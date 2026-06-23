La doppietta di Messi contro l’Austria, dopo la tripletta all’Algeria, porta a cinque i suoi gol nelle prime due partite del torneo. Ibrahimovic ha commentato con ironia il proprio bilancio ai Mondiali.

«Cinque gol in due partite. Io ne ho zero in due Mondiali», ha aggiunto Ibrahimovic. «Sono felice per lui e spero continui così. Tra pochi giorni è il suo compleanno, lasciamolo godersi il momento: è incredibile, non ci sono parole.

«Si può parlare dell’Argentina come di una squadra affiatata, delle sue tattiche e del modo in cui controlla le partite, ma sembra esserci sempre una costante quando serve qualcosa di speciale: Lionel Messi.»