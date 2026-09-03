"I soldi non sono così importanti", la nuova filosofia di Frattesi: "L'ultimo anno sono stato male anche di testa"

Frattesi ha messo le cose in chiaro, parlando dell'esperienza all'Inter e, soprattutto, dell'ultimo anno.

"Dopo l'ultimo anno difficile questo è il posto giusto per rilanciarmi. La Lazio è una piazza importante, bisogna ambire al massimo. L'ultimo anno sono stato male anche di testa".

Un concetto che aveva già espresso nella lettera dedicata ai tifosi nerazzurri, al momento del suo addio.

"Purtroppo, dopo quella maledetta finale, qualcosa in me è cambiato ed è giusto che rimanga all’Inter solo chi può dare il 101%", aveva scritto riferendosi alla partita contro il Bayern Monaco in cui Simone Inzaghi non lo aveva fatto scendere in campo".