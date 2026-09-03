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Frattesi Bologna LazioGetty Images
Antonio Torrisi

"I soldi non sono così importanti", la nuova filosofia di Frattesi: "L'ultimo anno sono stato male anche di testa"

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Il centrocampista si presenta alla Lazio: "Dopo l'ultimo anno difficile questo è il posto giusto per rilanciarmi".

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Sorridente, più leggero: Davide Frattesi si presenta così in sala stampa per presentarsi alla Lazio. Ai microfoni, però: perché in campo lo ha già fatto segnando due reti nelle prime due giornate di Serie A.

Un impatto, quello avuto con i biancocelesti, che ha colpito tutti e ha fatto intendere che, sì, lasciare l'Inter, per quanto doloroso, era necessario: insomma, a Milano non avrebbe potuto esprimersi più di quanto fatto. A Roma sì.

Lo ha sottolineato anche in conferenza stampa, parlando anche di quello che ha capito in relazione ai... soldi. Non così importanti.

  • COSA HA DETTO FRATTESI SULL'INTER

    Frattesi ha messo le cose in chiaro, parlando dell'esperienza all'Inter e, soprattutto, dell'ultimo anno.

    "Dopo l'ultimo anno difficile questo è il posto giusto per rilanciarmi. La Lazio è una piazza importante, bisogna ambire al massimo. L'ultimo anno sono stato male anche di testa".

    Un concetto che aveva già espresso nella lettera dedicata ai tifosi nerazzurri, al momento del suo addio.

    "Purtroppo, dopo quella maledetta finale, qualcosa in me è cambiato ed è giusto che rimanga all’Inter solo chi può dare il 101%", aveva scritto riferendosi alla partita contro il Bayern Monaco in cui Simone Inzaghi non lo aveva fatto scendere in campo".

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  • LA NUOVA FILOSOFIA DI FRATTESI

    Poi ha parlato del suo rapporto con i soldi, cambiato.

    "Ho capito che poi alla fine i soldi non sono così importanti: uno non è che guadagna due euro l'ora, ma nella vita non è fondamentale solo il guadagno. Cambierei tutto ciò che ho in banca per rivedere mia nonna cinque minuti".

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  • FRATTESI E IL RAPPORTO CON GATTUSO

    Davide Frattesi, in conferenza stampa, ha parlato anche del rapporto con Gennaro Gattuso, che lo ha voluto alla Lazio.

    "Con Gattuso c'è un rapporto che si è creato in Nazionale", ha raccontato in conferenza stampa. "Mi ha detto che mi sarebbe venuto a prendere se non avessi accettato: a uno come lui una mano la si dà sempre, con lui andrei in guerra".

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