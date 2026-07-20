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World Cup winners + losers GFXGetty/GOAL
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I promossi e i bocciati dei Mondiali 2026: Messi e Mbappé brillano, la Spagna domina in difesa, il triste epilogo di Cristiano Ronaldo e Neymar, Pulisic delude

Coppa del Mondo
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Storie

L'edizione nordamericana si è conclusa con il trionfo della Spagna sull'Argentina. E come sempre non sono mancate le sorprese, le conferme ma anche le grandi delusioni.

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Domenica sera la Spagna ha vinto i Mondiali battendo 1-0 l'Argentina. Ferran Torres, entrato dalla panchina, ha segnato l’unico goal in una finale povera di spettacolo, già di fatto un duello tra attacco e difesa prima dell’espulsione di Enzo Fernández per doppio giallo al 90’.

Dopo il fischio finale Leandro Paredes, già fortunato a non essere espulso durante la gara, si è scagliato contro più di un giocatore spagnolo che entrava in campo per festeggiare una vittoria costruita su una difesa solida e sul controllo del centrocampo.

In questo senso, la Spagna è stata la vincitrice più meritevole, la vera salvatrice del "bel gioco". Ma chi altro può lasciare i Mondiali a testa alta? E chi invece dovrebbe chinare il capo per la vergogna?

Di seguito GOAL analizza i promossi e i bocciati di un torneo drammatico ma anche deprimente.

  • Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PROMOSSO: Erling Haaland

    Erling Haaland era esausto già prima della fine della sfortunata sconfitta della Norvegia contro l’Inghilterra nei quarti di finale. Nonostante la fatica dopo il 2-1 a Miami, il numero 9 era orgoglioso del percorso della sua nazionale ai Mondiali.

    La Norvegia ha praticamente invaso gli Stati Uniti: le sue esultanze e quelle dei tifosi sono diventate virali, lasciandolo senza parole.

    "Credo di essere diventato più popolare, ma ora è difficile elaborare tutto questo", ha ammesso dopo aver segnato sette goal in cinque partite, due dei quali nella storica vittoria per 2-1 sul Brasile cinque volte campione del mondo.

    "È incredibilmente speciale far parte di un evento così, prima lo guardavo da bordo campo e ora lo vivo in prima persona. Sono commosso per il nostro gioco, l’unità in Norvegia e la gioia che abbiamo condiviso. Queste cose sono surreali e credo che mi abbiano cambiato come persona".

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  • Brazil v Norway: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    BOCCIATO: Neymar

    "Ci ho provato, ma ora è finita", ha dichiarato un commosso Neymar dopo che la sconfitta del Brasile contro la Norvegia negli ottavi di finale dei Mondiali ha chiuso la sua carriera in Nazionale. "Ho iniziato qui, ho finito qui".

    Non solo il luogo (il New Jersey) è stato simbolico: anche il modo in cui ha lasciato il campo lo è stato. Si è lasciato coinvolgere in un battibecco con il portiere norvegese Orjan Nyland, perdendo tempo, come spesso gli è capitato di fare.

    Neymar era un talento generazionale, forse pari a Lionel Messi, e al Barcellona sembrava destinato a succedergli come numero uno al mondo.

    Ma ciò non è mai accaduto, perché, pur essendo dotato quanto Messi, Neymar non è mai stato altrettanto professionale: il suo fisico ha cominciato a tradirlo già a vent’anni. Così, mentre Messi a 39 anni ha brillato in un altro Mondiale, quattro anni dopo averne vinto uno in Qatar, Neymar a 34 è già finito senza aver mai realizzato appieno il suo potenziale.

    In realtà, il “Mr. Glass” del calcio era già finito molto prima del suo ritorno sul campo del debutto con la Seleção, nell’agosto 2010. Pur avendo ottenuto grandi risultati, avrebbe potuto fare di più se avesse dato il massimo.

