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Lamine Yamal Barcelona HICGetty Images
Leonardo Gualano

I tempi di recupero per Yamal: ci sarà ai Mondiali, ma potrebbe saltare alcune partite

Coppa del Mondo
Spagna

Lamine Yamal, salvo clamorosi contrattempi, prenderà parte ai Mondiali nonostante il grave infortunio muscolare: potrebbe non esordire nella prima partita.

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Per diverse ore il timore che Yamal potesse saltare i prossimi Mondiali è stato più che concreto, fortunatamente però il torneo che si giocherà a partire dal prossimo 11 giugno in Messico, Stati Uniti e Canada, non perderà quella che non può non essere considerata una delle sue stelle più attese.

Come è noto, il gioiello del Barcellona ha riportato un grave infortunio muscolare nel corso dell'ultimo match di Liga contro il Celta Vigo mentre calciava il rigore che poi ha trasformato regalando tre pesanti punti alla sua squadra in ottica titolo.

Un titolo che i blaugrana dovranno conquistarsi senza poter contare sull'apporto proprio di Yamal nelle ultime sei partite (Clasico compreso), visto che la sua stagione è da considerarsi già conclusa.

  • YamalGetty Images

    RECUPERA PER I MONDIALI

    Subito dopo l'infortunio occorso contro il Celta Vigo, sono stati in molti a temere che Lamile Yamal potesse non prendere parte ai prossimi Mondiali.

    A tranquillizzare tutti ci ha pensato il Barcellona con la nota con la quale ha reso nota l'esatta entità dell'infortunio riportato.

    "Gli esami hanno confermato che Lamine Yamal ha riportato una lesione al bicipite femorale della gamba sinistra.

    Il giocatore si sottoporrà ad un trattamento conservativo. Lamine Yamal salterà il resto della stagione ed è previsto che possa essere disponibile per i Mondiali".

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  • I TEMPI DI RECUPERO

    Il Barcellona non ha reso noti quali sono i tempi di recupero necessari per rivedere Lamine Yamal in campo ma, secondo quanto riportato da "Mundo Deportivo", un infortunio del genere richiede uno stop che va dal mese e mezzo ai due mesi.

    Questo vuol dire che il campione spagnolo potrà prendere parte ai Mondiali, ma potrebbe essere costretto a saltare alcune partite.

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  • IL MIGLIORE DEI CASI

    Considerando il fatto che la Spagna farà il suo esordio ai Mondiali il prossimo 15 giugno affrontando Capo Verde, Lamine Yamal potrebbe avere a disposizione il tempo necessario, ovvero 52 giorni, per recuperare ed essere a disposizione fin dalla prima partita.

    Si tratta, in termini di tempistiche, del migliore dei casi possibili, ma non è escluso che il gioiello del Barcellona possa fare il suo esordio ai Mondiali a torneo già inoltrato.

  • Lamine Yamal Gavi Barcelona 2025-26Getty

    POTREBBE SALTARE DUE PARTITE

    Come spiegato da "Mondo Deportivo", prendendo in considerazione l'ipotesi più prudente e dunque quella di tempi di recupero stimati in due mesi, Yamal potrebbe saltare le prime due partite dei Mondiali.

    Non recupererebbe infatti in tempo per le sfide contro Capo Verde ed Arabia Saudita (21 giugno), per tornare invece a disposizione per l'ultima partita che la Spagna affronterà nella fase a gironi: quella contro l'Uruguay in programma il successivo 27 giugno.

    Tutto dipenderà dell'evoluzione della situazione e da come Yamal riuscirà a recuperare. Barcellona e Federazione calcistica spagnola, dovranno collaborare mentre il giocatore seguirà il protocollo stabilito dallo staff medico del club blaugrana.

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