Goal.com
Live€50
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Celtic v AC Milan - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Lelio Donato

I rischi della costruzione dal basso, la scossa di Chukwueze e i goal di Camarda, Pavlovic in difficoltà: cosa ha detto Celtic-Milan

Amichevoli dei club
Milan
Celtic vs Milan
Celtic

Il Milan cerca di seguire le indicazioni di Amorim ma rischia ancora troppo con la costruzione dal basso, segnali positivi dall'ingresso di Chukwueze. Convincono soprattutto i giovanissimi Comotto e Camarda.

Pubblicità


50 € di bonus
etoro logo

50€ in asset con investimento min. di 100€

Per maggiorenni, solo nuovi clienti. 

Per richiederlo:

  1. Crea un account su eToro.
  2. Deposita 100 €.
  3. Ricevi 50 € in asset.

Consulta i Termini e Condizioni.

Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.

Ricevi50 €


La prima amichevole del nuovo Milan è terminata in parità: 2-2 contro il Celtic.

I rossoneri, dopo essere andati sotto di due reti nel primo tempo, hanno rimontato nel giro di cinque minuti all'inizio della ripresa grazie alla doppietta di Camarda.

Ma quali sono stati i segnali per Amorim? Cosa ha funzionato e cosa meno nel Milan contro il Celtic? Analizziamo nel dettaglio la prova della squadra rossonera.

  • LA COSTRUZIONE DAL BASSO

    L'indicazione di Ruben Amorim è stata chiarissima fin da subito.

    Il suo Milan deve imporre il proprio gioco e per farlo il tecnico chiede di fare partire l'azione dal basso nel modo più pulito possibile.

    Per farlo però servono difensori dotati di una buona tecnica. Ecco perché, ad esempio, Amorim ha fortemente voluto l'acquisto di Gila che contro il Celtic è partito dalla panchina.

    In caso contrario si rischia di incorrere in gravi errori che possono compromettere la qualità dell'azione e soprattutto costare molto dietro.

    • Pubblicità

  • PAVLOVIC E TOMORI IN DIFFICOLTÀ

    Dicevamo della difesa, appunto. Reparto che è andato in grande difficoltà contro il Celtic.

    Amorim ha schierato Gabbia centrale con Tomori sulla destra e Pavlovic dall'altro lato. Proprio i due braccetti hanno però molto sofferto.

    L'inglese si è fatto superare troppo facilmente in velocità un paio di volte mentre il secondo ha palesato evidenti limiti tecnici quando si tratta di impostare l'azione.

    Tomori peraltro viene dato in partenza anche perché il suo contratto scade tra dodici mesi.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • SEGNALI POSITIVI DA COMOTTO

    In un test molto difficile per tanti, tra i pochi a dare qualche segnale positivo c'è sicuramente Christian Comotto.

    Il giovanissimo centrocampista rossonero, fresco di rinnovo col Milan, è stato schierato nei due di centrocampo da Amorim accanto a Samuele Ricci.

    Comotto ha interpretato bene il ruolo che gli è stato affidato dal tecnico portoghese ovvero cercare di pressare alto per recuperare velocemente il pallone e proporsi in avanti.

    Suo anche uno dei rarissimi tentativi di conclusione verso la porta avversaria da parte del Milan.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google

  • LA SCOSSA DI CHUKWUEZE, I GOAL DI CAMARDA

    I segnali migliori per Amorim sono arrivati sicuramente nel secondo tempo, soprattutto grazie ai cambi.

    Decisivo è stato infatti il diciottenne Francesco Camarda che, poche ore dopo il rinnovo fino al 2031, ha siglato una doppietta contro il Celtic.

    L'attaccante ha conquistato e realizzato il rigore del momentaneo 1-2 in avvio di ripresa prima di segnare il goal del pareggio di testa su assist di Chukwueze.

    Il nigeriano, rientrato dal prestito, sembra destinato a restare nella rosa con Amorim che vorrebbe schierarlo come esterno a tutta fascia sulla destra dove contro il Celtic ha mandato segnali incoraggianti.

    Amorim intanto ha blindato Camarda: "Quest'anno rimarrà con noi".

  • Pubblicità
    Pubblicità
Premiership
Celtic crest
Celtic
CEL
Dundee FC crest
Dundee FC
DUF
Amichevoli dei club
Milan crest
Milan
MIL
Inter crest
Inter
INT