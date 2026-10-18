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AC Milan v US Lecce - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Lelio Donato

"I tifosi devono saperlo", la rivelazione di Amorim sul perché Estupinan è rimasto al Milan: "Lo volevano in tanti, io ho detto no"

Serie A
Milan
Milan vs Atalanta
Atalanta

L'esterno è spesso tra i giocatori del Milan più criticati dai tifosi ma Ruben Amorim lo difende e rivela un retroscena: "In estate tanti club volevano Estupinan, avevamo una lista, ma io ho detto no".

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Alcuni tifosi forse non vorrebbero più vederlo con la maglia del Milan. Di certo è uno dei più criticati quando le cose non vanno, ma se Pervis Estupinan è rimasto in rossonero c'è un motivo. Ed è il più importante.

L'esterno gode della massima fiducia da parte di Ruben Amorim, che dopo la gara contro l'Atalanta si è assunto pubblicamente la responsabilità della sua permanenza.

Secondo quanto dichiarato dal tecnico infatti Estupinan aveva molte offerte. Ad opporsi alla sua cessione è stato però proprio Amorim che ora chiede a tutti di stare vicino al giocatore.

  • LA RIVELAZIONE SU ESTUPINAN

    "È un giocatore che ha giocato in Premier League e vi posso garantire che a fine mercato avevamo una lista di club che lo volevano. Ma io ho detto di no.

    Quindi voglio che i tifosi sappiano che è stata una mia responsabilità: sta giocando perché sono io a scegliere Estupinan, perché credo in lui e sono convinto che sarà davvero importante per la nostra squadra" ha dichiarato Amorim in conferenza stampa dopo Milan-Atalanta.

  • LA RICHIESTA DI AMORIM

    L'allenatore rossonero ha quindi lanciato una sorta di appello ai tifosi del Milan: ""Anche in altri club succede che a volte ai tifosi non piacciano troppo certi giocatori. Dobbiamo aiutare Estupinan, dobbiamo aiutare i tifosi a capire chi è Estupinan: e posso assicurarvi che Estupinan lavora davvero duramente".

    Amorim ha poi proseguito: "Dobbiamo semplicemente aiutare Estupinan, perché siamo una squadra: se uno dei nostri compagni soffre per questo, tutta la squadra soffre con lui e gli sta accanto".

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  • I NUMERI DI ESTUPINAN

    La fiducia di Ruben Amorim nei confronti di Estupinan d'altronde è certificata dai numeri.

    In questo inizio di stagione il tecnico ha spesso schierato titolare l'ecuadoriano. Per l'esattezza sono cinque le presenze dal 1' nelle prime sette giornate di campionato.

    Estupinan è stato utilizzato sia come terzino sinistro di una difesa a quattro che come esterno mancino a tutta fascia. A dire la verità senza mai brillare.

    Non era andata benissimo neppure la scorsa stagione, la prima di Estupinan al Milan, con l'unico squillo del goal decisivo nel derby contro l'Inter e la titolarità persa presto in favore di Bartesaghi.

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