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  • France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PROMOSSO: Kylian Mbappé

    Come sottolineato da Wayne Rooney e da molti altri, Kylian Mbappé ha vinto la Scarpa d’Oro anche grazie ai goal segnati dopo l’eliminazione della Francia. Ma le regole sono regole, e il suo trionfo lo ha reso il primo giocatore a chiudere come capocannoniere in due tornei diversi.

    La sua doppietta nella finale per il terzo posto, considerata da molti una farsa, gli ha permesso di superare Messi come miglior marcatore della storia dei Mondiali: un risultato straordinario per un ventisettenne.

    Data la sua età, Mbappé potrebbe stabilire un primato imbattibile.

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  • nagelsmann(C)Getty Images

    BOCCIATO: Julian Nagelsmann

    La Germania ha problemi più seri dell’allenatore. Dopo l’umiliante eliminazione ai sedicesimi estivi contro il Paraguay, la “Mannschaft” non vince una gara ad eliminazione diretta – né mantiene la porta inviolata – dal 1-0 all’Argentina nella finale dei Mondiali 2014. Jürgen Klopp ha dunque un compito arduo.

    Ma l'ex allenatore del Liverpool dovrebbe far meglio del suo predecessore, Julian Nagelsmann, la cui reputazione è uscita malconcia dopo la precoce eliminazione. Nonostante i soli 38 anni, la sua fama di tattico geniale non è stata confermata né in nazionale né al Bayern.

    La Germania ha sì battuto Curaçao all’esordio e subito una discutibile decisione del VAR nei supplementari contro il Paraguay, ma per lunghi tratti è apparsa prevedibile e banale in fase di costruzione.

    Kai Havertz ha rifiutato di colpevolizzare l’allenatore, ma tutti gli altri l’hanno fatto, rendendo inevitabili le sue "dimissioni" dopo il Mondiale.


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  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    BOCCIATO: Christian Pulisic

    Dopo l’eliminazione degli Stati Uniti agli ottavi contro il Belgio, Christian Pulisic ha dichiarato che l’unico aspetto positivo era poter “riposare” dopo un infortunio che ha chiuso in anticipo il suo torneo. La sua carriera è stata segnata da continui problemi fisici, per cui la pausa era comprensibile.

    Ma dopo una delle sconfitte più deludenti del calcio americano, un pubblico sotto shock voleva sentir parlare di altro, e la critica è diventata ancora più dura quando a guidarla è stato Landon Donovan.

    "La realtà è che è uscito da una partita ad eliminazione diretta dei Mondiali giocata in casa con la gamba ancora integra. Perché a me avrebbero dovuto trascinarmi fuori dal campo a forza, cazzo», ha dichiarato la leggenda della nazionale statunitense nel podcast “Unfiltered” insieme a un’altra icona americana, Tim Howard. "E avrei dato un pugno in faccia al medico dicendogli: “Non mi togli dal campo. Dammi quello che devi darmi, ma io resto in campo”.

    Nelle partite facili Pulisic c’è, ma nei momenti cruciali sparisce. Non è una critica, è la realtà: il giocatore del Milan è questo.

    E se questa non era già una critica di Donovan a Pulisic come giocatore e come persona, non osiamo immaginare cosa potrebbe dire quando vorrà davvero dargli una bella stoccata.

  • Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PROMOSSO: Iran

    L’Iran è stato eliminato nella fase a gironi dei Mondiali, e questo è stato conveniente per USA e FIFA, perché molti hanno già dimenticato il trattamento vergognoso riservato ad Amir Ghalenoei e ai suoi giocatori. Il segretario alla Sicurezza Interna USA, Markwayne Mullin, ha persino ballato per festeggiare l’eliminazione dell’Iran, dimostrando la meschinità dell’amministrazione Trump.

    Per pura persecuzione politica, come ha detto Ghalenoei, l’Iran è stata "la squadra più oppressa" della storia dei Mondiali: è arrivata appena in tempo per le prime due partite, con un impatto devastante sulla preparazione.

