Icardi sogna ancora l’Inter: “Mi piacerebbe tornarci, ma li affronterei anche da avversario”

L’argentino, al quotidiano, ha sottolineato di sperare nel ritorno all’Inter: “Tornare sarebbe speciale, il finale è stato doloroso e mi piacerebbe chiudere il cerchio in maniera diversa. Avrebbe, però, senso solo con una convinzione reciproca. Giocarci contro? Sarebbe emozionante, tornerebbero tanti ricordi. Ma darei il massimo, senza mancare di rispetto a nessuno”.

Mauro, poi, ha spiegato di essersi pentito di alcune scelte: “Tornassi indietro cambierei come ho gestito alcuni momenti, soprattutto alla fine”.