, il che significava che stava per diventare il secondo giocatore più costoso di tutti i tempi a soli 19 anni. Ha immediatamente giustificato quell'investimento, andando a segno in 38 occasioni nella sua stagione d'esordio a Parigi.

Tuttavia, il modo in cui Mbappé ha dominato, da così giovane, era qualcosa che non si vedeva dai tempi di Pelé in Svezia nel 1958: Kylian ha ripetutamente emulato le imprese dell'eterna icona. Il motivo per cui i Mondiali rimangono l'evento più affascinante offerto dal calcio è l'opportunità fugace, che si verifica solo ogni quattro anni, di vedere qualcuno farsi un nome sul palcoscenico più grande in tempo reale e nel 2018 quella persona è stata proprio Mbappé.

Questo è stato il prologo di una carriera destinata a svilupparsi ai massimi livelli, con Mbappé che ora è diventato la superstar che tutti si aspettavano che fosse sia nel suo club che nella sua nazionale, sicuramente non qualcuno “di passaggio” in questo sport.

  • PARTENZA CON UN TAP-IN RAVVICINATO

    Fu un inizio poco promettente per la Francia in Russia - nonostante potesse contare su una rosa piena di stelle che includeva Paul Pogba, N'Golo Kanté e Raphaël Varane -, avendo bisogno di un rigore e di uno strano autogoal per battere l'Australia nella partita d'esordio, prima di scontrarsi con altre difficoltà contro un altro avversario resistente: il Perù.

    Mbappé, tuttavia, fu comunque determinante per portare Les Bleus agli ottavi di finale. Probabilmente sarebbe difficile ricordare il suo primo goal in una Coppa del Mondo senza l'aiuto di Internet e questo perché è stato probabilmente il più facile di tutta la sua carriera fino a quel momento: dopo che il tiro deviato di Olivier Giroud aveva superato il portiere peruviano, Mbappé era lì per spingere la palla oltre la linea da letteralmente un metro di distanza. In quel momento, è diventato il più giovane marcatore del suo Paese nella storia dei Mondiali.

    Una Francia rinnovata nei suoi uomini sarebbe stata fermata da un pareggio senza reti con la Danimarca nella sua ultima partita del Gruppo C, continuando il suo inizio apparentemente discreto, ma quel goal di Mbappé significava che erano già qualificati con sicurezza agli ottavi di finale come leader del proprio raggruppamento.

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  • ECLISSANDO UN GOAT ED EMULANDONE UN ALTRO

    30 giugno 2018. Quello fu il giorno in cui il mondo cominciò a capire. Se la gente non si era ancora fermata a osservare le prestazioni di Mbappé nella fase a gironi, lo avrebbe sicuramente fatto durante gli ottavi di finale.

    Era Kylian Mbappé contro Lionel Messi in quella che sarebbe diventato un classico dei Mondiali, dato che il deludente secondo posto dell'Argentina nel Gruppo D aveva preparato un irresistibile scontro con la Francia a Kazan nel primo turno ad eliminazione diretta.

    Descritto prematuramente in quel momento come il passaggio del testimone del migliore al mondo, quella sfida sarebbe stata fino ad allora la partita decisiva nella carriera del francese, che ha sfoggiato tutte le sue qualità e la sua devastante capacità di finalizzazione per annunciare la sua era.

    È stato Mbappé ad aprire le marcature dopo soli 11 minuti, recuperando la palla nella propria metà campo dopo che Messi l'aveva persa. In seguito, c’è stata un'impressionante dimostrazione di ciò che il giovane attaccante francese era in grado di fare, lasciandosi alle spalle quasi tutta la squadra argentina mentre sfuggiva ai suoi inseguitori e si addentrava nell'area di rigore prima di essere atterrato dallo sfortunato Marcos Rojo, che cercava solamente di stargli dietro.

    Antoine Griezmann ha trasformato il rigore, ma una partita completamente imprevedibile tornò in una situazione di parità intorno all'ora di gioco dopo che Ángel Di María e Benjamin Pavard siglarono due goal spettacolari e un tiro deviato di Messi diede momentaneamente il vantaggio all'Albiceleste. Ma nel giro di quattro minuti, Mbappé ha preso il controllo della partita e l'ha strappata dalle mani dell'Argentina.

    Al 64° minuto ha controllato un pallone e ha creato spazio in un'area affollata, prima di scagliare un potente tiro di sinistro che è scivolato sotto le mani del portiere Franco Armani, portando il risultato sul 3-2 per la Francia. Con i tifosi ancora in festa, una fluida azione collettiva dalla difesa è culminata con Olivier Giroud che ha servito con un passaggio preciso il 19enne, il quale ha concluso al volo verso l'angolino basso, scatenando la follia in tribuna.

