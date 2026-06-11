Ibrahimovic show negli Stati Uniti: "Vogliono Zlatan, gli darò Zlatan. Sono senza filtri e non lavoro gratis. Messi o Ronaldo? Dico Zlatan... "

Zlatan Ibrahimovic torna a parlare.
Il senior advisor della proprietà americana del MilanRedBird si trova negli Stati Uniti, pronto a ottemperare il suo impegno previsto come opinionista di Fox Sports per i Mondiali che sono cominciati in Messico con la sfida inaugurale fra i padroni di casa e il Sudafrica.
L'ex attaccante svedese - soggetto a numerose contestazioni da parte della tifoseria rossonera nell'ultimo periodo di rivoluzione e di riorganizzazione dell'assetto societario in quel del club di Via Aldo Rossi - è stato ospite del Jimmy Kimmel Live di Jimmy Kimmel e ha rilasciato tutta una serie di dichiarazioni riguardante la sua prossima avventura professionale.
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