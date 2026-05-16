I possibili verdetti della 37sima giornata di Serie A: Napoli, Milan e Juventus qualificate in Champions League? Cremonese retrocessa e Lecce salvo?

Domenica 17 maggio si gioca la 37sima e penultima giornata di Serie A che potrebbe emettere verdetti molto importanti.
Bollente in particolare la corsa per i posti in Champions League che vede ancora in lizza cinque squadre ovvero Napoli, Juventus, Milan, Roma e Como.
Due invece le formazioni che si contendono la salvezza dopo la retrocessioni matematiche di Pisa e Verona: chi andrà in Serie B tra Lecce e Cremonese?
Il verdetto potrebbe arrivare già questa domenica, così come quello relativo alla qualificazione in Champions di Napoli, Juventus e Milan: di seguito tutte le possibili combinazioni.