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Antonio RaimondoFrosinone Calcio
Alessandro De Felice

I verdetti dell'ultima giornata di Serie B: Frosinone e Monza si giocano la promozione diretta, chi retrocede in Serie C

Serie B
Pescara vs Spezia
Pescara
Spezia
Catanzaro vs Bari
Catanzaro
Bari
Sudtirol vs Juve Stabia
Sudtirol
Juve Stabia
Venezia vs Palermo
Venezia
Palermo
AC Reggiana 1919 vs Sampdoria
AC Reggiana 1919
Sampdoria
Monza vs Empoli
Monza
Empoli
Virtus Entella vs Carrarese
Virtus Entella
Carrarese
Frosinone vs Mantova
Frosinone
Mantova
Avellino vs Modena
Avellino
Modena
Cesena vs Calcio Padova
Cesena
Calcio Padova

Secondo posto, ottava piazza playoff e corsa salvezza ancora aperti con sette squadre coinvolte nella lotta per evitare la Serie C: (quasi) tutto ancora aperto in Serie B a 90 minuti dal termine della regular season.

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La Serie B 2025/2026 si prepara a vivere un’ultima giornata da altissima tensione, con quasi tutti i verdetti ancora da assegnare.

Tutte le gare della 38ª giornata si giocheranno questa sera alle 20.30 in contemporanea e saranno decisive per promozione diretta, playoff, playout e retrocessione.

L’unica certezza è il Venezia già promosso in Serie A dopo il pareggio ottenuto a La Spezia e favorito anche dalla sconfitta del Monza a Mantova nella penultima giornata. Per il resto, quattordici squadre sono ancora coinvolte nella corsa ai rispettivi obiettivi.

  • FROSINONE-MONZA, SFIDA A DISTANZA PER LA SERIE A

    Il Frosinone di Massimiliano Alvini ha il destino nelle proprie mani. I ciociari, secondi con tre punti di vantaggio sul Monza, ospiteranno il Mantova in uno “Stirpe” annunciato tutto esaurito e avranno bisogno di un solo punto per conquistare la promozione diretta in Serie A.

    La formazione gialloblù si presenta invece all’ultima giornata con la miglior difesa del campionato e appena tre sconfitte subite.

    Il Monza di Paolo Bianco, invece, deve battere l’Empoli in casa e sperare contemporaneamente in una sconfitta del Frosinone. I brianzoli pagano il ko per 3-2 incassato a Mantova nell’ultimo turno, risultato che ha riaperto i giochi in vetta e favorito il sorpasso ciociaro.

    In caso di arrivo a pari punti, però, sarebbe il Frosinone a salire direttamente grazie agli scontri diretti favorevoli.


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  • PLAYOFF: PALERMO IN SEMIFINALE, CORSA APERTISSIMA PER L’8° POSTO

    La situazione playoff resta estremamente intricata. Palermo, Catanzaro, Modena e Juve Stabia hanno già conquistato matematicamente un posto.

    I rosanero di Filippo Inzaghi chiuderanno la regular season a Venezia già certi del quarto posto, mentre il Catanzaro sarà quinto, il Modena sesto e la Juve Stabia settima.

    Rimane invece apertissima la corsa all’ottava posizione. Avellino, Cesena e Mantova sono appaiate a quota 46 punti, con Carrarese e Sampdoria ancora in corsa a quota 44.

    In caso di arrivo a pari punti tra Avellino, Cesena e Mantova sarebbero gli irpini ad avere la meglio, mentre in un clamoroso scenario con cinque squadre a 47 punti sarebbe il Cesena a qualificarsi.

    L’Avellino di Ballardini ospiterà un Modena già sicuro del sesto posto e concentrato sul preliminare playoff contro la Juve Stabia. Il Cesena, che secondo le ricostruzioni ha perso terreno dopo l’arrivo in panchina di Ashley Cole al posto di Mignani, affronterà un Padova già salvo. Il Mantova, invece, sarà di scena a Frosinone dopo aver conquistato la permanenza in categoria grazie al successo sul Monza.


    Anche la Sampdoria mantiene una speranza matematica. I blucerchiati di Attilio Lombardo, già salvi dopo l’1-0 sul Sudtirol, devono vincere a Reggio Emilia e sperare nelle contemporanee sconfitte di Avellino, Cesena e Mantova.


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  • ZONA SALVEZZA: 7 SQUADRE COINVOLTE

    Il dato più sorprendente della stagione è che a una giornata dal termine non ci sia ancora nessuna squadra matematicamente retrocessa in Serie C.

    Reggiana, Spezia e Pescara occupano l’ultimo posto a quota 34 punti e sono tutte ancora teoricamente vive.

    La Reggiana di Bisoli ospiterà la Sampdoria e dovrà necessariamente vincere, sperando contemporaneamente nella sconfitta del Bari a Catanzaro e in una serie di risultati favorevoli sugli altri campi. Gli emiliani, infatti, sono sfavoriti negli scontri diretti con il Pescara e in equilibrio con lo Spezia.

    All’’Adriatico’ andrà invece in scena lo scontro diretto tra Pescara e Spezia, con entrambe obbligate a vincere. Il pareggio condannerebbe di fatto entrambe. Il Pescara arriva alla sfida in un clima tesissimo dopo il K.O di Padova maturato nel recupero, preceduto dal rigore fallito dal giovane Russo, episodio che ha provocato forti contestazioni della tifoseria.

    Lo Spezia di Luca D’Angelo, in ritiro a Tirrenia e in silenzio stampa, cerca invece un successo che potrebbe garantire almeno il playout, ma solo in caso di contemporanea sconfitta del Bari e mancata vittoria della Reggiana.

    Il Bari resta dunque l’arbitro della corsa salvezza. I pugliesi saranno impegnati sul campo del Catanzaro e con un pareggio sarebbero certi almeno dei playout. Addirittura, secondo le combinazioni della classifica avulsa, una vittoria al “Ceravolo” potrebbe anche regalare la salvezza diretta se Empoli, Entella e Sudtirol chiudessero tutte a quota 40.

    Empoli e Sudtirol, entrambe a 40 punti, cercano invece la permanenza diretta. I toscani di Caserta saranno impegnati contro il Monza, mentre il Sudtirol di Castori, reduce da tre sconfitte consecutive e senza vittorie da due mesi, ospiterà una Juve Stabia già sicura del settimo posto e con la testa ai playoff.

    Anche la Virtus Entella, ferma a 39 punti, resta coinvolta. I liguri ospiteranno la Carrarese e potrebbero salvarsi direttamente solo vincendo e sperando in un passo falso di Empoli o Sudtirol.

  • PLAYOFF E PLAYOUT: REGOLAMENTO, COME FUNZIONA E DATE

    La Lega Serie B ha già ufficializzato le date degli spareggi. I playout si giocheranno il 15 e il 22 maggio alle ore 20. L’andata sarà disputata sul campo della diciassettesima classificata, il ritorno su quello della sedicesima.

    In caso di parità complessiva si salverà la squadra meglio piazzata in regular season, mentre supplementari ed eventuali rigori scatteranno soltanto se le due squadre avranno chiuso il campionato a pari punti.

    Diverso il regolamento dei playoff. Nei turni preliminari, disputati in gara secca sul campo della meglio classificata, in caso di parità dopo i supplementari passerà il turno la squadra con il miglior piazzamento in campionato, senza calci di rigore.

    Anche semifinali e finale prevedono il vantaggio della classifica, eccezion fatta per l’eventuale finale tra Palermo e Monza, che in caso di arrivo a pari punti nella doppia sfida verrebbe decisa da supplementari e rigori.

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