I prossimi obiettivi di mercato del Milan dopo Gonçalo Ramos: vertice Cardinale-Amorim a Lisbona, chi può arrivare in rossonero

Gonçalo Ramos sarà solo il primo colpo di un'estate in cui il Milan deve ricostruire la rosa dopo la delusione del mancato accesso alla prossima Champions League. In casa rossonera si sta progettando il futuro, con al centro la figura del nuovo allenatore Ruben Amorim, che arriverà in Italia il prossimo 6 luglio.

A dimostrazione della centralità del tecnico portoghese nel progetto, sabato 27 giugno è andato in scena un vertice a Lisbona tra Gerry Cardinale, Amorim, Hendrik Almstadt (direttore del player trading) e Bobby Gardiner (direttore della Football Intelligence). Sono loro quattro che hanno scelto di puntare su Ramso e sempre loro che hanno fatto il punto, in un incontro durato quattro ore come scrive La Gazzetta dello Sport, sui prossimi passi da muovere nel mercato rossonero.

Ci sono i potenziali obiettivi, come Hjulmand, Antonio Silva e Casadò, ma anche le cessioni da realizzare e i big, come Maignan e Rabiot, da confermare per ambire alle posizioni di vertice in Serie A.