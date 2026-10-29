I problemi del Milan e il derby spartiacque: il paradosso Tomori, la dipendenza da Rabiot, le scelte di Amorim e un Goncalo Ramos da horror

Amorim, nel frattempo, ha puntato il dito sugli infortuni che non gli stanno permettendo di gestire la rosa come vorrebbe e fare soprattutto il tipo di calcio che vorrebbe.

“Dal primo minuto ho percepito mancanza di energia e lucidità, anche quando eravamo in vantaggio mi siamo sembrati stanchi, non la solita squadra. Stiamo giocando molte partite, abbiamo molti giocatori fuori. Penso che sia stato difficile per noi fin dal primo minuto. Visto che non possiamo fare le stesse rotazioni, per noi è difficile pressare continuamente e giocare il nostro calcio. Quando smettiamo di giocare il nostro calcio, soffriamo”.

Ma l'impressione, che poi è ormai una certezza, è che la rosa del Milan sia stata costruita male e che alle prime vere difficoltà la squadra ne stia pagando dazio.