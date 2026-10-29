I problemi del Milan e il derby spartiacque: il paradosso Tomori, la dipendenza da Rabiot, le scelte di Amorim e un Goncalo Ramos da horror

E poi c'è il problema attacco, un problema che in realtà è sempre stato riconosciuto ma mai risolto.
Goncalo Ramos, contro il Bologna, ha disputato la sua peggiore partita da quando è arrivato in Italia.
La pagella stilata da 'La Gazzetta dello Sport' ne è la dimostrazione: "Tocca pochi palloni, subisce qualche fallo, protesta molto e non lascia traccia. Ancora una volta zero tiri e troppo lontano dalla porta: è un caso". Voto 4.
E l'ingresso di Camarda non ha di certo migliorato le cose, ma dare le colpe al giovane attaccante italiano (al netto del goal sbagliato) sarebbe troppo facile oltre che ingiusto.
Su Goncalo Ramos è stato fatto un investimento importante ed anche qui le colpe non possono essere esclusivamente sue, ma anche di un tipo di gioco che non lo esalta, ma una prestazione come quella messa in scena contro il Bologna non può che preoccupare ed aumentare gli interrogativi sul suo peso specifico e valore assoluto.