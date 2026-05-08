I verdetti dell'ultima giornata di Serie B: Frosinone e Monza si giocano la promozione diretta, chi retrocede in Serie C

Il dato più sorprendente della stagione è che a una giornata dal termine non ci sia ancora nessuna squadra matematicamente retrocessa in Serie C.

Reggiana, Spezia e Pescara occupano l’ultimo posto a quota 34 punti e sono tutte ancora teoricamente vive.

La Reggiana di Bisoli ospiterà la Sampdoria e dovrà necessariamente vincere, sperando contemporaneamente nella sconfitta del Bari a Catanzaro e in una serie di risultati favorevoli sugli altri campi. Gli emiliani, infatti, sono sfavoriti negli scontri diretti con il Pescara e in equilibrio con lo Spezia.

All’’Adriatico’ andrà invece in scena lo scontro diretto tra Pescara e Spezia, con entrambe obbligate a vincere. Il pareggio condannerebbe di fatto entrambe. Il Pescara arriva alla sfida in un clima tesissimo dopo il K.O di Padova maturato nel recupero, preceduto dal rigore fallito dal giovane Russo, episodio che ha provocato forti contestazioni della tifoseria.

Lo Spezia di Luca D’Angelo, in ritiro a Tirrenia e in silenzio stampa, cerca invece un successo che potrebbe garantire almeno il playout, ma solo in caso di contemporanea sconfitta del Bari e mancata vittoria della Reggiana.

Il Bari resta dunque l’arbitro della corsa salvezza. I pugliesi saranno impegnati sul campo del Catanzaro e con un pareggio sarebbero certi almeno dei playout. Addirittura, secondo le combinazioni della classifica avulsa, una vittoria al “Ceravolo” potrebbe anche regalare la salvezza diretta se Empoli, Entella e Sudtirol chiudessero tutte a quota 40.

Empoli e Sudtirol, entrambe a 40 punti, cercano invece la permanenza diretta. I toscani di Caserta saranno impegnati contro il Monza, mentre il Sudtirol di Castori, reduce da tre sconfitte consecutive e senza vittorie da due mesi, ospiterà una Juve Stabia già sicura del settimo posto e con la testa ai playoff.

Anche la Virtus Entella, ferma a 39 punti, resta coinvolta. I liguri ospiteranno la Carrarese e potrebbero salvarsi direttamente solo vincendo e sperando in un passo falso di Empoli o Sudtirol.