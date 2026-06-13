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Carnevali Juve HDGOAL
Lelio Donato

I primi obiettivi di Carnevali alla Juventus: dal piano plusvalenze all'italianizzazione della rosa, chi può partire e chi può arrivare

Calciomercato
Juventus

John Elkann avrebbe affidato al nuovo amministratore delegato bianconero Giovanni Carnevali due obiettivi molto chiari: il piano della Juventus prevede plusvalenze per almeno 100 milioni di euro, ma anche l'acquisto di rinforzi mirati. E possibilmente italiani.

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La nuova era della Juventus è appena iniziata ma le idee sono già molto chiare alla Continassa.

Secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport', d'altronde, chiarissime sono state le indicazioni date direttamente da John Elkann a Giovanni Carnevali prima della sua investitura.

Il nuovo amministratore delegato è chiamato a fare quadrare i conti anche senza i soldi che avrebbe garantito la partecipazione alla prossima Champions League. I sacrifici, insomma, saranno inevitabili. Ma questo non vuol dire indebolire la rosa. Anzi.

La Juventus deve tornare competitiva nel più breve tempo possibile e per farlo Carnevali intende italianizzare l'attuale rosa formando una sorta di blocco azzurro come ai vecchi tempi.

Ma quindi chi può partire e chi può arrivare concretamente ala Juventus?

  • GLI INCEDIBILI

    Il piano aziendale della Juventus prevede plusvalenze per circa 100 milioni di euro per puntare al pareggio di bilancio nel 2028.

    Ciò significa che incedibili dalle parti della Continassa ce ne sono pochi, anzi pochissimi.

    Uno di questi è ovviamente Kenan Yildiz. Nonostante negli ultimi giorni siano circolate voci su un presunto interessamento dell'Arsenal, la posizione della Juventus sul punto non è mai cambiata: il numero 10 non è in vendita. Posizione che non cambierebbe neppure di fronte a un'offerta da 100 milioni di euro.

    Un atro giocatore che al momento sembra intoccabile è Pierre Kalulu, ovvero uno dei pochi a salvarsi dal grigiore generale dell'ultima stagione bianconera. La società è anzi al lavoro per prolungare il contratto del difensore francese, attualmente in scadenza nel 2029, e contestualmente alzare il suo ingaggio anche per evitare possibili sirene dall'estero.

    Difficile infine immaginare che la Juventus possa privarsi di Francisco Conceiçao. Il portoghese piace a Spalletti e lo stesso giocatore ha recentemente dichiarato di voler restare a Torino per cercare di vincere in bianconero. Ma una folle offerta dalla Premier, magari in seguito a un grande Mondiale del Chico, potrebbe cambiare improvvisamente tutto.

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  • TUTTI SUL MERCATO: DA BREMER A THURAM

    Esclusi i tre nomi detti sopra, alla Juventus non ci sono giocatori ritenuti incedibili.

    Gleison Bremer, colonna della difesa bianconera, d'altronde ha una clausola rescissoria da 58 milioni di euro ma potrebbe partire anche per una cifra leggermente inferiore. Pesano età, infortuni e alcune dichiarazioni recenti in cui il brasiliano ha manifestato la voglia di vincere. Bremer inoltre non sarebbe ritenuto il profilo ideale per il gioco di Spalletti a causa delle sue difficoltà col pallone tra i piedi. Una sua eventuale cessione permetterebbe alla Juventus di generare una discreta plusvalenza dato che il suo costo residuo è di soli 21 milioni, ben inferiore dunque al valore di mercato.

    Un discorso simile vale per Andrea Cambiaso, anche se in questo caso la cessione avrebbe più ragioni strettamente economiche che tecniche. Il giocatore infatti è da sempre molto apprezzato da Spalletti che di fatto non ci ha mai rinunciato durante la scorsa stagione. Allo stesso tempo il rendimento di Cambiaso è stato altalenante e davanti ad un'offerta superiore ai 30 milioni di euro la sua cessione verrebbe valutata.

    Khephren Thuram ha offerte dall'estero e non viene ritenuto incedibile. Il francese insomma può partire, ma solo a determinate condizioni e andrebbe sostituito visto che nel reparto di fatto ad oggi l'unico sicuro di restare è il capitano Locatelli.

    Altri due giocatori che garantirebbero ottime plusvalenze alla Juventus sono Federico Gatti e Fabio Miretti, entrambi non ritenuti fondamentai nel progetto tecnico di Spalletti. Il difensore ha molto mercato in Italia dove piace soprattutto ad Allegri, che lo avrebbe già voluto lo scorso gennaio al Milan e potrebbe chiedere a Manna di portarlo al Napoli. Il centrocampista sarebbe una plusvalenza netta e potrebbe essere inserito anche in qualche scambio di mercato.

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  • JUVE MADE IN ITALY

    Nel piano di Carnevali per la nuova Juventus è prevista anche una italianizzazione della rosa.

    Il blocco azzurro, d'altronde, è stato da sempre lo zoccolo duro delle vittorie ottenute nel corso degli anni dalla società bianconera.

    Manuel Locatelli, che Carnevali ha già avuto ai tempi del Sassuolo, sarà dunque il punto fermo oltre che il capitano della squadra. Ma attorno a lui la colonia italiana è destinata ad aumentare

    Una linea quella del blocco italiano molto cara peraltro pure a Beppe Marotta, che sia alla Juventus che all'Inter ha costruito rose vincenti guardando anche al passaporto dei giocatori.

  • I POSSIBILI OBIETTIVI

    Ma allora chi potrebbe arrivare alla Juventus? Quali sono i giocatori italiani nel mirino?

    Facile accostare ai bianconeri Domenico Berardi, capitano del Sassuolo di Carnevali e già vicino in passato più volte al trasferimento a Torino.

    Federico Chiesa si è invece recentemente offerto e a determinate condizioni potrebbe anche tornare.

    Per la difesa vengono seguiti il giovanissimo Giovanni Leoni, fermo da mesi per un grave infortunio al ginocchio dopo il trasferimento al Liverpool. Piacciono anche Michael Kayode, ex Fiorentina, e Matteo Ruggeri dell'Atletico Madrid.

    A centrocampo occhi puntati su Mattia Liberali, che potrebbe essere acquistato dal Catanzaro e poi girato ad un altro club di Serie A in prestito, ma anche Davide Frattesi (altro pupillo di Carnevali) e Cher Ndour.

    Quest'ultimo avrebbe particolarmente impressionato Spalletti nelle ultime uscite tra Fiorentina e Nazionale.

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