    "Per noi è tutto un disastro", ha ammesso il capitano Mehdi Taremi dopo il 2-2 con la Nuova Zelanda. Nonostante ciò, l’Iran è stato "a pochi millimetri" dagli ottavi: il gol vittoria di Shoja Khalilzadeh nei minuti di recupero contro l’Egitto è stato annullato per un fuorigioco millimetrico.

    Se non fosse stato sottoposto alle "peggiori condizioni possibili", l’Iran, prima squadra colpita da un attentato dinamitardo nel Paese ospitante durante i Mondiali, avrebbe potuto raggiungere gli ottavi. Dopo l’eliminazione, Ghalenoei ha chiesto alla FIFA di "non lasciare che accada di nuovo" e ha esortato Infantino a opporsi agli Stati Uniti.

    Ma Infantino, codardo e ipocrita, li ha elogiati solo in privato, senza sostenerli in pubblico per non mettere a rischio la sua narrazione di «evento più incredibile» di sempre.

    Nonostante tutto, la squadra di Ghalenoei – che dopo lo 0-0 col Belgio a Los Angeles lasciò un messaggio in cui chiedeva «pace, rispetto e amicizia tra tutte le nazioni» – è riuscita a lasciare il segno in questi Mondiali 2026. «Quello che hanno fatto questi ragazzi resterà nella storia», ha conclusol’allenatore.

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  • Portugal v Croatia: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    BOCCIATI: Le vittime del VAR

    I tifosi di calcio di tutto il mondo hanno esultato quando Luka Modric ha deciso di continuare a giocare dopo l’eliminazione della Croazia nella fase a gironi di Euro 2024. Un campione del suo calibro non meritava un addio così amaro. In realtà, ritirarsi subito dopo il pareggio dell’Italia al 98’ a Lipsia gli avrebbe evitato un saluto ancora più doloroso a Toronto.

    La Croazia sembrava aver meritato i supplementari negli ottavi contro il Portogallo quando Josko Gvardiol ha segnato il 2-2 al 13° di recupero, scatenando l’esultanza in panchina.

    Il VAR, con una tecnologia simile allo “Snickometer”, ha annullato la rete per un millimetrico tocco di Matanovic che avrebbe messo Pasalic in fuorigioco prima che la palla arrivasse a Gvardiol.

    "Non mi dilungherò, ma l’arbitraggio è stato pessimo - ha dichiarato il ct croato Zlatko Dalic - Si è visto come le emozioni siano state soffocate: queste decisioni tolgono la gioia al calcio. Siamo andati troppo oltre con il VAR. Il VAR uccide le emozioni, uccide tutto ciò che c’è dentro di te".

    Germania, Egitto, Norvegia e le innumerevoli altre vittime del VAR in questo Mondiale saranno senza dubbio d’accordo.

  • Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    BOCCIATO: Senegal

    Habib Diarra ha ammesso di essere senza parole dopo l’eliminazione del Senegal dai Mondiali. I Leoni di Teranga erano avanti 2-0 sul Belgio a quattro minuti dalla fine a Seattle, ma hanno subito la rimonta di una squadra in difficoltà, finendo ai supplementari. Poi, con i rigori vicini, Camara ha causato un rigore trasformato da Tielemans.

    Si sarebbe potuta provare compassione per la squadra di Pape Thiaw, finita nello stesso girone di Francia e Norvegia, ma Diarra non voleva sconti dopo l’eliminazione agli ottavi: "Siamo devastati, è dura da accettare, ma una partita dura 90 minuti. In campo devi dare il massimo, e non l’abbiamo fatto. La colpa è solo nostra".

    E aveva ragione: al di là delle polemiche sul rigore, il Senegal si era fatto male da solo, più di una volta.

    Il loro percorso è stato afflitto da problemi fuori dal campo, tra cui una disputa sui bonus non pagati e uno stallo contrattuale tra l’allenatore e la Federazione del Paese, mentre Pape Gueye ha rivelato, dopo la debacle contro il Belgio, che non avrebbe più giocato per la nazionale sotto l’attuale staff tecnico, rendendo del tutto prevedibile la successiva esclusione di Thiaw.

