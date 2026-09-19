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Atalanta BC v Cagliari Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Lelio Donato

I segreti del Cagliari di Pisacane, sardi mai così bene dai tempi dello Scudetto: difesa di ferro, Daniel Maldini decisivo

Serie A
Cagliari
Udinese vs Cagliari
Udinese

Il Cagliari ha vinto quattro delle prime cinque partite di campionato come nella stagione 1969/70, quando chiuse al primo posto. Il trascinatore è Daniel Maldini: nessuno decisivo quanto lui in Serie A.

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Il Como si sta confermando, Lazio e Frosinone sono partite benissimo ma la vera grande sorpresa di questo inizio di campionato è sicuramente il Cagliari.

La formazione allenata da Fabio Pisacane dopo cinque giornate ha perso solo una volta, contro l'Inter campione d'Italia e peraltro di misura.

Per il resto sono arrivate quattro vittorie su quattro. L'ultima delle quali su un campo mai facile come quello di Udine. E ancora una volta il grande protagonista è stato Daniel Maldini, non a caso convocato da Roberto Mancini in Nazionale.

Ma quali sono i segreti di un Cagliari che viaggia sullo stesso ritmo dell'unico storico Scudetto?

  • DANIEL MALDINI DECISIVO

    Partiamo proprio da Daniel Maldini, reduce da una stagione tra Atalanta e Lazio piuttosto deludente.

    I suoi tre goal consecutivi nelle ultime tre gare di campionato contro Lecce, Atalanta e Udinese hanno portato nove punti.

    Nessun altro giocatore ha fatto meglio di Maldini, che a 24 anni sembra finalmente in rampa di lancio.

    Roberto Mancini ha così deciso di convocarlo per i prossimi impegni della Nazionale nonostante le recenti polemiche in seguito al ritiro della patente dopo un incidente stradale avvenuto a Milano.

    Daniel Maldini d'altronde ha già segnato più dell'anno scorso, quando aveva realizzato appena due reti. Ed è solo a -1 dalla sua migliore stagione a Monza. Nel 2023/24 infatti aveva segnato quattro goal.

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  • DIFESA DI FERRO

    Se in attacco ci pensa Daniel Maldini, il Cagliari deve l'ottima classifica attuale anche se non soprattutto grazie a una solidità difensiva impressionante.

    La formazione di Pisacane ha infatti subito appena due reti nelle prime cinque giornate di Serie A a fronte dei soli cinque goal segnati.

    Il Cagliari ha dunque mantenuto la porta inviolata già tre volte in questo campionato, vincendo sempre per 1-0.

    Mentre le uniche squadre a bucare Caprile, anche lui spesso tra i migliori dei sardi, sono state l'Inter e l'Atalanta. Ma se contro i campioni d'Italia è arrivata una sconfitta, a Bergamo invece il Cagliari è comunque riuscito a vincere la partita.

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  • LA CRESCITA DI ROMANO

    Oltre a Maldini nel giro azzurro è entrato ufficialmente anche Alessandro Romano, che fin qui aveva giocato con la Svizzera nelle selezioni giovanili.

    Il centrocampista, arrivato questa estate dalla Roma, si sta mettendo in luce e su di lui Pisacane dopo Udinese-Cagliari ha speso parole importanti a 'Sky Sport'.

    "Alessandro non si rende nemmeno conto di quanto sia forte. Mi ricorda Strootman, ma credo abbia un impatto ancora maggiore dal punto di vista fisico.

    Deve giocare tanto, anche se commette degli errori, perché ha bisogno di fare esperienza e continuare il suo percorso di crescita. Rispetto a Palestra, che qualche errore lo ha commesso, mi sembra un giocatore ancora più maturo" ha detto Pisacane.

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  • NUMERI DA SCUDETTO

    I numeri del Cagliari nelle prime cinque giornate di campionato sono impressionati e autorizzano a sognare.

    Come riporta Opta infatti era dalla stagione 1969/70, quella dello storico e unico Scudetto, che il Cagliari non riusciva a vincere quattro delle prime cinque partite in campionato.

    Per fare un paragone l'anno scorso, dopo lo stesso numero di gare, il Cagliari aveva esattamente la metà dei punti (6) e avrebbe vinto solo quattro volte in tutto il girone d'andata.

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  • LA MANO DI PISACANE

    Non c'è dubbio infine che sul cammino sorprendente del Cagliari in questo avvio di campionato ci sia la mano del suo allenatore.

    Fabio Pisacane viene inizialmente scelto dalla società sarda per guidare la formazione Primavera con cui vince una Coppa Italia.

    Nell'estate 2025 è stato promosso in Prima squadra. Una scelta che si sta rivelando sempre più azzeccata.

    Pisacane è capace di adattarsi agli avversari e nella scorsa stagione ha ottenuto una salvezza piuttosto tranquilla, tanto da meritarsi il rinnovo fino al 30 giugno 2028.