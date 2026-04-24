I tempi di recupero per Yamal: ci sarà ai Mondiali, ma potrebbe saltare alcune partite

Per diverse ore il timore che Yamal potesse saltare i prossimi Mondiali è stato più che concreto, fortunatamente però il torneo che si giocherà a partire dal prossimo 11 giugno in Messico, Stati Uniti e Canada, non perderà quella che non può non essere considerata una delle sue stelle più attese.

Come è noto, il gioiello del Barcellona ha riportato un grave infortunio muscolare nel corso dell'ultimo match di Liga contro il Celta Vigo mentre calciava il rigore che poi ha trasformato regalando tre pesanti punti alla sua squadra in ottica titolo.

Un titolo che i blaugrana dovranno conquistarsi senza poter contare sull'apporto proprio di Yamal nelle ultime sei partite (Clasico compreso), visto che la sua stagione è da considerarsi già conclusa.