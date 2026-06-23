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Ibrahimovic sul più grande di sempre non ha dubbi: "Pelé, Maradona, Cruyff... ma Messi è una categoria a parte"
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Il capitano dell'Argentina raggiunge un altro traguardo storico
Messi ha scritto un nuovo capitolo della sua carriera, guidando l’Argentina a una vittoria per 2-0 sull’Austria ai Mondiali 2026. I campioni in carica sono passati al turno eliminazione grazie a due reti del capitano. In apertura, l’attaccante dell’Inter Miami aveva fallito un rigore concesso dopo revisione VAR.
Reagendo da campione, ha segnato due volte e portato l’Albiceleste al successo. Con questa doppietta raggiunge 18 gol nei Mondiali, diventando il capocannoniere assoluto della competizione maschile. Una conferma della sua forma straordinaria dopo la tripletta all’esordio contro l’Algeria.
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Ibrahimovic dichiara chiuso il dibattito
L'ex attaccante di Barcellona e Milan, Ibrahimovic, ritiene che l'ultimo traguardo di Messi abbia chiuso il dibattito sul miglior calciatore della storia. Elogia anche la sua costanza ai massimi livelli da quasi vent'anni.
In un’intervista a FOX Sports ha dichiarato: «Non c’è più nulla da discutere. Se diventi il miglior marcatore della storia dei Mondiali, vinci il torneo, lo domini per generazioni e a 38 anni continui al massimo, che altro vuoi?
Passiamo anni a paragonarlo agli altri, ma nemmeno i grandi del passato eguagliano la completezza della sua carriera. Pelé, Maradona, Cruyff: tutti brillanti, ma i numeri, la longevità e i trofei di Messi lo pongono in una categoria a sé stante».
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Continua la serie di risultati da record
La doppietta di Messi contro l’Austria, dopo la tripletta all’Algeria, porta a cinque i suoi gol nelle prime due partite del torneo. Ibrahimovic ha commentato con ironia il proprio bilancio ai Mondiali.
«Cinque gol in due partite. Io ne ho zero in due Mondiali», ha aggiunto Ibrahimovic. «Sono felice per lui e spero continui così. Tra pochi giorni è il suo compleanno, lasciamolo godersi il momento: è incredibile, non ci sono parole.
«Si può parlare dell’Argentina come di una squadra affiatata, delle sue tattiche e del modo in cui controlla le partite, ma sembra esserci sempre una costante quando serve qualcosa di speciale: Lionel Messi.»
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L'Argentina si qualifica per la fase a eliminazione diretta
L’Argentina affronta la fase a eliminazione diretta con grande fiducia, dopo aver vinto le prime due partite e grazie alle prestazioni decisive di Messi. La sua forma sarà fondamentale ora che la competizione entra nel vivo. Con cinque gol già segnati e un nuovo record, tutti gli occhi sono su Messi: potrà continuare a guidare i campioni del mondo verso la finale e un altro trionfo in Coppa del Mondo?
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