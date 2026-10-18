"I tifosi devono saperlo", la rivelazione di Amorim sul perché Estupinan è rimasto al Milan: "Lo volevano in tanti, io ho detto no"

"È un giocatore che ha giocato in Premier League e vi posso garantire che a fine mercato avevamo una lista di club che lo volevano. Ma io ho detto di no.

Quindi voglio che i tifosi sappiano che è stata una mia responsabilità: sta giocando perché sono io a scegliere Estupinan, perché credo in lui e sono convinto che sarà davvero importante per la nostra squadra" ha dichiarato Amorim in conferenza stampa dopo Milan-Atalanta.