    In definitiva, una campagna mondiale caotica per una nazionale che aveva già creato scompiglio abbandonando la Coppa d’Africa a gennaio.

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  • FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

    PROMOSSO: Marocco

    Ai Mondiali 2026 nove delle dieci squadre africane hanno raggiunto gli ottavi. Non sorprende che il Marocco sia andato più in là, arrivando ai quarti. E se non avesse incrociato di nuovo la Francia, avrebbe potuto eguagliare il quarto posto del 2022 in Qatar.

    Questa Nazionale marocchina sembrava persino più forte, più pericolosa in attacco, e se il capocannoniere Ismael Saibari fosse stato presente per affrontare i francesi a Foxborough, il quarto di finale avrebbe potuto un esito diverso.

    "Siamo ovviamente delusi per la sconfitta - ha dichiarato Mohamed Ouahbi dopo il 2-0 subito dalla sua squadra - e abbiamo bisogno di più alternative in panchina quando ci sono infortuni, assenze e stanchezza. Ma il futuro sarà luminoso se continuiamo così. Sappiamo di rappresentare più di un Paese. Rappresentiamo il popolo marocchino e molti Paesi in Asia e in Africa. Molte persone si identificano in questa squadra e continueremo a lavorare per vincere titoli in futuro".

    Un trofeo importante è alla loro portata. Ricordiamo che Ouahbi allena la nazionale maggiore solo da marzo, dopo un ottimo lavoro con le giovanili: il Marocco può quindi sognare di diventare la prima squadra africana campione del mondo, quando tra quattro anni ospiterà il torneo.

  • South Africa v Korea Republic: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    BOCCIATO: Il calcio asiatico

    Fabio Cannavaro ha affermato che "a parte Giappone, Australia e forse Iran, tutte le squadre asiatiche devono migliorare", e ha ragione. Per l'AFC i Mondiali sono stati un disastro: solo due delle nove rappresentanti hanno superato la fase a gironi, ma Giappone e Australia sono state eliminate agli ottavi.

    In totale, su 29 gare giocate in Nord America, le squadre asiatiche ne hanno vinte solo tre: Corea del Sud-Repubblica Ceca, Australia-Turchia e Giappone-Tunisia.

    Iraq, Giordania, Qatar, Arabia Saudita e l’Uzbekistan di Cannavaro sono finiti ultimi nei loro gironi, confermando chi contestava l’assegnazione di tre posti extra all’AFC per il 2026.

    Il presidente dell’AFC Salman bin Ibrahim Al Khalifa ha ammesso che le squadre asiatiche hanno "molto lavoro da fare per recuperare terreno" sull’élite del calcio, ma il divario che definiva "ridotto" è sembrato un abisso.

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  • France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PROMOSSO: Thomas Tuchel

    La finale per il terzo e quarto posto è un match insignificante, e l’assurda partita di sabato tra Francia e Inghilterra, con 10 goal, ha riacceso il dibattito: le reti e gli assist segnati in queste gare contano davvero? Sono ben lontani dal calcio dei tornei veri, senza rischio né pressione.

    Per Thomas Tuchel, però, il successo di Miami è stato importante, perché ha ridato un senso a un torneo rovinato dalle sue stesse scelte tattiche.

    Dopo le giuste e feroci critiche per la gestione della semifinale con l’Argentina, Tuchel è stato cauto nel celebrare il successo, ma ha ricordato che i Tre Leoni hanno vinto la prima medaglia iridata dal 1966.

    Il terzo posto aiuterà la FA a giustificare la conferma di Tuchel per altri due anni, nonostante la vigliacca ritirata in semifinale che avrebbe meritato un licenziamento immediato.

