I promossi e i bocciati dei Mondiali 2026: Messi e Mbappé brillano, la Spagna domina in difesa, il triste epilogo di Cristiano Ronaldo e Neymar, Pulisic delude

"Ci ho provato, ma ora è finita", ha dichiarato un commosso Neymar dopo che la sconfitta del Brasile contro la Norvegia negli ottavi di finale dei Mondiali ha chiuso la sua carriera in Nazionale. "Ho iniziato qui, ho finito qui".

Non solo il luogo (il New Jersey) è stato simbolico: anche il modo in cui ha lasciato il campo lo è stato. Si è lasciato coinvolgere in un battibecco con il portiere norvegese Orjan Nyland, perdendo tempo, come spesso gli è capitato di fare.

Neymar era un talento generazionale, forse pari a Lionel Messi, e al Barcellona sembrava destinato a succedergli come numero uno al mondo.

Ma ciò non è mai accaduto, perché, pur essendo dotato quanto Messi, Neymar non è mai stato altrettanto professionale: il suo fisico ha cominciato a tradirlo già a vent’anni. Così, mentre Messi a 39 anni ha brillato in un altro Mondiale, quattro anni dopo averne vinto uno in Qatar, Neymar a 34 è già finito senza aver mai realizzato appieno il suo potenziale.

In realtà, il “Mr. Glass” del calcio era già finito molto prima del suo ritorno sul campo del debutto con la Seleção, nell’agosto 2010. Pur avendo ottenuto grandi risultati, avrebbe potuto fare di più se avesse dato il massimo.