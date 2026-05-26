Ibrahimovic resta un punto fermo: lo svedese programma il futuro del Milan insieme a Cardinale, dal direttore sportivo all'allenatore Serie A Milan

I tifosi lo contestano ma Zlatan Ibrahimovic sarà un punto fermo nella ricostruzione del Milan pur senza ruoli dirigenziali. Lo svedese è l'uomo più ascoltato da Gerry Cardinale e avrà voce in capitolo su tutte le principali scelte.

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