Fuori tutti tranne uno. Il giorno dopo la mancata qualificazione in Champions League al Milan è iniziata la rivoluzione.
RedBird ha infatti sollevato dall'incarico l'intero quadro dirigenziale, da Furlani a Tare passando per Moncada, oltre al tecnico Massimiliano Allegri.
Chi invece resta al suo posto e sembra destinato ad avere sempre più voce in capitolo sulle future scelte del Milan è Zlatan Ibrahimovic.
In realtà lo svedese è stato contestato apertamente dai tifosi rossoneri ma resta uno degli uomini più ascoltati da Gerry Cardinale.