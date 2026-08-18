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Icardi Lucca PinamontiGetty Images
Marco Trombetta

Icardi sogno Lazio, Pinamonti via dal Sassuolo, Lucca ed Esposito cercano squadra, il Como non molla Kean: è il calciomercato degli attaccanti in Serie A

Calciomercato
Serie A

Il ritorno di Icardi e gli attaccanti che possono cambiare maglia in Serie A negli ultimi giorni di calciomercato.

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Mancano poco meno di due settimane alla fine del calciomercato e sono ancora tanti gli attaccanti che devono definire il loro futuro in Serie A.

Dal possibile grande ritorno di Icardi alla richiesta di cessione di Pinamonti al Sassuolo, passando per Sebastiano Esposito e Lucca che cercano una sistemazione.

Senza dimenticare Kean al Como che può sbloccare una serie di incastri.

  • ICARDI-LAZIO POSSIBILE?

    Maurito a 33 anni vuole tornare in Italia e ha aperto alla Lazio. Va trovata la quadra economica. Per quanto riguarda l'ingaggio, Lotito non si sarebbe ancora spinto fino a 3 milioni più bonus, proposta che l'argentino potrebbe accettare riducendosi di molto la paga rispetto agli ultimi contratti. Va concordata la scadenza di contratto, la richiesta è almeno un triennale. In più le commissioni.

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  • "PINAMONTI HA CHIESTO LA CESSIONE"

    "A ora Thorstvedt e Pinamonti sono giocatori che sono infortunati ed hanno chiesto di essere ceduti", le parole di Aquilani dopo la partita di Coppa Italia contro il Cesena.

    Per Pinamonti la pista più calda è la Lazio, specie se Icardi dovesse rimanere soltanto una suggestione. Ma attenzione anche all'ipotesi Fiorentina in caso di cessione di Kean.

    In quel caso Pinamonti potrebbe trasferirsi alla Viola per giocarsi un posto in attacco con Pellegrino.

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  • QUALE FUTURO PER LUCCA ED ESPOSITO?

    Entrambi, per motivi diversi, sono destinati a cambiare squadra entro la fine del calciomercato.

    Lucca lascerà il Napoli, anche se la squadra di Allegri attualmente non ha una vera alternativa ad Hojlund dopo la cessione di Lukaku e prima di liberare l'ex Udinese dovrà prendere necessariamente un'altra punta.

    Su Lucca, comunque, c'è sempre la Lazio, alla disperata ricerca di un attaccante dopo la clamorosa eliminazione in Coppa Italia contro il Mantova. Lui e Pinamonti sono in corsa per diventare il nuovo titolare in attacco dei biancocelesti se Icardi dovesse definitivamente sfumare.

    Sebastiano Esposito è in rotta totale col Cagliari dopo aver disertato il ritiro. Per lui si sono mossi sia club stranieri che italiani: dopo Atalanta e Como, un sondaggio lo ha fatto anche il Torino, ma solo se i sardi dovessero aprire al prestito.

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  • KEAN AL COMO PUO' SBLOCCARE TUTTO

    Molto dipenderà dall'eventuale cessione di Kean al Como, che potrebbe sbloccare alcuni incastri.

    Se il trasferimento dovesse formalizzarsi, allora la Fiorentina si butterebbe su Pinamonti e Lucca si troverebbe strada libera per poter andare alla Lazio.

    Nulla di concreto, al momento, ma nei prossimi giorni ci aspettiamo che questi nomi saranno protagonisti della chiusura di mercato.

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