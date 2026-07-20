I promossi e i bocciati dei Mondiali 2026: Messi e Mbappé brillano, la Spagna domina in difesa, il triste epilogo di Cristiano Ronaldo e Neymar, Pulisic delude

L’Iran è stato eliminato nella fase a gironi dei Mondiali, e questo è stato conveniente per USA e FIFA, perché molti hanno già dimenticato il trattamento vergognoso riservato ad Amir Ghalenoei e ai suoi giocatori. Il segretario alla Sicurezza Interna USA, Markwayne Mullin, ha persino ballato per festeggiare l’eliminazione dell’Iran, dimostrando la meschinità dell’amministrazione Trump.
Per pura persecuzione politica, come ha detto Ghalenoei, l’Iran è stata "la squadra più oppressa" della storia dei Mondiali: è arrivata appena in tempo per le prime due partite, con un impatto devastante sulla preparazione.
"Per noi è tutto un disastro", ha ammesso il capitano Mehdi Taremi dopo il 2-2 con la Nuova Zelanda. Nonostante ciò, l’Iran è stato "a pochi millimetri" dagli ottavi: il gol vittoria di Shoja Khalilzadeh nei minuti di recupero contro l’Egitto è stato annullato per un fuorigioco millimetrico.
Se non fosse stato sottoposto alle "peggiori condizioni possibili", l’Iran, prima squadra colpita da un attentato dinamitardo nel Paese ospitante durante i Mondiali, avrebbe potuto raggiungere gli ottavi. Dopo l’eliminazione, Ghalenoei ha chiesto alla FIFA di "non lasciare che accada di nuovo" e ha esortato Infantino a opporsi agli Stati Uniti.
Ma Infantino, codardo e ipocrita, li ha elogiati solo in privato, senza sostenerli in pubblico per non mettere a rischio la sua narrazione di «evento più incredibile» di sempre.
Nonostante tutto, la squadra di Ghalenoei – che dopo lo 0-0 col Belgio a Los Angeles lasciò un messaggio in cui chiedeva «pace, rispetto e amicizia tra tutte le nazioni» – è riuscita a lasciare il segno in questi Mondiali 2026. «Quello che hanno fatto questi ragazzi resterà nella storia», ha conclusol’allenatore.