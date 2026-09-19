I segreti del Cagliari di Pisacane, sardi mai così bene dai tempi dello Scudetto: difesa di ferro, Daniel Maldini decisivo

Il Como si sta confermando, Lazio e Frosinone sono partite benissimo ma la vera grande sorpresa di questo inizio di campionato è sicuramente il Cagliari.
La formazione allenata da Fabio Pisacane dopo cinque giornate ha perso solo una volta, contro l'Inter campione d'Italia e peraltro di misura.
Per il resto sono arrivate quattro vittorie su quattro. L'ultima delle quali su un campo mai facile come quello di Udine. E ancora una volta il grande protagonista è stato Daniel Maldini, non a caso convocato da Roberto Mancini in Nazionale.
Ma quali sono i segreti di un Cagliari che viaggia sullo stesso ritmo dell'unico storico Scudetto?