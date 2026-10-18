"I tifosi devono saperlo", la rivelazione di Amorim sul perché Estupinan è rimasto al Milan: "Lo volevano in tanti, io ho detto no"

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Alcuni tifosi forse non vorrebbero più vederlo con la maglia del Milan. Di certo è uno dei più criticati quando le cose non vanno, ma se Pervis Estupinan è rimasto in rossonero c'è un motivo. Ed è il più importante.
L'esterno gode della massima fiducia da parte di Ruben Amorim, che dopo la gara contro l'Atalanta si è assunto pubblicamente la responsabilità della sua permanenza.
Secondo quanto dichiarato dal tecnico infatti Estupinan aveva molte offerte. Ad opporsi alla sua cessione è stato però proprio Amorim che ora chiede a tutti di stare vicino al giocatore.