    Tuchel doveva essere superiore a Southgate, ma ai Mondiali 2026 non lo è stato. L’Inghilterra non ha mai convinto in otto gare (avrebbe persino buttato via un 4-0 contro la Francia se Olise non avesse sbagliato un goal facile facile) e non sarebbe arrivata in semifinale senza un calendario comodo e alcuni aiuti arbitrali.

    In questo contesto Tuchel ringrazierà la sua buona stella per lo spareggio per il terzo posto, poiché senza di esso le conseguenze di questo fallimento sarebbero state molto più difficili da sopportare.

  • FBL-WC-2026-MATCH103-FRA-ENGAFP

    BOCCIATO: Didier Deschamps

    Nel suo post di addio a Didier Deschamps, Kylian Mbappé ha scritto: "La gente non ha sempre saputo apprezzare la tua grandezza, ma il tempo e la storia ci penseranno". E forse ha ragione. Tra qualche anno si ricorderà che Deschamps ha guidato la Francia per 14 anni e ha vinto un Mondiale, impresa difficilissima.

    Però già nel 2018 pareva che la Francia potesse essere più della somma delle sue parti, e questa sensazione è cresciuta negli anni seguenti, con una rosa sempre più forte che ha deluso nei tornei maggiori, soprattutto agli Europei.

    Due anni fa in Germania i Bleus avevano già deluso, considerando i talenti a disposizione, e le accuse avevano colpito il troppo pragmatico Deschamps, che ha però conservato il posto.

    Forse per questo, in vista dei Mondiali, Deschamps ha allentato il freno. Ma nel momento cruciale, contro la Spagna, nulla è cambiato. Nonostante i suoi fuoriclasse, la Francia restava una squadra imperfetta.

    I Bleus schieravano uno dei migliori attacchi della storia dei Mondiali, ma non hanno lasciato il segno contro la Roja, che li ha surclassati a Dallas. Mbappé ha scritto sui social che i giocatori avevano “deluso” Deschamps, ma è sembrato piuttosto il contrario: è stato Deschamps a deludere la Francia, favorita per il titolo 2026, finita al quarto posto.

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PROMOSSO: Lionel Messi

    I Mondiali 2026 si sono chiusi in lacrime per Lionel Messi. Quella che potrebbe essere stata la sua ultima partita ai Mondiali si è conclusa con una sconfitta devastante: il numero 10 ha toccato il pallone solo 55 volte in una finale argentina persino peggiore dello spettacolo dell’intervallo.

    A 39 anni Messi ha vinto Pallone d’Argento e Scarpa d’Argento con otto goal e quattro assist, superando persino l’impresa di Qatar 2018.

    Ha trascinato un’Argentina mediocre fino alla terza finale, eguagliando il record e confermando il suo genio con le reti decisive contro l’Inghilterra.

    Come ha detto Wayne Rooney alla BBC, "questo Mondiale ha definitivamente consolidato lo status di Messi come il più grande di tutti i tempi".

  • Marcelo Bielsa Addresses The MediaGetty Images Sport

    BOCCIATO: Marcelo Bielsa

    "Sono tossico", ammetteva Marcelo Bielsa dopo l'imbarazzante sconfitta per 5-1 dell'Uruguay contro una squadra B degli Stati Uniti, lo scorso novembre. "Starmi vicino ti fa male. Capisci?". Chi non lo capiva, ora lo capisce.

    La campagna mondiale dell’Uruguay è stata un disastro: la Celeste è stata eliminata senza vincere neppure una partita nel Gruppo H. La sconfitta per 1-0 contro la Spagna ha segnato il suo destino, ma l’Uruguay non avrebbe mai dovuto dipendere da quel match per gli ottavi.

    Una squadra allora 16ª nel ranking mondiale avrebbe dovuto battere Arabia Saudita e Capo Verde, ma ha pareggiato con entrambe, un risultato che, sommato ai malumori già evidenti dietro le quinte, rendeva l’eliminazione quasi inevitabile.

