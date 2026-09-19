I segreti del Cagliari di Pisacane, sardi mai così bene dai tempi dello Scudetto: difesa di ferro, Daniel Maldini decisivo

Oltre a Maldini nel giro azzurro è entrato ufficialmente anche Alessandro Romano, che fin qui aveva giocato con la Svizzera nelle selezioni giovanili.

Il centrocampista, arrivato questa estate dalla Roma, si sta mettendo in luce e su di lui Pisacane dopo Udinese-Cagliari ha speso parole importanti a 'Sky Sport'.

"Alessandro non si rende nemmeno conto di quanto sia forte. Mi ricorda Strootman, ma credo abbia un impatto ancora maggiore dal punto di vista fisico.

Deve giocare tanto, anche se commette degli errori, perché ha bisogno di fare esperienza e continuare il suo percorso di crescita. Rispetto a Palestra, che qualche errore lo ha commesso, mi sembra un giocatore ancora più maturo" ha detto Pisacane.