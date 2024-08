I primi bilanci di Fonseca: i calciatori che non rientrano nel progetto Milan

Dopo le prime settimane di lavoro, il nuovo allenatore del Milan Fonseca ha comunicato alla società i calciatori che non rientrano nel suo progetto.

Nuovo allenatore, nuovo corso, vecchi successi. O almeno questo è quello che si augurano in casa Milan dopo che è stata affidata la panchina a Paulo Fonseca, l’uomo scelto per riportare il club in alto.

Dopo le prime settimane alla guida dei rossoneri in questa fase pre-stagione l’allenatore portoghese ha già avuto modo di valutare gli uomini a sua disposizione, tracciando così i primi bilanci e comunicando alla società i nomi dei calciatori non centrali nella sua idea di calcio.

Tra i calciatori oggi in rosa almeno sette non rientrano nei suoi piani: “esuberi” che il Milan sta provando a cedere per avere denaro fresco da reinvestire sul mercato. Ma chi sono i calciatori che Fonseca non ritiene centrali nel suo progetto e dunque in uscita dal Milan?