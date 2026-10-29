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Marco Trombetta

I problemi del Milan e il derby spartiacque: il paradosso Tomori, la dipendenza da Rabiot, le scelte di Amorim e un Goncalo Ramos da horror

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Milan vs Bologna
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La sconfitta contro il Bologna arriva probabilmente nel momento peggiore, con un derby alle porte rischia già di essere un bivio per la stagione rossonera.

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La notte di Halloween rischia di essere davvero da brividi per il Milan con un derby che sa già di bivio dopo il ko contro il Bologna.

Un ko che ha fatto scivolare i rossoneri proprio a -7 dall'Inter e soprattutto fuori dalla zona Champions, obiettivo dichiarato di questa stagione.

Un ko che ha evidenziato tutti i limiti e i problemi della squadra di Amorim, praticamente in tutti i reparti.

  • TOMORI IL VERO PARADOSSO

    Per capire le falle nella gestione del Milan, sia tecnica che societaria, basta analizzare la questione Tomori.

    Il difensore inglese è passato dall'essere fuori dal progetto a fondamentale per Amorim dopo i numerosi infortuni.

    E destino ha voluto che un infortunio, proprio a pochi giorni dal derby, colpisse pure lui, mettendolo in dubbio per sabato e mettendo il Milan in una posizione ancor più d'emergenza.

    La speranza è quella di recuperare sia lui che Gila, ma la difesa del Milan ha evidenziato contro il Bologna lacune evidenti specialmente sulle fasce, con alternative (ma anche titolari) non all'altezza.

  • QUANDO MANCA RABIOT SI SENTE

    Un altro tema è poi l'imprescindibilità di Rabiot. O sarebbe meglio dire la dipendenza totale dal francese.

    Quando manca lui il centrocampo del Milan perde equilibrio, fisicità, ritmo. Insomma, perde praticamente l'80% della sua efficacia e sbanda paurosamente.

    E anche in questo caso le rotazioni di Amorim non hanno spesso pagato, anzi, si sono rivelate controproducenti.

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  • IL CASO GONCALO RAMOS

    E poi c'è il problema attacco, un problema che in realtà è sempre stato riconosciuto ma mai risolto.

    Goncalo Ramos, contro il Bologna, ha disputato la sua peggiore partita da quando è arrivato in Italia.

    La pagella stilata da 'La Gazzetta dello Sport' ne è la dimostrazione: "Tocca pochi palloni, subisce qualche fallo, protesta molto e non lascia traccia. Ancora una volta zero tiri e troppo lontano dalla porta: è un caso". Voto 4.

    E l'ingresso di Camarda non ha di certo migliorato le cose, ma dare le colpe al giovane attaccante italiano (al netto del goal sbagliato) sarebbe troppo facile oltre che ingiusto.

    Su Goncalo Ramos è stato fatto un investimento importante ed anche qui le colpe non possono essere esclusivamente sue, ma anche di un tipo di gioco che non lo esalta, ma una prestazione come quella messa in scena contro il Bologna non può che preoccupare ed aumentare gli interrogativi sul suo peso specifico e valore assoluto.

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  • GLI ALIBI DI AMORIM

    Amorim, nel frattempo, ha puntato il dito sugli infortuni che non gli stanno permettendo di gestire la rosa come vorrebbe e fare soprattutto il tipo di calcio che vorrebbe.

    “Dal primo minuto ho percepito mancanza di energia e lucidità, anche quando eravamo in vantaggio mi siamo sembrati stanchi, non la solita squadra. Stiamo giocando molte partite, abbiamo molti giocatori fuori. Penso che sia stato difficile per noi fin dal primo minuto. Visto che non possiamo fare le stesse rotazioni, per noi è difficile pressare continuamente e giocare il nostro calcio. Quando smettiamo di giocare il nostro calcio, soffriamo”.

    Ma l'impressione, che poi è ormai una certezza, è che la rosa del Milan sia stata costruita male e che alle prime vere difficoltà la squadra ne stia pagando dazio.

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  • DERBY GIA' SPARTIACQUE

    In questo contesto, non certo sereno, si inserisce in maniera prepotente un derby che non è decisivo ma poco ci manca.

    Perché un'altra sconfitta, in quella che è la partita più attesa della stagione, potrebbe avere dei risvolti pesantissimi a livello mentale.

    Amorim non è a rischio, almeno per il momento e probabilmente non lo sarà mai (a meno di crolli disastrosi), ma il Milan è in difficoltà e il derby potrebbe rappresentare nuova linfa (in caso di risultato positivo) o viceversa uno schiaffo pesantissimo a una squadra già traballante.

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