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Icardi InterGetty
Matteo Occhiuto

Icardi sogna ancora l’Inter: “Mi piacerebbe tornarci, ma li affronterei anche da avversario”

Serie A
Inter
M. Icardi

L’argentino è rimasto svincolato dopo la fine del suo rapporto con il Galatasaray: ci aveva pensato la Lazio ma non se n’è fatto nulla. E adesso spera nel vecchio amore.

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Mauro Icardi e l’Inter, un amore che non si è mai spento.

Nonostante il burrascoso addio del 2019, dopo la rottura con Luciano Spalletti, il centravanti di Rosario non ha mai smesso di tenere ai colori nerazzurri, con cui ha segnato 124 goal in 219 partite.

Intervistato da La Repubblica, Icardi ha poi ammesso di essersi pentito delle modalità con cui andò via da Milano e di sperare, ancora, in una chiamata dell’Inter, visto che al momento resta svincolato.

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  • ICARDI CORTEGGIA L’INTER

    L’argentino, al quotidiano, ha sottolineato di sperare nel ritorno all’Inter: “Tornare sarebbe speciale, il finale è stato doloroso e mi piacerebbe chiudere il cerchio in maniera diversa. Avrebbe, però, senso solo con una convinzione reciproca. Giocarci contro? Sarebbe emozionante, tornerebbero tanti ricordi. Ma darei il massimo, senza mancare di rispetto a nessuno”.

    Mauro, poi, ha spiegato di essersi pentito di alcune scelte: “Tornassi indietro cambierei come ho gestito alcuni momenti, soprattutto alla fine”.

  • DA QUANTO TEMPO È FERMO ICARDI

    Icardi è fermo dal termine della scorsa stagione. L’argentino, lo scorso luglio, ha visto terminare il suo rapporto con il Galatasaray, lasciando dopo quattro stagioni la Turchia. Da allora ci sono state alcune alcune trattative abbozzate con Betis e Lazio, ma niente poi di entrato nel concreto.

    "Il calcio mi manca" ha ammesso l'ex Inter e Samp al La Repubblica.

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  • LA SUA CARRIERA POST INTER

    Dopo l’addio all’Inter, Icardi ha giocato per tre anni nel PSG, totalizzando 92 presenze e 30 reti, vincendo 2 campionati francesi e 2 Coppe di Francia. Poi si è trasferito in Turchia, al Galatasaray: è diventato il miglior marcatore straniero dei giallorossi, con 77 centri in 134 apparizioni, trionfando per quattro volte nel torneo turco. 

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  • L’ADDIO BURRASCOSO

    La ferita aperta nella sua carriera, però, resta come detto, l’addio all’Inter, con la spaccatura con Spalletti che fu, in tal senso, decisiva. L’allenatore di Certaldo tolse la fascia a Mauro dopo le dichiarazioni dell’allora moglie Wanda Nara, con Icardi che, a quel punto, si rifiutò di prendere parte alla trasferta contro il Rapid Vienna, lamentando un problema al ginocchio. Da quel momento Icardi rimase fuori rosa, rientrando solo nel finale di campionato, per poi essere ceduto a settembre 2019. 

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