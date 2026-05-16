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Alisson Santos NapoliGetty Images
Lelio Donato

I possibili verdetti della 37sima giornata di Serie A: Napoli, Milan e Juventus qualificate in Champions League? Cremonese retrocessa e Lecce salvo?

Serie A
Napoli
Milan
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Lecce
Cremonese

Al Napoli basta battere il Pisa per chiudere il discorso Champions League, Milan e Juventus devono sperare in una serie di combinazioni. Lecce salvo con una giornata d'anticipo solo se vince e la Cremonese perde.

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Domenica 17 maggio si gioca la 37sima e penultima giornata di Serie A che potrebbe emettere verdetti molto importanti.

Bollente in particolare la corsa per i posti in Champions League che vede ancora in lizza cinque squadre ovvero Napoli, Juventus, Milan, Roma e Como.

Due invece le formazioni che si contendono la salvezza dopo la retrocessioni matematiche di Pisa e Verona: chi andrà in Serie B tra Lecce e Cremonese?

Il verdetto potrebbe arrivare già questa domenica, così come quello relativo alla qualificazione in Champions di Napoli, Juventus e Milan: di seguito tutte le possibili combinazioni.

  • NAPOLI IN CHAMPIONS CON UNA VITTORIA

    La sconfitta casalinga contro il Bologna ha solo rimandato un verdetto che sembra ormai scritto.

    Il Napoli è vicinissimo alla matematica qualificazione in Champions League. Per ottenerla alla squadra di Antonio Conte basterà vincere in casa del già retrocesso Pisa.

    In caso contrario ogni discorso sarà rimandato all'ultima giornata quando il Napoli affronterà in casa l'Udinese.

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  • JUVE IN CHAMPIONS? DEVE BATTERE LA FIORENTINA E SPERARE

    Difficile invece che la Juventus riesca a chiudere il discorso Champions già domenica all'ora di pranzo contro la Fiorentina.

    I bianconeri infatti, oltre a battere i viola, devono sperare che sia Roma che Como non vincano le rispettive partite.

    Ma se i giallorossi sono impegnati nel comunque sempre impegnativo derby della Capitale, la squadra di Fabregas ha sulla carta un impegno molto semplice in casa contro il Parma.

    Probabile quindi che ogni discorso venga rimandato all'ultima giornata quando si giocheranno Torino-Juventus, Verona-Roma e Cremonese-Como.

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  • MILAN IN CHAMPIONS? LE COMBINAZIONI

    Discorso simile a quello della Juventus anche per il Milan, agganciato dalla Roma al quarto posto dopo gli ultimi risultati.

    I rossoneri devono battere il Genoa al 'Ferraris' e guardare al risultato delle altre squadre.

    Per qualificarsi matematicamente in Champions League con un turno d'anticipo il Milan deve sperare che Roma perda il derby e che il Como non vada oltre il pareggio in casa contro il Parma.

    Nell'ultima giornata i rossoneri ospiteranno a 'San Siro' il Cagliari, in quella che potrebbe essere la gara decisiva per il quarto posto.

  • CREMONESE RETROCESSO E LECCE SALVO? COSA DEVE SUCCEDERE

    La penultima giornata di Serie A potrebbe consegnarci anche il nome dell'ultima retrocessa in Serie B, dopo Pisa e Verona.

    A rischiare grosso è la Cremonese che, nonostante la vittoria nell'ultimo turno che gli ha permesso di guadagnare tre punti, resta dietro al Lecce di una lunghezza.

    Dunque in caso di vittoria dei salentini in casa del Sassuolo e contemporanea sconfitta a Udine, la Cremonese sarebbe matematicamente retrocessa con un turno d'anticipo.

    Altrimenti ogni discorso sarà rimandato all'ultima giornata quando si giocheranno Cremonese-Como e Lecce-Genoa.

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