    Nonostante il goal di Sergio Agüero, quella rete ha permesso a Mbappé di eliminare una leggenda come Messi, emulando un'altra icona e diventando il primo adolescente a segnare due goal in una partita di qualificazione ai Mondiali dopo che un diciassettenne Pelé lo aveva fatto in Svezia nel 1958. Dopo 60 lunghi anni, il record era stato finalmente eguagliato.

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  • "PELÉ È DI UNA CATEGORIA A PARTE"

    Questa impresa gli è valsa il riconoscimento del leggendario attaccante, che ha scritto su Twitter: “Congratulazioni, @KMbappe. Due goal in un Mondiale da così giovane ti mettono in ottima compagnia. Buona fortuna per le altre partite! Tranne quella contro il Brasile!”.

    Ma nonostante sia entrato a far parte di quel club così esclusivo insieme all'icona brasiliana, Mbappé si è dimostrato umile dopo aver portato il suo Paese ai quarti di finale dei Mondiali, smentendo la sua giovane età. “È lusinghiero essere il secondo dopo Pelé, ma mettiamo le cose nel giusto contesto: Pelé è di un'altra categoria”.

    “E’ bello essere inserito in questa categoria di giocatori e segnare nelle partite a eliminazione diretta. Sono giovane, sono nato lo stesso anno in cui la Francia ha vinto i Mondiali (1998). Quella è stata la nostra unica volta, ma questa è la nostra occasione per mostrare le nostre capacità. Non c'è posto migliore di questo per brillare. Tutti i migliori giocatori sono qui, è il palcoscenico più grande”.

    “Il 1998 è stato un anno positivo, abbiamo vinto i Mondiali ed è nato Kylian”, ha aggiunto Deschamps, riconoscendo come tutti abbiamo visto Mbappé fare un grande passo avanti sulla strada verso l’eccellenza. "In una partita così importante ha mostrato tutto il suo talento. Oltre a segnare due goal e a provocare il rigore, ha anche difeso bene quando doveva farlo. È un ragazzo fantastico. Ama il calcio, sa tutto sui club e sui giocatori. Sono molto felice che sia francese e che stia crescendo così bene".

    Anche i suoi compagni hanno riconosciuto che questo è stato un momento decisivo nella carriera del giovane centravanti transalpino. “Questo è il Kylian che avevamo bisogno di vedere”, ha detto Griezmann ai media. "Ha fatto la differenza conquistando il rigore e poi segnando due goal. È evidente che ci sta dando tantissimo. Quando abbiamo avuto dei momenti difficili, lui c'era. Il mondo ora vedrà il potenziale che abbiamo come squadra, ma il talento di Kylian è sotto gli occhi di tutti”.

  • ASPETTANDO IL MOMENTO GIUSTO

    È stato quasi profetico che Mbappé non abbia avuto lo stesso impatto nei quarti e nelle semifinali, prima di tornare protagonista sul palcoscenico più importante, mentre la Francia, spesso criticata per le sue tattiche conservatrici, lottava per raggiungere la finale in quel di Mosca.

    È stato Griezmann a prendere per mano la squadra per superare l'Uruguay nei quarti di finale, fornendo un assist su calcio di punizione a Varane prima che il portiere Fernando Muslera non riuscisse a fermare il suo tiro dalla distanza, chiudendo con una vittoria per 2-0 in una dimostrazione di implacabile efficienza da parte dei Bleus. Mbappé ha avuto una grande occasione per aprire le marcature, ma ha calcolato male il suo colpo di testa.

    Nella semifinale contro il Belgio, Mbappé è stato il punto di riferimento della Francia, costretta a difendersi per lunghi tratti contro la generazione d'oro belga, guidata da Eden Hazard e Kevin De Bruyne. Anche se non è andato a segno, Mbappé è sempre stato una minaccia in contropiede, mettendo in mostra la sua velocità e la sua intelligenza nell’essere sempre al posto giusto, senza mai permettere alla difesa belga di rilassarsi.

    Il momento clou è stato un doppio tocco per servire Giroud davanti alla porta, ma il tiro dell'attaccante è stato bloccato. Alla fine, però, il colpo di testa di Samuel Umtiti è stato sufficiente per consentire agli uomini di Deschamps di avanzare verso la finale, dove li attendeva la Croazia.

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  • ALL'ALTEZZA DEL PALCOSCENICO PIÙ IMPORTANTE AL MONDO

    Dopo essere rimasto relativamente in silenzio dalla sua prestazione dominante contro l'Argentina negli ottavi di finale, la domanda era se Mbappé sarebbe stato all'altezza del palcoscenico più importante del calcio mondiale. La risposta? Un sì convinto.

