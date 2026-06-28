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Amorim Milan GOAL ItaliaGetty GOAL
Redazione Goal

I prossimi obiettivi di mercato del Milan dopo Gonçalo Ramos: vertice Cardinale-Amorim a Lisbona, chi può arrivare in rossonero

Calciomercato
Milan
Serie A

Vertice a Lisbona tra Amorim, Cardinale, Almstadt e Gardiner: ancora 2-3 colpi per i rossoneri, che devono pensare anche alle cessioni.

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Gonçalo Ramos sarà solo il primo colpo di un'estate in cui il Milan deve ricostruire la rosa dopo la delusione del mancato accesso alla prossima Champions League. In casa rossonera si sta progettando il futuro, con al centro la figura del nuovo allenatore Ruben Amorim, che arriverà in Italia il prossimo 6 luglio.

A dimostrazione della centralità del tecnico portoghese nel progetto, sabato 27 giugno è andato in scena un vertice a Lisbona tra Gerry Cardinale, Amorim, Hendrik Almstadt (direttore del player trading) e Bobby Gardiner (direttore della Football Intelligence). Sono loro quattro che hanno scelto di puntare su Ramso e sempre loro che hanno fatto il punto, in un incontro durato quattro ore come scrive La Gazzetta dello Sport, sui prossimi passi da muovere nel mercato rossonero.

Ci sono i potenziali obiettivi, come Hjulmand, Antonio Silva e Casadò, ma anche le cessioni da realizzare e i big, come Maignan e Rabiot, da confermare per ambire alle posizioni di vertice in Serie A.

  • IL RUOLO DI AMORIM

    Il gruppo di lavoro rossonero ha proseguito i confronti e le valutazioni sulla rosa. Amorim, che prenderà contatto con la squadra a metà luglio in occasione dell'inizio del ritiro, vuole vedere con i suoi occhi i calciatori prima di procedere con nuovi innesti, anche se le priorità del Milan dovrebbero comunque essere un difensore centrale e un centrocampista, con Fofana e Loftus-Cheek dati in uscita.

    Intanto, in attesa di vederli sul campo, l'allenatore sta studiando i dati e i numeri dell'anno scorso per cominciare a farsi un'idea sui calciatori che avrà a disposizione il prossimo 13 luglio, data di inizio del ritiro.

    La figura di Amorim è centrale. La scelta di Lisbona come luogo del vertice, a cui ha partecipato anche Cardinale, che, come aveva annunciato, seguirà in prima persona ogni sviluppo futuro, è un elemento importante.

    L'allenatore sarà coinvolto in ogni scelta: sia lui che Cardinale, come si legge, sono convinti che a questo Milan basti solo qualche rinforzo per essere competitivo.

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  • IL PUNTO SULLE CESSIONI

    Il futuro del Milan passerà anche dalla conferma di alcuni big. La volontà dei rosssoneri sarebbe quella trattenere i calciatori chiave, ritenuti dei perni per Amorim. Il tecnico ha già chiamato Maignan e Rabiot per presentare loro il progetto e convincerli a restare al netto delle voci, rispettivamente, sul Chelsea e su un possibile interessamento del Napoli, dove c'è Massimiliano Allegri. In uscita ci sono Loftus-Cheek e Fofana, mentre Pulisic dovrebbe rimanere a Milanello.

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  • LA LISTA DEGLI ACQUISTI

    Non è facile capire i nomi su cui lavora il Milan che, come dimostrato con Gonçalo Ramos, si muove con la massima riservatezza. Ci sono indiscrezioni, però, sulle intenzioni di rossoneri, che in difesa puntano su Antonio Silva, difensore che il Benfica valuta intorno ai 20 milioni.

    Per il centrocampo è forte il nome di Morten Hjulmand, 27enne dello Sporting su cui, però, c'è la concorrenza dell'Atletico Madrid. Attenzione, poi, in difesa anche al nome di Marc Casadò, centrocampista classe 2003 in forza al Barcellona. Secondo il Corriere dello Sport, poi, i rossoneri sarebbero interessati anche ad Alajbegovic, talento 18enne che piacerebbe molto a Ibrahimovic.