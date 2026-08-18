Icardi sogno Lazio, Pinamonti via dal Sassuolo, Lucca ed Esposito cercano squadra, il Como non molla Kean: è il calciomercato degli attaccanti in Serie A

Entrambi, per motivi diversi, sono destinati a cambiare squadra entro la fine del calciomercato.

Lucca lascerà il Napoli, anche se la squadra di Allegri attualmente non ha una vera alternativa ad Hojlund dopo la cessione di Lukaku e prima di liberare l'ex Udinese dovrà prendere necessariamente un'altra punta.

Su Lucca, comunque, c'è sempre la Lazio, alla disperata ricerca di un attaccante dopo la clamorosa eliminazione in Coppa Italia contro il Mantova. Lui e Pinamonti sono in corsa per diventare il nuovo titolare in attacco dei biancocelesti se Icardi dovesse definitivamente sfumare.

Sebastiano Esposito è in rotta totale col Cagliari dopo aver disertato il ritiro. Per lui si sono mossi sia club stranieri che italiani: dopo Atalanta e Como, un sondaggio lo ha fatto anche il Torino, ma solo se i sardi dovessero aprire al prestito.