    Per 45 minuti, tuttavia, non sembrava che sarebbe andata così; il giovane era piuttosto assente nella prima metà di una finale caotica, forse sopraffatto dall'occasione. La Francia era in vantaggio per 2-1 all'intervallo, ancora una volta grazie a un autogoal e a un rigore, rispecchiando quella che fu la prima vittoria in questi Mondiali, ai gironi contro l'Australia.

    Nel secondo tempo, però, Mbappé ha preso vita, terrorizzando la Croazia in contropiede mentre una Francia ampliava il proprio vantaggio. È stata la sua corsa a zig-zag sulla fascia destra che alla fine ha portato la palla a Pogba, il quale ha segnato con un gran tiro di sinistro, portando il risultato sul 3-1.

    Solo sei minuti dopo è arrivato il momento culminante del meraviglioso torneo di Mbappé, quando la stella del PSG si è spostata dalla fascia destra per ricevere un passaggio di Lucas Hernández in zona centrale, prima di mirare e segnare con una precisa conclusione rasoterra da 25 metri che si è infilata all’angolino.

    Fine della partita. “Il ragazzo con il mondo ai suoi piedi: Kylian Mbappé”, ha esclamato Peter Drury nella telecronaca. “Pensate alla vita che attende questo ragazzo”.

    Con quel tiro di destro, Mbappé ha eguagliato il grande Pelé per la seconda volta nello stesso torneo, diventando il secondo adolescente a segnare in una finale di Coppa del Mondo, mentre la Francia alzava il trofeo per la prima volta dal 1998, l'anno di nascita del suo nuovo eroe.

  • "BENVENUTO NEL CLUB"

    Ancora una volta, lo stesso Pelé è stato più che felice di condividere questo ristretto pantheon di giovani goleador mondiali. “Solo il secondo adolescente a segnare in una #WorldCupFinal!”, ha scritto su Twitter. “Benvenuto nel club, @KMbappe — è fantastico avere compagnia!” L'allora 77enne ha poi aggiunto: “Se Kylian continua a eguagliare i miei record in questo modo, forse dovrò rispolverare le mie scarpe da calcio...”.

    È chiaro che il giovane attaccante aveva conquistato l'ammirazione dell'icona con cui condivide quel record unico, dato che Pelé disse più tardi, nel dicembre dello stesso anno: "Ho già fatto i complimenti a Mbappé l'anno scorso, dicendogli che era un grande giocatore. Ha vinto i Mondiali a 19 anni, io ne avevo solo 17 quando li ho vinti. Gli ho detto che potrebbe eguagliarmi, credo che possa diventare il nuovo Pelé. Molti pensano che l'abbia detto per scherzo, ma no, non è uno scherzo!".

    In effetti, durante il torneo e in mezzo a tutto il clamore mediatico che lo circondava, Mbappé sembrava aver capito cosa servisse per diventare uno dei migliori di tutti i tempi. “Ho imparato che le stelle più grandi e i giocatori migliori sono i più umili, quelli che rispettano di più le persone”, ha detto in una rara intervista rilasciata per la copertina della rivista Time più tardi nel 2018. "Ci sono tre criteri: rispetto, umiltà e lucidità. Mia madre mi ha sempre detto che per diventare un grande calciatore devi essere, prima di tutto, un grande uomo".

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  • NON SOLO "DI PASSAGGIO"

    Le parole di Mbappé subito dopo la finale di Mosca, quando i coriandoli si erano appena posati sul prato dello stadio Luzhniki, riflettevano la sua umiltà e lucidità, nonché la sua mentalità da fuoriclasse nonostante la giovane età.

    "Sono molto felice. Ho parlato delle mie ambizioni prima dei Mondiali. Il percorso è stato lungo, ma ne è valsa la pena. Siamo orgogliosi di aver reso felici i francesi. Questo era il nostro ruolo, far dimenticare loro tutti i problemi. È per questo che giochiamo. Non voglio essere solo ‘di passaggio’ nel calcio. Diventare campione del mondo manda un messaggio. Voglio fare ancora meglio, ma vincere i Mondiali è già un buon inizio”.

    Guardando indietro ai Mondiali del 2018 e a tutto ciò che è successo negli otto anni successivi, Mbappé non aveva davvero nulla di cui preoccuparsi. Questo torneo si è rivelato il suo trampolino di lancio verso la celebrità mondiale, brillando sotto i riflettori in Russia ed eguagliando due volte quello che è forse stato il miglior giocatore di tutti i tempi.

    Avendo realizzato il suo potenziale di diventare uno dei migliori giocatori del pianeta, è già un'icona dei Mondiali a soli 26 anni.


    Questo episodio fa parte di Icons, la serie speciale di GOAL dedicata ai Mondiali. Seguici sulla tua piattaforma podcast preferita per non perdere alcun episodio.