Icons - Kylian Mbappé, il giovane 'cacciatore' di record: come la stella del Real Madrid ha emulato due volte Pelé nella vittoria della Francia ai Mondiali del 2018





“Non voglio essere di passaggio nel mondo del calcio”.

La profondità delle parole di Kylian Mbappé all'indomani della finale dei Mondiali 2018 smentiva la sua giovane età, ma non aveva motivo di preoccuparsi. A 19 anni, aveva appena portato la Francia alla gloria sul palcoscenico più importante del calcio, emulando due volte uno dei più grandi di tutti i tempi, e da allora è rimasto sotto la luce dei riflettori.

Mbappé non era esattamente uno sconosciuto quando è arrivato in Russia come nuovo volto della Nazionale francese di Didier Deschamps. Destinato al successo dopo il Monaco, Mbappé era entrato a far parte un anno prima del club della sua città natale, il Paris Saint-Germain, con un prestito iniziale - prima di un trasferimento definitivo già previsto - per l'enorme cifra di 180 milioni di euro, il che significava che stava per diventare il secondo giocatore più costoso di tutti i tempi a soli 19 anni. Ha immediatamente giustificato quell'investimento, andando a segno in 38 occasioni nella sua stagione d'esordio a Parigi.

Tuttavia, il modo in cui Mbappé ha dominato, da così giovane, era qualcosa che non si vedeva dai tempi di Pelé in Svezia nel 1958: Kylian ha ripetutamente emulato le imprese dell'eterna icona. Il motivo per cui i Mondiali rimangono l'evento più affascinante offerto dal calcio è l'opportunità fugace, che si verifica solo ogni quattro anni, di vedere qualcuno farsi un nome sul palcoscenico più grande in tempo reale e nel 2018 quella persona è stata proprio Mbappé.

Questo è stato il prologo di una carriera destinata a svilupparsi ai massimi livelli, con Mbappé che ora è diventato la superstar che tutti si aspettavano che fosse sia nel suo club che nella sua nazionale, sicuramente non qualcuno “di passaggio” in questo sport.