    Come avevamo anticipato prima dell’esordio, Bielsa è un genio imperfetto, un personaggio alla Rust Cohle che finisce per logorare chi lo circonda. Perciò non sorprende che il suo mandato si sia chiuso in modo aspro.

    "Se mi chiedete come verrà ricordata la mia esperienza qui, è un mandato che non ha lasciato nulla dietro di sé - ha ammesso l’argentino - Non lascio nulla al calcio uruguaiano". Il che è terribilmente triste, ma innegabilmente vero.

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  • FBL-WC-2026-MATCH103-FRA-ENGAFP

    PROMOSSO: Jude Bellingham

    Jude Bellingham ha mostrato frustrazione nella semifinale persa dall’Inghilterra contro l’Argentina, e si capisce il motivo. Per un ventitreenne impulsivo come lui, vedere un avversario con quasi il doppio dei suoi anni giocare a un livello irraggiungibile non è facile.

    Nonostante ciò, per Bellingham il torneo è stato un trionfo. Prima dell’esordio contro la Croazia il suo posto nella squadra di Tuchel era stato discusso, e alcuni opinionisti ne chiedevano l’esclusione per preservare l’armonia del gruppo.

    Senza di lui l’Inghilterra sarebbe uscita prima, come ha dimostrato con prestazioni decisive contro Croazia, Panama, Messico e Norvegia, chiudendo poi il torneo con un goal vittoria nella finale per il terzo posto che ha esaltato le sue doti tecniche.

    Quella rete nei minuti di recupero contro la Francia lo ha consacrato come l’inglese con più reti in un singolo Mondiale (sette) e fa ben sperare per il futuro. Tra quattro anni il suo posto da titolare non dovrà nemmeno essere messo in discussione. L’intera squadra sarà probabilmente costruita attorno a un giocatore che, pur non essendo Messi, potrebbe benissimo succedergli come miglior calciatore del mondo dopo il ritiro dell’argentino.

  • FBL-WC-2026-MATCH90-CAN-MARAFP

    BOCCIATO: Jesse Marsch

    Il Canada ha fatto la storia ai Mondiali 2026. Per la prima volta ha superato la fase a gironi grazie al 6-0 sul Qatar e al gol nei minuti di recupero contro il Sudafrica che ha acceso l’orgoglio di un Paese solitamente più orientato all’hockey.

    Peccato che il ricordo più vivido resti l’intervista involontariamente esilarante di Jesse Marsch dopo lo 0-3 contro il Marocco costato l'eliminazione. Il tecnico ha affermato che il Canada era stato superiore e ha concluso: "Preferisco essere noi piuttosto che loro".

    L’americano aveva ogni motivo per essere orgoglioso dei propri giocatori, ma persino loro devono essersi sentiti in imbarazzo per l’affermazione, che ha mostrato mancanza di rispetto verso un Marocco nettamente superiore e ha confermato la fama di Marsch come uno dei personaggi più teatrali del calcio.

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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PROMOSSA: La difesa della Spagna

    Innanzitutto, sarebbe negligente non menzionare l’ottimo lavoro del vincitore del Pallone d’Oro del torneo Rodri, che ha protetto la difesa a quattro della Spagna, soprattutto quando è stato affiancato a centrocampo da Fabian Ruiz, dopo la scelta audace ma geniale di De la Fuente di lasciare in panchina Pedri.

    Tuttavia, la vittoria della Spagna ai Mondiali è stato un trionfo di squadra, perché ogni giocatore ha dato il massimo per il bene comune.

    Meritano una menzione speciale Pedro Porro, Aymeric Laporte, Marc Cucurella e, in particolare, il diciannovenne Pau Cubarsi.

    La loro solidità è stata decisiva: la Spagna ha incassato un solo goal in tutto il torneo e il portiere Unai Simon ha effettuato appena 10 parate in otto partite, un dato storico e incredibile.

