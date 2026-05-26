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AC Milan v AC Monza - Trofeo BerlusconiGetty Images Sport
Lelio Donato

Ibrahimovic resta un punto fermo: lo svedese programma il futuro del Milan insieme a Cardinale, dal direttore sportivo all'allenatore

Serie A
Milan

I tifosi lo contestano ma Zlatan Ibrahimovic sarà un punto fermo nella ricostruzione del Milan pur senza ruoli dirigenziali. Lo svedese è l'uomo più ascoltato da Gerry Cardinale e avrà voce in capitolo su tutte le principali scelte.

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Fuori tutti tranne uno. Il giorno dopo la mancata qualificazione in Champions League al Milan è iniziata la rivoluzione.

RedBird ha infatti sollevato dall'incarico l'intero quadro dirigenziale, da Furlani a Tare passando per Moncada, oltre al tecnico Massimiliano Allegri.

Chi invece resta al suo posto e sembra destinato ad avere sempre più voce in capitolo sulle future scelte del Milan è Zlatan Ibrahimovic.

In realtà lo svedese è stato contestato apertamente dai tifosi rossoneri ma resta uno degli uomini più ascoltati da Gerry Cardinale.

  • L'UOMO DI FIDUCIA

    Ma perché Ibrahimovic è considerato intoccabile?

    L'ex attaccante non ha mai ricoperto alcun incarico dirigenziale all'interno del Milan, dunque non viene ritenuto direttamente responsabile del "fallimento inequivocabile" di questa stagione.

    Ibrahimovic è però un consigliere molto ascoltato dalla proprietà rossonera e adesso si sta muovendo direttamente per scegliere a chi affidare il nuovo corso del Milan.

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  • IRAOLA ALLENATORE? IL PREFERITO DI IBRAHIMOVIC

    Si partirà probabilmente dalla scelta del nuovo allenatore. Il favorito ad oggi è Andoni Iraola.

    Il tecnico basco, reduce dalla storica qualificazione europea alla guida del Bournemouth in Premier League, piace moltissimo proprio a Ibrahimovic che lo avrebbe incontrato in prima persona.

    E sarà lo svedese, insieme a Gerry Cardinale, a presentare il progetto a Iraola per convincerlo ad accettare la panchina del Milan.


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  • LA NUOVA DIRIGENZA

    Poi si passerà alla nomina del nuovo quadro dirigenziale che dovrebbe prevedere un amministratore delegato, un direttore sportivo e un direttore tecnico.

    Al momento in questo senso la coppia Cardinale-Ibrahimovic sta vagliando varie soluzioni. E molte di queste portano all'estero.

    Secondo quanto riporta 'Sky Sport', ad esempio, tra i profili seguiti ci sarebbe quello di Ian Ayre, attuale AD del Nashville in MLS. Campionato che Ibrahimovic conosce molto bene.

    Come direttore dell'area sportiva invece il nome giusto potrebbe essere quello di Lee Congerton, ex Al-Hilal e con alle spalle anche una breve esperienza all'Atalanta.

    In lista anche  Viktor Bezhani, già uomo di RedBird e attuale direttore sportivo del Tolosa dove lavorava a stretto contatto con Damien Comolli, oggi alla Juventus.

  • IL RUOLO DI IBRAHIMOVIC NEL MILAN

    In ogni caso, dopo aver contribuito alla definizione del nuovo organigramma, Ibrahimovic tornerà ad occuparsi anche delle sue attività non strettamente legate al Milan e alla galassia RedBird.

    Lo svedese, ad esempio, seguirà i Mondiali negli USA con Fox Sports e potrebbe fare un'incursione nel modo della boxe insieme a Tyson Fury.

    Ma, nonostante la forte contestazione dei tifosi nei suoi confronti, Ibrahimovic resterà al fianco di Gerry Cardinale e insieme a lui deciderà le prossime mosse della società rossonera: dalla scrivania alla panchina.

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