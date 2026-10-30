Icardi sogna ancora l’Inter: “Mi piacerebbe tornarci, ma li affronterei anche da avversario”

Mauro Icardi e l’Inter, un amore che non si è mai spento.
Nonostante il burrascoso addio del 2019, dopo la rottura con Luciano Spalletti, il centravanti di Rosario non ha mai smesso di tenere ai colori nerazzurri, con cui ha segnato 124 goal in 219 partite.
Intervistato da La Repubblica, Icardi ha poi ammesso di essersi pentito delle modalità con cui andò via da Milano e di sperare, ancora, in una chiamata dell’Inter, visto che al momento resta svincolato.
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