  • FBL-WC-2026-MATCH49-SCO-BRAAFP

    BOCCIATA: Scozia

    La Scozia è arrivata ai Mondiali con grandi tifosi ma con una delle peggiori squadre. Dopo una qualificazione emozionante, la formazione di un troppo prudente Steve Clarke è stata eliminata con un solo successo, 1-0 sull’Haiti grazie a un tiro deviato di John McGinn, e appena sette tiri in porta in tre gare.

    Per questo nemmeno gli ex nazionali scozzesi Craig Burley e Steve Nicol volevano che il loro Paese approfittasse di un formato assurdo che ha fatto passare agli ottavi otto terze classificate.

    "Se passano il turno, va bene - diceva Burley alla ESPN quando la qualificazione era ancora possibile, nonostante la sconfitta per 3-0 contro il Brasile a Miami - Ma non ci dovrebbero essere festeggiamenti se questa fosse la prima Scozia in assoluto a qualificarsi per la fase a eliminazione diretta, perché sarebbe davvero solo per mancanza di alternative. So che è così che funziona il tabellone con le 48 squadre, ma qui stiamo semplicemente premiando la totale mediocrità".

    Burley aveva ragione: nonostante il girone difficile con Brasile e Marocco, il solo fatto che la Scozia potesse passare il turno ha messo in discussione la credibilità del torneo, come ha ammesso anche Nicol.

    "I Mondiali dovrebbero rappresentare l’élite - ha sottolineato la leggenda del Liverpool - È il trofeo che ogni giocatore vuole vincere più di ogni altro, e il suo valore è stato sminuito da squadre che passano il turno senza meritarlo".

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  • Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PROMOSSO: Capo Verde

    Dimenticate Inghilterra, Argentina, Francia o Spagna: ai Mondiali 2026 Capo Verde è stata la vera sorpresa. La piccola isola ha incantato il mondo e ricordato perché amiamo ancora il calcio.

    Nessuno credeva in questa nazione, la più piccola mai arrivata alla fase finale, eppure Capo Verde ha sfiorato l’impresa, mettendo l’Argentina alle corde in un epico ottavo di finale.

    Alla fine sono arrivate le lacrime, ma l’immagine di Nuno Costa consolato dal figlio sugli spalti, come il tiro di Sidny Lopes Cabral festeggiato in tutto il mondo, resta tra i ricordi più belli del torneo.

    Aggiungiamo che, all’esordio, Capo Verde ha tenuto a secco la Spagna grazie a un portiere disoccupato di 40 anni (Vozinha) e a un difensore dublinese di 34 anni reclutato su LinkedIn (Pico Lopes). Il pareggio con l’Arabia Saudita, che ha aperto le porte degli ottavi, ha fatto sentire Deroy Duarte, premiato come uomo partita, "in un sogno".

    Sembrava impossibile, ma come ha detto l’allenatore Bubista, Capo Verde ha dimostrato che "nulla è impossibile". E per questo gli siamo grati.

  • Cristiano RonaldoGetty Images

    BOCCIATO: Cristiano Ronaldo

    Dopo due goal all’Uzbekistan, Cristiano Ronaldo ha esultato: "Sono tornato!". In realtà non era così, e ci si è chiesti se fosse mai davvero andato via. Forse sarebbe stato meglio per tutti, lui compreso, se la squalifica per le prime due partite fosse rimasta.

    Il giocatore che abbiamo visto vagare per gli stadi nordamericani non era il vero Ronaldo, o almeno non quello che ricordiamo mentre segnava, batteva record e vinceva trofei per quasi vent’anni. L’attaccante quarantunenne del Portogallo sembrava un cartonato, ma con ancora meno movimento.

    A prescindere da cosa si pensi di Ronaldo, come giocatore o come persona, la sua campagna è stata difficile da guardare, come un incidente stradale che si vedeva arrivare da un miglio di distanza. Che Roberto Martinez fosse al volante non è una sorpresa, e la sua licenza da allenatore dovrebbe essergli revocata dopo aver sprecato un’altra “Generazione d’Oro”.

