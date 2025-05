Il messaggio di Ibrahimovic ai tifosi del Milan: "Non è stata la stagione che sognavamo: ci rialzeremo e torneremo più forti"

Il dirigente rossonero è tornato a dire la sua con un post su Instagram: "Avremo anche perso la battaglia, ma vedremo chi vincerà la guerra".

È stata una stagione tutt'altro che memorabile per il Milan che, nonostante la conquista di un trofeo, ha chiuso all'ottavo posto in classifica, rimanendo fuori dalle competizioni europee per la prossima stagione.

Quello che doveva essere l’anno della rinascita si è dunque rivelato ben al di sotto delle aspettative iniziali. Ora i rossoneri sono pronti a ripartire, affidandosi all’inserimento di Igli Tare come nuovo direttore sportivo e all’arrivo di Massimiliano Allegri in panchina.

A commentare questa annata deludente è intervenuto anche Zlatan Ibrahimovic che, dopo un lungo silenzio, ha pubblicato un messaggio su Instagram: "Un trofeo e una finale di coppa persa non sono abbastanza per un club come il nostro.”