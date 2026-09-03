"I soldi non sono così importanti", la nuova filosofia di Frattesi: "L'ultimo anno sono stato male anche di testa"

Sorridente, più leggero: Davide Frattesi si presenta così in sala stampa per presentarsi alla Lazio. Ai microfoni, però: perché in campo lo ha già fatto segnando due reti nelle prime due giornate di Serie A.
Un impatto, quello avuto con i biancocelesti, che ha colpito tutti e ha fatto intendere che, sì, lasciare l'Inter, per quanto doloroso, era necessario: insomma, a Milano non avrebbe potuto esprimersi più di quanto fatto. A Roma sì.
Lo ha sottolineato anche in conferenza stampa, parlando anche di quello che ha capito in relazione ai... soldi. Non così importanti.