    Un tecnico più forte lo avrebbe accompagnato al ritiro dopo l’imbarazzo di Euro 2024, ma Martinez ha trascorso quattro anni a coccolare i suoi capricci invece di costruire una squadra da Mondiale, con conseguenze disastrose per Portogallo e giocatore.

    Ronaldo ha sempre detto che la sua eredità non sarebbe stata intaccata dagli eventi di quest’estate, ma si sbagliava. Non perché non abbia vinto i Mondiali, ma perché ha ostacolato una squadra di talento che voleva farlo.

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  • Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PROMOSSO: Hossam Hassan

    Proponendo una Coppa del Mondo a 64 squadre, Infantino ha dichiarato: "Ogni nazione deve poter sognare di partecipare". Tuttavia, sembra escludere la Palestina: il 3 luglio il portiere Saleem Khader al-Ashqar è stato ucciso dalle forze israeliane, diventando il 567° membro della comunità calcistica locale assassinato durante un conflitto che ha decimato un’intera generazione di bambini.

    La FIFA, come prevedibile, ha ignorato la sua morte. Ha fatto lo stesso con l’uccisione di Mohammed al-Wahidi, ex insegnante di inglese dell’Egyptian Relief Committee a Gaza, che stava organizzando proiezioni pubbliche dei Mondiali. Al-Wahidi è stato ucciso da un raid aereo israeliano che ha colpito anche due fratelli di otto e dieci anni, poche ore prima della partita degli ottavi tra Egitto e Argentina.

    Quel massacro insensato ha tragicamente confermato perché l’allenatore egiziano Hossam Hassan, alla vigilia della gara poi persa 3-2 contro l’Argentina, avesse accusato il calcio di aver deluso un intero popolo.

    "È una vergogna per noi. Una vergogna per chi prende decisioni e lascia indietro esseri umani. Una vergogna per il mondo intero. Se qualcuno non prova compassione per il popolo palestinese, non è umano: che sia arabo, europeo o americano. In ogni parte del mondo, se si fa del male a un animale, si difendono i suoi diritti e il mondo reagisce. Ma è diventato normale sentire che duemila o tremila persone muoiono in un giorno per un missile.

    A prescindere dalla religione, sono prima di tutto un essere umano. Il mio appello è usare il calcio come soft power: media e atleti di tutto il mondo, uniamo le nostre voci. Lasciate il popolo palestinese vivere in pace".

  • Trump InfantinoGetty Images

    BOCCIATA: la credibilità della FIFA

    In passato la Coppa del Mondo è stata ospitata da dittatori fascisti, giunte militari e regimi che hanno usato lo sport per coprire le proprie colpe. Ma nel 2026 la competizione ha perso ogni credibilità: Infantino l’ha trasformata in un vero e proprio “1984”.

    Prima ancora del sorteggio, a Donald Trump è stato assegnato un premio per la pace, mentre i suoi divieti di viaggio hanno tenuto a casa milioni di persone, tra cui il miglior arbitro africano, smentendo la promessa di Infantino di un torneo “inclusivo”.

    I giornalisti che hanno fatto domande sono stati invitati a "calmarsi, rilassarsi" e a occuparsi solo di calcio, ma era impossibile: ogni partita è stata trasformata in quattro quarti per massimizzare gli introiti pubblicitari dei diritti americani.

    Tutto questo, però, impallidisce di fronte alla rivelazione di Trump: il presidente americano ha chiesto a Infantino di annullare il rosso a Balogun contro la Bosnia, nonostante ore di smentite della FIFA su una loro telefonata.

    Il torneo non è stato solo infangato: è diventato una grande menzogna. Così, dopo la farsesca polemica sulla Spidercam durante Norvegia-Inghilterra, la FIFA ci ha detto di ignorare ciò che vedevamo e sentivamo. È stato l’ultimo ordine di Infantino, che ora spiana la strada alla sua rielezione senza opposizione.

    Il calcio, purtroppo, è davvero finito.

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