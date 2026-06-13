I primi obiettivi di Carnevali alla Juventus: dal piano plusvalenze all'italianizzazione della rosa, chi può partire e chi può arrivare

Esclusi i tre nomi detti sopra, alla Juventus non ci sono giocatori ritenuti incedibili.

Gleison Bremer, colonna della difesa bianconera, d'altronde ha una clausola rescissoria da 58 milioni di euro ma potrebbe partire anche per una cifra leggermente inferiore. Pesano età, infortuni e alcune dichiarazioni recenti in cui il brasiliano ha manifestato la voglia di vincere. Bremer inoltre non sarebbe ritenuto il profilo ideale per il gioco di Spalletti a causa delle sue difficoltà col pallone tra i piedi. Una sua eventuale cessione permetterebbe alla Juventus di generare una discreta plusvalenza dato che il suo costo residuo è di soli 21 milioni, ben inferiore dunque al valore di mercato.

Un discorso simile vale per Andrea Cambiaso, anche se in questo caso la cessione avrebbe più ragioni strettamente economiche che tecniche. Il giocatore infatti è da sempre molto apprezzato da Spalletti che di fatto non ci ha mai rinunciato durante la scorsa stagione. Allo stesso tempo il rendimento di Cambiaso è stato altalenante e davanti ad un'offerta superiore ai 30 milioni di euro la sua cessione verrebbe valutata.

Khephren Thuram ha offerte dall'estero e non viene ritenuto incedibile. Il francese insomma può partire, ma solo a determinate condizioni e andrebbe sostituito visto che nel reparto di fatto ad oggi l'unico sicuro di restare è il capitano Locatelli.

Altri due giocatori che garantirebbero ottime plusvalenze alla Juventus sono Federico Gatti e Fabio Miretti, entrambi non ritenuti fondamentai nel progetto tecnico di Spalletti. Il difensore ha molto mercato in Italia dove piace soprattutto ad Allegri, che lo avrebbe già voluto lo scorso gennaio al Milan e potrebbe chiedere a Manna di portarlo al Napoli. Il centrocampista sarebbe una plusvalenza netta e potrebbe essere inserito anche in qualche scambio di mercato.