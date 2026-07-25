I rischi della costruzione dal basso, la scossa di Chukwueze e i goal di Camarda, Pavlovic in difficoltà: cosa ha detto Celtic-Milan

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La prima amichevole del nuovo Milan è terminata in parità: 2-2 contro il Celtic.
I rossoneri, dopo essere andati sotto di due reti nel primo tempo, hanno rimontato nel giro di cinque minuti all'inizio della ripresa grazie alla doppietta di Camarda.
Ma quali sono stati i segnali per Amorim? Cosa ha funzionato e cosa meno nel Milan contro il Celtic? Analizziamo nel dettaglio la prova della squadra rossonera.